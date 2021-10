"ETA no conseguirá doblegar ni a la democracia ni al Estado de derecho". Éste es uno de los principales mensajes del comunicado que han acordado esta mañana los partidos políticos con representación parlamentaria, los sindicatos y la patronal en el Congreso para condenar el último atentado de ETA El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, ha leído el texto en el que todas las fuerzas democráticas han reiterado una vez más su compromiso deque hace menos de 24 horas acabaron con la vida del empresario vasco Ignacio Uría Mendizábal.Además de condenar el atentado, partidos políticos y agentes sociales han reiterado su voluntad dedefinitivamente a través de la fuerza exclusiva del estado de Derecho".Los firmantes recuerdan que Uría ha sido asesinado "por el mero hecho de ser trabajador y empresario". "Nada puede explicar este, nada ni nadie puede justificar este crimen".Además de expresar sus condolencias a la familia y amigos de Uría, partidos y agentes sociales han querido trasladar un mensaje de "máximo apoyo" a los empresarios y los ciudadanos vascos.Todos ellos, recuerda el comunicado, están afectados por este. La democracia y el pueblo español, representados por sus fuerzas políticas y agentes sociales, les trasladan el afecto y el "máximo apoyo en el ejercicio de los valores cívicos".Frente a una acción de ETA "de la única manera que sabe, causando dolor y tragedia", laes advertirles de que "jamás conseguirán sus objetivos, no doblegarán a la democracia ni al estado de Derecho, no conseguirán ninguna de sus pretensiones".Todos los demócratas, concluyen, "permaneceremos firmes en la defensa de la vida, de la libertad, de la democracia y del estado de Derecho", y a los autores de este asesinato y a los demás terroristasA la reunión, que ha durado apenas diez minutos, han acudido representantes de todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja (PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, IU, ICV, BNG, CC, UPyD, Na-Bai y UPN) así como los sindicatos UGT y CC.OO y de la patronal CEOE y CEPYME.El Congreso de los Diputados ha guardado un minuto de silencio a las 12.00 horas en la Puerta de los Leones para condenar el atentado de ETA contra Uría, que eleva a 41 el número de empresarios muertos a manos de la organización terrorista.