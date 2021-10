Los barriles de petróleo Brent y Texas, de referencia en Europa y en Estados Unidos respectivamente, se han situado por debajo de los 50 dólares, un mínimo que en el caso del europeo no se registraba desde hace más de tres años. El Texas ha bajado casi 100 dólares desde julio.



El precio del petróleo de Texas ha bajado un 7,5% y ha terminado la sesión en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) por debajo de los 50 dólares por barril por primera vez en tres años y medio.



Los contratos de futuros del Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en diciembre se han abaratado por quinta sesión consecutiva y restaron cuatro dólares al precio al que acabaron el miércoles, para situarse en 49,62 dólares por barril (159 litros). Ese precio es una tercera parte (33%) del que tenían en julio, cuando los futuros de crudo llegaron a cotizar a 147,27 dólares por barril, su máximo histórico.



Por su parte, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, ha caído un 7% en el mercado de futuros de Londres y ha terminado la jornada por debajo del nivel psicológico de los 50 dólares por primera vez desde mayo de 2005, arrastrado por la caída de la demanda y nuevos datos sobre la recesión económica.



El barril del crudo del mar del Norte para entrega en enero se pagó hoy a 48,08 dólares, 3,64 dólares menos que al cierre de la jornada anterior en el International Exchange Futures (ICE).



La escasa demanda en los mercados a causa de la ralentización de las principales economías ha provocado en las últimas semanas un lento y constante descenso del precio del crudo, hasta que se ha situado por debajo de la barrera psicológica de los 50 dólares.



La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya ha advertido de que la demanda de petróleo crecerá este año a su ritmo más lento de los últimos 23 años, en un momento en que Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Japón afrontan un proceso de recesión de manera simultánea por primera vez desde el final de la II Guerra Mundial.



Precio más bajo del Brent desde mayo de 2005



El Brent no estaba por debajo de los 50 dólares por barril desde mayo de 2005. El precio del barril de Brent ha caído en torno al 65% desde el pasado julio, cuando llegó a superar los 146 dólares, en medio de los llamamientos de algunos países de la OPEP, que controlan el 40% del crudo, de recortar la producción.



El ICE siguió el camino marcado en las últimas horas por el New York Mercantil Exchange. El precio del barril (159 litros) del Petróleo Intermedio de Texas (WTI) bajó 3,71 dólares tras la apertura de la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) y se negociaba a 49,91 dólares, después de cerrar en las últimas cuatro sesiones a la baja.



Así, el crudo de Texas es ya 97,36 dólares más barato que el pasado 11 de julio, cuando alcanzó los 147,27 dólares por barril, su máximo histórico. Los expertos aseguran que el hecho de que hoy expiren los contratos de diciembre añade más volatilidad al mercado.



Además, en EE.UU. el mercado ha recibido con preocupación los datos difundidos por el Departamento de Trabajo, que informó de que las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron en 27.000 la semana pasada y llegaron a 542.000, la más alta desde julio de 1992.



Exceso de reservas



El dato de que las reservas de crudo y gasolina de EEUU, el mayor consumidor de crudo del mundo, aumentaron durante la semana pasada contribuyó a impulsar esta carrera bajista y contagiarla al mercado de Londres.



Cuanto más crudo haya disponible, más fácil será atender una demanda que tiende a mermarse debido a la ralentización económica que vive Estados Unidos, así como otras grandes economías del planeta.



Esta tendencia a la baja se vio también en el precio del crudo de la OPEP, que sumó el miércoles una nueva caída, al perder 66 centavos y venderse a 45,89 dólares por barril.



El "oro negro" de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acumula en lo que va de mes una bajada de 13 dólares (22 por ciento) y desde julio, cuando batió el récord histórico de 140,73 dólares, ha caído un 67%.