¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"BOMBEROS POR UN DÍA"

(RÍEN) ¿A qué vamos a jugar, Simón?

Eh...¿Por qué no jugamos a...?

(Sirenas bomberos)

(A LA VEZ) ¡Guau!

-¡Hola, niños! (A LA VEZ) -¡Hola, señor bombero!

(Sirenas alejándose)

(SUSPIRA) Ser bombero tiene que ser increíble...

¡Ah! ¿Por qué no jugamos a los bomberos, Gaspar?

¡Sí, vale! Oye, pues vamos a necesitar

supercascos de bombero. Vamos a preguntarle a papá.

Seguro que nos puede hacer unos. (RESPIRA AGITADAMENTE)

(A LA VEZ) ¡Papá!

(RÍEN) ¡Tachán!

Gracias por estos supermegasombreros de bombero, papá.

¡Sí, son increíbles! Gracias, papi. De nada, conejitos.

¿Podemos utilizar la manguera del jardín?

¿Eh? ¡Sí, porfa!

Eh... Bueno, vale, pero no lo mojéis todo.

Regad solo las flores que planté en el jardín, ¿vale?

Claro, claro, prometido, papá.

(Música)

¡Y allá vamos, Gaspar! ¡Sí, somos bomberos!

¡Eh! ¡Hay un incendio hay, rápido!

¿Qué? Se ha atascado. (CON ESFUERZO) Ay... Cuesta mucho.

Gaspar, ve y desenrolla la manguera, ¿vale?

Vale, Simón, vale.

(Música)

(RÍE) ¡Muy bien, Gaspar! ¡Allá vamos otra vez!

(RÍE) El bombero ha llegado. Rápido, rápido, aquí hay un fuego.

(RÍE)

Ya está, fuego apagado.

(IMITA SIRENA) (GRITA)

¡Oh, oh! ¡Aquí hay otro incendio!

(Agua corriendo)

¡Y fuego apagado! ¡Oh, no! Otro incendio por allí.

¿Eh?

¡Ay, Simón! ¡La manguera se me ha enrollado al cuerpo! ¡Ayuda!

¡Oh! ¡Ya voy, Gaspar, ya voy! Estoy atrapado, Simón...

Espera, te voy a ayudar. (GRITA)

Gracias, Simón. ¿Por qué no vienes conmigo?

¡Allí hay fuego! (IMITAN SIRENAS)

¡Eh, chicos! ¿A qué estáis jugando? Hola, Fernando.

Jugamos a los bomberos. ¡Oh!

Bomberos de verdad. ¡Hala, qué guay!

¡Un momento, yo también quiero jugar! Esperadme, voy a buscar

mi casco de bombero. ¡Vale, qué bien!

Es superchulo poder jugar a bomberos con Fernando.

¡Hola, chicos! (A LA VEZ) -¡Oh!

-¡Mirad! Yo también soy bombero. (A LA VEZ) -¡Guau!

¡Oh! ¡El tuyo es una pasada! Sí, es muy guay.

Parece un casco de bombero de verdad.

Pues claro, por eso, a partir de ahora, yo seré el jefe de bomberos.

¿Qué? No, no, ni hablar. Tú no eres el jefe de los bomberos.

Pues sí porque yo soy el que tiene el casco de verdad,

así que yo soy el jefe. Que no, ni hablar.

La manguera es mía, así que el jefe soy yo.

De eso nada, no serás al jefe. Ni tú ni yo, seamos jefes los dos.

Bueno, vale.

Entonces yo también quiero ser el jefe.

Pero no, Gaspar, no puede haber tres jefes.

¿Por qué no eres...? ¡Ya sé! El capitán.

¡Sí, capitán! ¡Sí, me encanta! (IMITA SIRENAS)

(RÍEN) ¡Mirad! ¡Ahí hay un fuego!

¡Allá vamos!

¡Oh! ¿Pero qué pasa?

Capitán Gaspar, comprueba qué le pasa al agua.

Claro, jefe Simón.

(Música)

¡Bien, lo conseguí! ¿Eh?

¡Oh, no!

(RESPIRA AGITADAMENTE) ¡Simón, Simón!

¡Cuidado! ¿Eh?

(GRITAN)

¡La manguera va a reventar!

(GRITAN)

¡Rápido! Tengo que sujetar la manguera.

¿Todo bien, conejitos? ¡Ah!

(GRITAN)

¡Uf! ¡Ya ha parado!

Pero chicos... ¡Hay agua por todas partes!

Me prometisteis que solo regaríais las flores.

Pero no es culpa nuestra, ha sido la manguera, se ha atascado.

Y luego queríamos ser bomberos de verdad.

Sí, bomberos de verdad... Lo siento, papá...

Bueno, ya vale de trastadas por hoy. ¿Por qué no venís conmigo?

Tengo una sorpresa.

(LOS TRES) ¡Hala!

(LOS TRES) ¡Oh! ¡Qué superparque de bomberos!

¡Gracias, papá, gracias!

Vamos a ver. ¿Quién quiere subir al camión de bomberos?

(LOS TRES) -¡Yo, yo, yo, yo! -Muy bien, pues vamos todos

al camión de bomberos. (LOS TRES) -¡Oh!

¡Sí! ¡Ahora sí que somos bomberos de verdad!

(RÍEN)

(Música)