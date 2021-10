Los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza y los disparos de cohetes de Hamás sobre Israel siguen este viernes después de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que se llama a un alto el fuego inmediato, según fuentes militares y testimonios.. El representante del grupo islamista en el Líbano ha asegurado que nadie les ha consultado y que el texto no tiene en cuenta los intereses de los palestinos. Aún así, ve la resolución como el reconocimiento del fracaso de Israel."Este fracaso es el que ha generado la resolución, a pesar de que nadie se ha asesorado por nosotros", ha manifestado desde Beirut el dirigente islamista Osama Hamdán en declaraciones a un medio local.Para Hamdán, la resolución del Consejo de Seguridad "no tiene en cuenta el interés palestino y no habla ni del levantamiento del bloqueo ni de la apertura de los pasos fronterizos" en Gaza.Son palabras que invitan poco al optimismo, como las pronunciadas por Israel. Else ha reunido de forma extraordinaria esta mañana para responder a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.La ministra de Exterirores, Tzipi Livni, ha afirmado antes de la reunión que "Israel únicamente actua con arreglo a sus propios intereses y para defender a sus habitantes"Uno de los miembros del gabinete,, ha criticado duramente la resolución, aunque ha subrayado que lo hacía a título personal., ha declarado a los periodistas el dirigente del partido ultraortodoxo Shass.(porque) lo importante son nuestros intereses", ha afirmado.La representante de Israel ante la ONU, Gabriela Shalev, ha manifestado que "un estado y un grupo terrorista no pueden considerarse al mismo nivel". Israel, ha añadido, "esta actuando en defensa propia,y la comunidad internacional debería centrar su atención en Hamás para que cese su actividad".El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado, con la, una resolución que insta a un alto el fuego inmediato en Gaza tras 13 días de ataques por el Ejército israelí, que han causado ya más de 770 muertos.El texto pide laal territorio palestino.El documento elaborado por el Reino Unido, en colaboración con Francia y los países árabes, expresa su apoyo al plan propuesto por Egipto para lograr una tregua duradera y sostenible.