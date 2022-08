¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

(Música)

"YA CASI ES NAVIDAD"

Pues en mi carta he pedido una nave espacial.

Sería muy guay que Papá Noel me trajera una.

Pues yo he pedido una caja nueva de rotuladores

con todos los colores. ¡Qué bien!

Oye, ¿hacemos unos chutes? Sí, buena idea.

¡Me pido portero!

(Música)

¡Hala! Qué muñeco de nivel más chulo, Gaspar.

Gracias, Fernando.

¡Estoy listo, ya puedes chutar, Simón!

(RÍE) ¡Allá va! ¡Superchute!

¡Eh, cuidado, Simón!

¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! (RÍE)

Ay, tu pelota...

Lo siento, Simón.

Oh, no, no, mi pelota...

Oh, se ha quedado toda espachurrada, Simón.

¡Ya lo tengo! Sería genial

si Papá Noel me trajera una pelota de fútbol nueva,

en vez de una nave espacial. Se lo tengo que pedir.

¡Mamá, mamá!

¿Crees que ya le habrá llegado a Papá Noel mi carta?

Seguro que sí, se la entregué ayer al cartero.

Oh, no, es demasiado tarde, ya no puedo pedirle que lo cambie.

¿Y ahora cómo vamos a jugar a fútbol?

Vamos, niños, es hora de volver a casa.

Bueno, hasta luego, Fernando. Adiós, Simón.

(Música)

¡Mamá, mamá, al cartero!

Voy a poder recuperar mi carta.

¡Oh! ¿Y por qué quieres hacer eso? Hola, señor cartero.

Por favor, ¿me puede devolver mi carta para Papá Noel?

¿Que te devuelva tu carta para Papá Noel?

Es que ya no la tengo, jovencito, ya la he enviado.

(TRISTE) Oh, no...

Lo siento, niños, cuidaos mucho. Gracias, usted también.

Ay, ya es demasiado tarde.

¿Pero qué pasa? ¿Por qué quieres que te devuelva la carta?

Es que quiero cambiar mi carta

porque antes se me ha pinchado la pelota,

y me habría encantado pedir una pelota nueva

en vez de una nave espacial,

pero Papá Noel ya ha recibido mi carta, así que es imposible.

¿Sabes qué, conejito? Podrías escribirle una nueva carta

y explicarle la situación. ¿Qué? ¿En serio? ¿Se puede?

¡Gracias, mamá! Démonos prisa

porque la oficina de correos cierra pronto.

¡Sí, vamos a hacerlo! ¡Rápido, rápido, rápido!

"Una pelota nueva

para sustituir

la pelota que se ha pinchado".

Sí, y tenemos que poner "Por favor, Papá Noel".

Es muy importante. Sí, por supuesto.

"Por favor, Papá Noel".

¿Puedes poner también que me he portado muy bien?

Vale, conejito.

Ya está.

¿Podemos meter mi dibujo en el sobre?

Ostras, Simón,

con tu dibujo Papá Noel se va a poner muy contento.

¡Vamos, rápido, ahora tenemos que enviar mi carta!

Venga, conejito. Vamos, Gaspar.

(Música)

¡Señor cartero, señor cartero! ¡Espere, espere!

Lo siento, jovencito, pero la oficina de correos está cerrada.

Es que he vuelto a escribir mi carta para Papá Noel.

¡Oh! ¿Es tu carta para Papá Noel? Sí.

Y le ha hecho un dibujo superbonito a Papá Noel.

¿En serio?

Bueno, si hay un dibujo para Papá Noel, entonces, dame el sobre.

¿De verdad? ¿La podrá enviar? Bueno, lo voy a intentar.

¡Gracias, muchas gracias!

Espero que, de verdad, pueda. Estoy casi seguro de que voy a poder.

Buenas noches, Simón.

Mamá, ¿crees que le ha llegado mi carta a Papá Noel?

Yo no me preocuparía demasiado, ya lo verás mañana bajo el árbol.

Buenas noches, mamá.

(Música)

¡Simón!

¡Los regalos, los regalos!

¡Ya han llegado! ¡Bien!

(RÍE)

(Música)

¡Los regalos!

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

¡Papá Noel ha recibido mi carta! (RÍE) Qué bien.

¡Qué guay!

¡Mirad, papá, mamá, mi pelota nueva!

Es genial.

¿Has visto, Gaspar?

Papá Noel es increíble, ¿verdad? ¡Claro que sí!

(Música)

(RÍE)

¡Gol! (RÍE)