La ONU pide un cese inmediato de la ofensiva terrestre

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedidoisraelí en Gaza, pero Estados Unidos se ha limitado a asegurar que está trabajando en un alto el fuego que no suponga una vuelta al statu quo anterior.En un comunicado hecho público por su portavoz, Ban ha mostrado su "preocupación y decepción" por la nueva etapa en la que ha entrado el conflicto en Gaza, ya que "llevará inevitablemente" a un incremento del sufrimiento de la población civil afectada."Ban está profundamente preocupado por la seria escalada de la violencia iniciada hoy en Gaza, incluido el lanzamiento de una operación de tierra en la Franja, el uso de artillería pesada y el continuo disparo de cohetes", ha asegurado su portavoz, Michele Montas.El comunicado añade que el secretario general ha hablado con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y le ha transmitido"Ban está convencido y alarmado de que esta escalada llevará inevitablemente a un incremento del ya profundo sufrimiento de la población civil afectada", ha subrayado la portavoz.Mientras tanto, Estados Unidos busca "lo antes posible" un alto el fuego en Gaza, pero, para lo que considera esencial impedir que Hamás lance desde Gaza misiles a israelíes."Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la situación humanitaria y por la protección de los inocentes", ha asegurado el portavoz del Departamento de Estado, Sean Mc Cormack, que ha expresado su "preocupación" por la consecuencia de la operación sobre la población civil.Más ambiguo se ha mostrado el presidente electo, Barack Obama, que se ha limitado a asegurar por medio de sus portavoces que "vigila la situación en Gaza"."El presidente electo vigila de cerca los hechos mundiales, incluida la situación en Gaza", pero "no hay más que un solo presidente en este momento y queremos respetar eso", ha declarado Brooke Anderson en un comunicado para justificar el silencio de Obama.En España, el Gobiernoy ha pedido a las partes en conflicto el cese de la actividad armada para permitir el acceso de la ayuda humanitaria a la zona, según ha informado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.El Gobierno ha instado a Israel a detener la ofensiva militar y a Hamás para que cesen los disparos de cohetes sobre el territorio israelí, ha concretado el portavoz.Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, también ha hecho un llamamiento al alto el fuego en Oriente Próximo.En concreto, hizo "un llamamiento a la paz,, a que los tanques y las bombas callen para dar paso a la fuerza de la voz, del diálogo y la razón"."Desde aquí hago un llamamiento al alto el fuego en Oriente Próximo por el bien de todos los hombres y mujeres que anteponen la fuerza de la paz a las brutales anteojeras de la guerra", ha añadido.Francia, por su parte, ha condenado la ofensiva terrestre israelí sobre Gaza al igual dice quepor parte de Hamás.Lo ha dicho Bernard Kouchner, el ministro de Exteriores de Francia, quien ha asegurado que "esta escalada militar peligrosa complica los esfuerzos conseguidos por la comunidad internacional" para lograr un alto el fuego.Por su parte, el portavoz de la presidencia checa de la Unión Europea, Jiri Potuznik, ha calificado la incursión terrestre de Israel sobre Gaza de acción "defensiva, no ofensiva". Más tarde el ministro checo ha asegurado que Israel no tenía derecho de llevar a cabo acciones militares que "afectan plenamente a civiles" .El ataque terrestre "no es una sorpresa" ha dicho el ministro Karel Schwarzenberg, y ha puntualizado que que "el derecho innegable de un Estado a defenderse no le autoriza a cometer acciones que afectan de lleno a civiles". Schwarzenberg ha apelado a la "que se facilite el acceso de ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza y a que se llegue a un alto el fuego".