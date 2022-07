Ucrania ha firmado esta madrugada el protocolo sobre la Comisión de Control del tránsito de gas ruso por territorio ucraniano, suscrito esta tarde por Rusia y la Unión Europea y que permite reanudar el suministro de combustible a Europa.



La primera ministra ucraniana , Yulia Timoshenko, anunció la firma al final de sus negociaciones con Mirek Topolanek, el jefe del Gobierno de la República Checa que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea.



Horas antes, durante la visita de Topolanek a Moscú y sus negociaciones con el primer ministro ruso, Vladímir Putin, el protocolo fue firmado por el viceprimer ministro ruso, Igor Sechin, el jefe del consorcio gasístico ruso Gazprom, Alexéi Miller, y el ministro de Industria y Comercio de la República Checa, Martin Riman.



Según declaró Topolanek, el comisario europeo para la Energética, Andris Piebalgs, firmó la copia del documento y está dispuesto a suscribir el original, elaborado en base a dos proyectos ucranianos y dos rusos.



Aún faltan por resolver "varios detalles técnicos"



El documento ha sido fruto del compromiso de Rusia y Ucrania, pues, como admitió el primer ministro checo, "varios detalles técnicos siguen sin ser resueltos". Sin embargo, "no podemos permitir que sea destruido el sistema de toda Europa", dijo, y por eso la Unión Europea propuso a ambos países firmar el texto que refleja concesiones recíprocas.



A partir de la firma del protocolo comienza el despliegue de observadores en las estaciones de bombeo rusas, ucranianas y de los países fronterizos de Europa del Este que deberán controlar la entrada del gas ruso a Ucrania y su salida hacia Europa.



El pasado tres de enero Rusia acusó a Ucrania de robar el gas destinado a los clientes europeos y cortó el suministro. Poco antes, el día uno,también fue suspendido el suministro de gas ruso a Ucrania .



Las negociaciones sobre el suministro de gas ruso a Ucrania, que durante los últimos tres días sostuvo en Moscú Oleg Dubina, presidente de la compañía gasística Naftogaz Ucrania, no dieron resultado.



"A Ucrania le proponen comprar a 450 dólares el metro cúbico de gas, precio que prácticamente no existe en Europa", dijo hoy Dubina a su regreso de Moscú, y expresó la opinión de que a partir de ahora "las negociaciones deberán continuar a otro nivel", en alusión a los jefes de Gobierno o Estado.



Durao Barroso pide la "recuperación inmediata del gas"



El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha dicho que la firma de un acuerdo sobre la misión de observadores por parte de Rusia y Ucrania "debe permitir la recuperación inmediata del suministro de gas a la Unión Europea".



"Ahora necesitamos que, inmediatamente, el gas vuelva a ser suministrado a la Unión Europea, ya que hay muchos ciudadanos en peligro y esta situación ha ido demasiado lejos", indicó Barroso en un comunicado.



Por su parte, el comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, aseguró que "ahora que los términos del acuerdo han sido pactados, los equipos de vigilancia comenzarán su trabajo tan pronto sea posible".