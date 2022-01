Tras la negativa del Senado ante el plan de rescate a la industria del automóvil estadounidense, el Tesoro sale a su rescate."Dado que el Congreso no actuó, estamos listos para impedir un derrumbe inmediato hasta que el Congreso inicie su nuevo período (de sesiones) y actúe para ocuparse de la viabilidad de la industria a largo plazo", ha señalado la portavoz del Tesoro,Por su parte, laha asegurado que podría echar mano del plan de rescate de la industria financiera depara ayudar a las compañías automovilísticas, algo a lo que se había negado hasta ahora.El presidente electo de EE.UU.,, ha mostrado su decepción ante la caída del plan y ha manifestado su deseo de que el sector automovilístico se recupere.El Departamento del Tesoro ha asegurado que está preparado para salir al rescate de la industria del motor, y evitar su derrumbe, después de que el plan de ayuda que impulsaba el Congreso fracasara el jueves en el Senado.El Tesoro ha explicado que intervendrá conhasta que el Congreso tenga tiempo para considerar un plan de socorro de largo plazo el año próximo.En este sentido Obama ha explicado que espera que el Gobierno de Bush y el Congreso "" para ayudar a este sector."Mi deseo es que la Administración y el Congreso logren encontrar una solución a corto plazo que otorgue a la industria la ayuda que necesita ahora, mientras encuentren una solución a largo plazo que es absolutamente necesaria", ha explicado.El Congreso impulsó un plan, consensuado con la Casa Blanca, para dar asistencia financiera a los Tres Grandes de Detroit (General Motors, Chrysler y, en menor medida, Ford) por importe de 14.000 millones de dólares.El plan entró el jueves en vía muerta en el Senado , debido a la férreaSi no se interviene, ello deja a General Motors y a Chrysler abocadas a la suspensión de pagos y la bancarrota, una situación que, según todos los analistas, el Gobierno no puede consentir, porque generaría una reacción en cadena en las industrias auxiliares y profundizaría la grave recesión que vive el país."Nadie compra un coche de una empresa en bancarrota, porque no le pueden asegurar que le darán servicio durante los próximos tres o cinco años", dijo hoy un analista a la cadena CNBC, para explicar cómo la suspensión de pagos sería desastroso para el sector.