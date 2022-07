El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Getafe, el socialista, ha asegurado que, ya que no cree que "lo esté haciendo tan mal", como lo demuestra, a su juicio, que ha conseguido arrancar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para los ayuntamientosde su Producto Interior Bruto (PIB) este año y el próximo.Según Castro, el Gobierno le ha informado de que autorizará a las entidades locales a cerrar este ejercicio de 2008 y el próximo de 2009 con un déficit equivalente al 0,2% de su PIB, un porcentaje que equivale a poco más del 3% de los ingresos no financieros de ayuntamientos y diputaciones.El anuncio se produce después de que representantes del Partido Popular pidieran la dimisión de Castro al frente de la FEMP después de llamar "tontos de los cojones" a los votantes de la derecha, unas declaraciones por las que el alcalde getafense ya se disculpó "No creo que lo esté haciendo tan mal en la FEMP porque acabamos de conseguir 8.000 millones [con el fondo estatal de inversiones aprobado mediante Real Decreto], que es lo máximo que se ha conseguido en la vida municipal, y además acabamos de lograr el aumento de la capacidad de endeudamiento, algo que es la primera vez que se nos autoriza", ha manifestado Castro.El edil ha asegurado que con, una de las personas que ha pedido su dimisión, seguirá polemizando: "En lo personal no tengo nada con la presidenta pero en lo político vamos a seguir discutiendo".En su opinión, la última polémica viene motivada porquey sabe que "molesta". "Si molesto hay que esperar a que haya elecciones y si las pierdo, las pierdo, y si las gano, las gano, así se hace en un sistema democrático, a no ser que se inventen otro", ha reiterado."He pedido disculpas, pero eso a Esperanza Aguirre le da igual y todo viene porque el Ayuntamiento de Getafe está permanentemente trabajando en defensa de la sanidad, haciendo una manifestación en la que participaron más de 20.000 personas, algo que ha sentado mal, al tiempo que trabajamos en la Plataforma de Educación Pública", ha abundado Castro.Sobre la decisión del Gobierno de aceptar la propuesta de endeudamiento de la FEMP -aunque rebajada, ya que-, Castro ha afirmado que todos los ayuntamientos con los que se ha puesto en contacto, incluido el de Madrid, "dan palmas con las orejas".