Francia quiere que España esté en Washington y por eso leel 15 de noviembre, pero España prefiere mantenerse de pie, de momento, y esperar a lo que diga Estados Unidos. El presidente francés y presidente de turno de la UE, Nicolas Sarkozy, ha explicado que "no supone ningún problema que España ocupe una de nuestras sillasFrancia tiene en principio dos asientos atribuidos en esa cita del G-20, uno como presidencia de turno de la UE y otro como miembro del G8.Sarkozy ha asegurado, tras el Consejo extraordinario de la UE celebrado en Bruselas para preparar la cumbre de Washington, que "le parece difícil de explicar que la octava potencia no tenga su sitio junto al G-20., ha subrayado.Luego ha puntualizado que es un algo que no le corresponde a él sólo decidir.El presidente del Gobierno, José Luis, ha asegurado que con el apoyo de Sarkozy España "ha ganado argumentos" para acudir a la capital de EE.UU., pero ha añadido que. Para ello, ha pedidopara que la decisión, "que no es fácil", se produzca.España, asegura, "está haciendo lo que debe" que es "hacer valer su peso" para estar en la cumbre de Washington.La Casa Blanca todavía no se ha pronunciado oficialmente, pero según han indicado a Europa Press fuentes del Elíseo, el presidente estadounidense,Sarkozy ya había insinuado que habría más de cuatro países de la Unión Europea (UE) representados en la cumbre financiera de Washington. En su discurso con motivo del cincuentenario de la Comisión Europea, el presidente francés se preguntó: "¿Quién puede pensar que en una Europa a Veintisiete podríamos estar representados simplemente porque cuatro de nosotros, o alguno más y eso lo hablaremos, hayamos sido invitados a la cumbre?".El presidente galo también ha explicado que Holanda quiere también tener sitio en la cumbre del G-20.Europa llevará una postura común a Washington. El presidente de turno de la Unión Europea, Nicolas Sarkozy, ha explicado tras el Consejo extraordinario de la UE celebrado en Bruselas que existe un "posición común muy precisa" de la UE tras "un gran debate" que se ha prolongado durante más de tres horas. "Defenderemos una, ha explicado.Sarkozy ha afirmado que todos los países han insistido en la necesidad de que la reunión del G-20 no debe ser una cumbre para analizar las causas de la crisis, sino para "dar respuestas a la crisis financiera" y llevarán para ello exigencias "fuertes, ambiciosas y operativas".Los 27 han consensuado un texto con propuestas para la refundación, que debe hacerse con "transparencia". En el documento se recoge la necesidad de que todas entidades financieras estén supervisadas, de controlar paraísos ficales y de poner en marcha políticas a corto plazo para evitar la especulación, entre otras., ha afirmado Sarkozy.Pero además de cambiar el sistema financiero, el presidente de turno de la UE ha asegurado que es necesario poner en marcha iniciativas económicas, además de las financieras, diseñar una nueva estrategia económica y coordinar las políticas económicas de todos los países europeoEl presidente del Gobierno, José Luis, poco antes del almuerzo de los líderes europeos. Durante el encuentro, de diez minutos, se produjo unsobre la Cumbre y sobre las medidas que sus respectivos Gobiernos han puesto en marcha para hacer frente a la crisis, indicaron fuentes gubernamentales a Europa Press.Zapatero y Brown también repasaron la "evolución" de los planes de ayuda al sistema financiero implantados por España y Reino Unido, así como las "perspectivas para los próximos meses desde el punto de vista económico y financiero".Las mismas fuentes señalaron "no tener constancia" de que durante su reunión Zapatero y Brown hablaran de la participación de España en la próxima Cumbre del G-20 en Washington que reunirá a los países más industrializados y a las economías emergentes.