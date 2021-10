El líder de Hamás fija condiciones para cesar las hostilidades en Gaza

El máximo líder del movimiento palestino Hamás, Jaled Mishaal, ha puesto una serie de condiciones para aceptar un final de las hostilidades en Gaza y ha afirmado que no aceptará ningún armisticio mientras siga la ocupación israelí.



Mishaal, en un discurso televisado, ha afirmado que cualquier iniciativa en favor de la paz en Gaza debe incluir el final de la agresión israelí, la "inmediata retirada" israelí de Gaza, el levantamiento del bloqueo de esa franja palestina y la apertura de los pasos fronterizos.



En su discurso, de media hora, el líder de Hamás ha dicho que "cualquier iniciativa" para conseguir un cese de las hostilidades en Gaza tiene que estar basada en esos puntos.



"Éstas son nuestras demandas, y rechazaremos cualquier iniciativa que no acepte estos puntos", ha afirmado Mishaal en su discurso, grabado en Damasco, donde vive exiliado, y retransmitido por la cadena qatarí de televisión Al Yazira.



Desde que Israel lanzó una ofensiva contra Gaza, el 27 de diciembre pasado, ha habido varios intentos de conciliar una tregua, el último de ellos propiciado por el Gobierno egipto. Sin embargo, ninguna propuesta ha sido aceptada por las dos partes, aunque aún hay negociaciones en curso



"Resistencia" mientras haya ocupación



En su mensaje grabado, Mishaal, que parecía improvisar y de vez en cuando revisaba sus notas, ha aclarado que Hamás "no aceptará ninguna iniciativa para una tregua mientras esté bajo el fuego" israelí.



También ha señalado que no es la primera vez que palestinos e israelíes negocian una tregua, pero ha matizado que no habrá un armisticio porque, añadió, "mientras haya ocupación habrá resistencia" contra israel.



"El pueblo palestino tiene derecho a resistir la ocupación", ha insistido Mishaal.



Mishaal también ha dejado claro que Hamás no aceptará ninguna fuerza internacional en Gaza, una posibilidad que estaba estipulada en la propuesta de paz egipcia. "Las consideraremos como unas fuerzas de ocupación", ha agregado el líder de Hamás.



Ha confirmado que representantes de su movimiento palestino están negociando en El Cairo un posible alto el fuego y ha dicho que se encuentran en la capital egipcia para "explorar vías" que permitan parar la ofensiva militar israelí.



En su mensaje, Mishaal ha indicado que Hamás "no ha elegido la guerra" y ha añadido que su lucha debe seguir para "ganar la libertad" de los palestinos.



Ha hecho un llamamiento a sus fuerzas y a todos los palestinos para resistir contra Israel y dijo que "después de este baño de sangre" se consolida la determinación de los líderes palestinos.



"No aceptaremos una tregua permanente. Esta lucha para nosotros es contra la ocupación. Tenemos que ser pacientes y seremos victoriosos", ha concluido Mishaal.



En el mismo mensaje, el líder de Hamás ha asegurado que el Ejército israelí "no ha conseguido ninguno de sus objetivos" militares en Gaza después de quince días de ofensiva.