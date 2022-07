La presidencia checa de la Unión Europea ha emplazado a Rusia y Ucrania para que reanuden este jueves los suministros de gas a la Unión Europea, y ha advertido de que en caso contrario se tomarán "medidas más severas". La advertencia llega después de que esta mañana el suministro de gas ruso a través de Ucrania se haya cortado completamente, aunque las reducciones ya comenzado el día 1de enero por desacuerdos en las tarifas entre Rusia y Ucrania.



Mientras la UE presiona para conseguir que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo, los países del centro y el este de Europa están sufriendo ya el corte del suministro. Rumanía ha decretado el estado de emergencia para poder así comprar gas por otras vías.



"Si mañana no se restablecen los suministros, la Unión Europea tendrá que tomar medidas más severas", ha afirmado el primer ministro checo, Mirek Topolanek, en declaraciones a un grupo de periodistas. Topolanek no ha avanzado cuáles podrían ser esas medidas más severas y ha dicho que ofrecería más detalles durante la conferencia de prensa que celebrará a las 15:15 junto con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.



"Mañana es un día clave", ha insistido el primer ministro checo, después de que la pasada noche hubo un fuerte recorte de los envíos de gas natural ruso que transita por Ucrania hacia el centro y este de Europa.



Reunión de urgencia



En Bruselas, la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo se reunirá este jueves con el presidente de Gazprom, Alexei Miller, y el vicepresidente de Naftogas, Igor Didenko, para evaluar la situación desatada por el actual conflicto sobre el gas.



En la reunión participarán también los presidentes de las comisiones de Exteriores y de Energía de la Duma rusa, Konstantin Kosachev y Juri Lipatov, respectivamente. En representación de Ucrania acudirán el viceprimer ministro, Hryhoriy Nemyria; el titular de Energía, Yuriy Progan; y el presidente de la Comisión de Integración Europea del Parlamento ucraniano, Borys Tarasyuk.



En declaraciones a Radio Nacional, el Alto Representante de la UE en Política Exterior y Seguridad Humanitaria, Javier Solana, ha pedido este miércoes que "no se use el petróleo ni el gas como arma política".



Y es que este jueves en Bruselas habrá una reunión de representantes de la Unión con las dos empresas implicadas, la rusa Gazprom y la ucraniana Naftogaz.