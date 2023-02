¡Hola a todos! ¡Mirad! con todo # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito. # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. # ¡A jugar!

(Continúa la música)

"FELIZ CUMPLEAÑOS, FERNANDO"

(Música)

Te voy a pillar, Simón. -Yo soy más rápido que tú, Lea.

-¡Chicos, chicos! (AMBOS) ¡Oh! Hola, Fernando.

-¿Sabéis qué? Hoy es mi cumpleaños.

(AMBOS) Ah, feliz cumpleaños, Fernando.

-Mi madre ha hecho un pastel y nos lo vamos a comer con la profesora.

¡Será genial!

Superguay.

Estamos jugando a pillapilla, ¿quieres jugar?

-Pues, no, es que siempre jugamos a pillapilla.

¿No queréis jugar a fútbol? -Yo no quiero jugar a fútbol.

-Anda, Lea, vamos. Porfa, que hoy es mi cumpleaños.

-Bueno, está bien, pero luego jugamos a pillapilla, ¿vale?

-Sí, sí. Voy a por mi balón.

Y tú preparas la portería, ¿vale, Simón?

-Vale, cada uno tiene una oportunidad para chutar. Empiezo yo.

Y tú, Simón, eres el portero, ¿vale? Y luego le toca chutar a Lea, ¿vale?

Luego me toca a mí. -Supermegachute.

(RÍE) Vaya, la has parado.

-Bueno, me toca. -No, me toca a mí.

Vamos, que es mi cumpleaños. Tengo que marcar un gol.

(SUSURRA) Vamos, Lea, es su cumpleaños.

Le voy a dejar marcar. (RÍEN)

-¿Puedo volver a chutar? Claro que sí, Fernando.

Seguro que puedes marcar un gol con tu superchute.

Ah. Desde luego. Ahora verás.

¡Cuidado, Simón! ¡Ah!

(RÍE) ¡Ah!

¡Bien, lo he conseguido, lo he conseguido!

¡Yupi, he marcado un golazo!

Soy el mejor jugador de todo el colegio, Simón.

(RÍEN)

(Timbre)

Vamos, niños, a clase.

(Música)

Oye, como mola tu dibujo del barco pirata, Simón.

Ah, si quieres te lo doy. No, no, no, no, no.

Me encantan los piratas, ¿sabes? ¿Me lo das a mí?

Porfi, Simón.

Es que le he dicho a Lea que se lo daría a ella.

Ya, ya, es que hoy es mi cumpleaños. Vamos, así ya tengo un regalo, porfi.

-Es verdad, es su cumpleaños, Simón. (RÍE) -Gracias, Lea. Qué bien.

Gracias, Simón. (SUSPIRAN)

-Oh, no, me ha tocado un yogur de limón. Qué asco.

No me gusta el limón. ¿De qué sabor es vuestro yogur?

El mío también es de limón. Pues el mío es de albaricoque.

-¿Albaricoque? ¡Es mi favorito! ¿Me lo cambias, Lea?

-Pero es que a mí tampoco me gusta el de limón.

-Por favor, Lea, vamos, que es mi cumpleaños.

-Bueno, vale. Toma. -Ay, Gracias, Lea. ¡Albaricoque!

Qué rico. Está buenísimo.

Supermegarrico.

-Vamos, chicos, vamos a jugar a fútbol otra vez.

-Hemos dicho que jugaríamos a pillapilla.

-Sí, claro, luego. Ahora mando yo porque es mi cumpleaños.

Uf, qué pesado está con lo de su cumpleaños.

Vamos, que voy a marcar un supergolazo, Simón.

Eso ya lo veremos.

¿Estás preparado, Simón? Preparado, Fernando.

¡Yuju! ¡Ah! ¡Yupi!

La he parado, qué fácil. Bueno, antes ha ido tan rápido

que ni la has visto, ¿eh? Ahora has tenido suerte.

Ni hablar, antes te he dejado marcar porque es tu cumpleaños y ya está.

Eso es mentira, estás diciendo tonterías.

Ni hablar, no son tonterías. Además, no tienes por qué darnos órdenes

solo porque sea tu cumpleaños, yo ya no juego contigo.

(Timbre)

Vamos, niños, volved a clase. -Mi cumpleaños no mola nada.

Creo que Simón ya no volverá a jugar conmigo nunca más.

Es verdad, no mola nada.

Feliz cumpleaños, Fernando.

(COMPAÑEROS) -¡Feliz cumpleaños! -¿Qué ocurre, Fernando? ¿Estás bien?

-Pues, no, no estoy bien. ¡Oye, feliz cumpleaños, Fernando!

Vamos, sopla las velas. Pero...

¿Todavía quieres ser mi amigo, Simón? Pues claro.

Somos amigos para toda la vida. (RÍE) Qué guay.

Y los trozos más grandes son para Simón y Lea

porque son mis mejores amigos para toda la vida.