¡Hola a todos! ¡Mirad! # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito. # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. # ¡A jugar!

(Música)

"TENGO MUCHO PIS"

Papá, gracias por dejarme dormir en casa de Fernando.

Estoy seguro de que os vais a divertir un montón.

(FERNANDO) Es Simón. Seguro que es Simón.

Hola. Hola.

-Pasa, Simón. Vamos a jugar. Sí, qué guay.

Hasta mañana, conejito. Sí, buenas noches, papá.

Adiós, hasta mañana. Hasta mañana.

¿Yupi! (RÍEN)

Súper. Hora de dormir.

Vamos, a lavarse los dientes y a ponerse el pijama.

-Sí, sí. Ya vamos, mamá. El primero que llegue al baño gana.

Vale.

(Música)

He ganado. ¡Yuju! Qué fácil, has salido antes que yo.

Ya, es verdad. Prueba mi pasta de dientes,

está buenísima.

Además hace mucha espumita. Mira. (RÍEN)

¡Superespuma! (RÍEN)

Ven, Simón, quiero enseñarte una cosa.

(Continúa la música)

Es el cajón de los trastos, tiene cosas muy guays.

Como esta, por ejemplo.

Cuando lo estrujas se le salen los ojos.

¡Hala, cómo mola tu cohete! Sí, y si aprietas el botón,

se enciende una luz. Qué guay.

Vamos, chicos, id al baño y a la cama.

-Sí, sí. Tengo mucho, mucho pis.

(CANTA) "Hacer un pipí antes de dormir".

Ven, Simón. Está allí.

¡Espera, espera! Es por allí, Simón.

La puerta rosa subiendo las escaleras.

¡Ah, vale!

Es superguay dormir en tu casa, Fernando,

son como unas minivacaciones. Ya estoy. Te toca, Simón.

No, no. Yo ahora no tengo pis. Vale.

Mira, te voy enseñar otra cosa superdivertida.

(HACE RUIDOS) (RÍE)

Es una foto de mi abuelo. Le encanta hacer muecas.

Es muy gracioso.

(MADRE DE FERNANDO) Niños, hora de ir a dormir.

Buenas noches, Simón. Buenas noches, conejito.

Buenas noches. Buenas noches, mamá.

(Ronquidos)

¿Oh? ¡Oh!

(SUSURRA) Fernando. Fernando, tengo que hacer pis.

Oye, ¿dónde está el baño? No me acuerdo.

Oye, estás dormido, Fernando? Tengo mucho pis.

Ay, no veo nada. ¿Dónde está el interruptor?

¿Cómo lo voy a encontrar a oscuras?

¡Ya sé, en el cajón de los trastos! Ahí está el cohete con luz.

¡Tachán! Genial, tiene linternita. vale, y ahora...,

¿donde estaba el baño? Ah, sí, ya me acuerdo.

Al final del pasillo.

¡Ah! ¿Quién anda ahí?

Es un colgador. A ver, seguro que es por allí.

¿Uh? Por aquí no es.

Por aquí, tampoco.

¡Ay, ay, ay! Ahora sí que no me aguanto.

¿Oh? ¿Fernando? Duerme otra vez. ¡Ay, que me hago pis!

Uh, ay, ay. Nunca encontraré el baño.

¡Ah, las escaleras! Ahora me acuerdo. Es por allí.

¡Ah, El abuelo gracioso! Es por aquí.

¡Tachán! Pero... No puede ser, pensaba que era aquí.

¡Ah, ay! Me voy a hacer pipí encima.

¡Ay, claro, la puerta rosa!

(RÍE) ¡Por fin!

¡Misión pipí cumplida! (RÍE)

(Música)