¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"EL ABUELO CARLOS"

Qué bien. -¿Quieres jugar conmigo?

Hola, Lea, hola Fernando. Esta noche llega mi abuelo Carlos

y se quedará unos días en casa.

Qué guay, pero ¿quién el abuelo Carlos?

Es mi otro abuelo, el de Estados Unidos

y viene esta noche. Es genial y juega muy bien al fútbol.

Es quien me enseñó a hacer toques, mirad.

Y uno, dos, tres... Oh.

(RÍEN)

(Timbre)

Vamos, niños, es hora de entrar en clase.

Empezaremos escribiendo los números. Uno, dos, tres...

De joven mi abuelo Carlos era piloto de avión.

Simón, estás hablando muy alto. Y hacía piruetas y cosas muy guais.

(HACE RUIDOS)

A ver, Simón, ¿qué ocurre? Perdón, señorita.

¿Por qué no vienes a la pizarra y escribes el número

que va después del cuatro? Sí, señorita.

(RÍE) Muy fácil, el cinco. Muy bien, Simón.

Mi abuelo de Estados Unidos me enseñó a contar.

Es el abuelo Carlos y sabe contar hasta mil millones de trillones

y muchos, muchos más.

(RÍEN)

Hasta mañana, niños. -¿Vienes a casa a jugar?

Papá, papá, ¿ha llegado ya el abuelo Carlos?

No, aún no, Simón, pero llegará pronto.

Cenará con nosotros. ¡Qué bien!

Vamos, vamos, hay que llegar rápido a casa.

Está bien, Simón, vámonos.

Al abuelo Carlos le encanta el fútbol,

así que le va a encantar mi dibujo. Sí, sí. Le va a supermegaencantar,

pero ¿cuándo llega el abuelo Carlos, Simón?

Ay, pues no lo sé. ¡Papá!

¿Llegará pronto el abuelo Carlos?

(CHISTA) Simón, papá está hablando por teléfono.

¿Sí? Oh, vaya, de acuerdo, hasta luego.

¿Qué pasa, papá? ¿Era el abuelo Carlos? ¿Ya viene?

Sí, ¿ya viene? ¿Ya viene? Lo siento, conejitos,

pero su vuelo se ha retrasado. No podrá llegar para la cena.

Puf, vaya rollo. No puede ser.

Tienes razón, tengo mucha, mucha pena.

Pero ¿qué pasa si llega y ya estoy durmiendo?

No te preocupes, Simón, llegará pronto.

Verás al abuelo Carlos. Sí, y en cuanto llegue

irá a darte un beso de buenas noches, ¿vale?

Mm... Bueno, vale, de acuerdo.

Yo espero que llegue muy, muy pronto.

(Puerta)

Abuelo, abuelo, ¿eres tú? Lo siento, soy yo, conejito.

El abuelo no llegará hasta la madrugada.

¿Ah, sí? Pues no pienso dormirme. Me quedaré despierto

hasta que llegue. Vamos, Simón, mañana estará aquí.

Ahora es tarde, tienes que dormir. ¿Me prometes que mañana estará aquí?

Te lo prometo, Simón. Es muy injusto tener que esperar.

(MAÚLLA)

(RÍE) Félix, me haces cosquillas. Buenas noches, Simón.

(RÍE) Mañana, en cuando oiga llegar al abuelo, iré a saludarle.

Abuelo Carlos...

Oh, oh, ¡el abuelo Carlos!

¡Bien! Ya estás aquí, ya has llegado.

(RÍE) (RONCA)

Oh, abuelo, ¿estás dormido? ¿Abuelo?

(RÍE) Claro que no, conejito. Te estaba gastando una broma,

qué contento estoy de verte, Simón. Abuelo Carlos. ¡Bien!

Oh, mis conejitos del alma. Vamos, chicos,

todo el mundo a desayunar. (TODOS) ¡Bien!

Vamos, conejitos.

Sabe todo mucho mejor con gafas.

Oh, mirad, Félix está trepando por la pared.

¿Qué? ¿Dónde está Félix? No lo veo.

(RÍE) Soy el monstruo de los dientes largos.

(RÍEN)

Abuelo, ¿vienes conmigo? Vamos al patio a jugar a fútbol.

Simón, tienes que prepararte para el colegio.

Aún no, aún no. No quiero ir al colegio.

Me quiero quedar con el abuelo Carlos.

Pero verás al abuelo Carlos luego, después al colegio.

Que no, que no y que no. Le he estado esperando

toda la noche. No quiero ir al cole.

Pues yo tampoco voy a ir a la guardería.

¿Y si os llevo yo al colegio, conejitos?

¡Sí! Mm... No sé...

De acuerdo si también vienes a recogernos tú.

(RÍE) Trato hecho, Simón. (RÍE) Te he pillado, abuelo.

(RÍEN)