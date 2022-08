¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"VUELVO ENSEGUIDA"

(Música)

Bueno, ¿estás listo, Gaspar? Sí.

(RÍE) ¡Vámonos!

¡Sí, vamos, Simón! ¡Vamos!

¡Más rápido, Simón! ¡Velocidad supersónica!

¡Uh! (RÍEN)

¡Simón!

¡Simón! ¡Yuju!

¡Ostras! Hola, María.

Mira, tengo una pelota nueva.

¡Hala, qué guay!

¿Vienes a jugar conmigo, Simón? Sí, sí, claro.

Pe... ¿Pero yo qué?

¿Qué voy a hacer mientras te espero, Simón?

Ven a jugar con nosotros.

No, no, yo quiero jugar con el patito.

Bueno, vale, pero no te preocupes, volveré enseguida.

De acuerdo, pero vuelve súper superrápido, ¿vale?

Sí, sí, claro, lo prometo. ¡Vuelvo enseguida!

¡Ya voy, María! Toma, Simón. ¡Ah!

¡Cabezazo!

¡Ostras, eres superbuena, María!

Y yo también. (RÍE)

¡Oh! Oh...

(RÍE) Qué bueno, Simón.

¡Simón! ¿Has acabado? ¿Ya vuelves!

Eh... Sí, sí, ahora mismo, Gaspar. ¡Ya voy!

Oye, ¿por qué te vas tan pronto, Simón?

Eh... Es que voy a jugar un poco con Gaspar,

pero vuelvo enseguida, ¿de acuerdo, María?

Vale, pero date prisa, por favor. Sí, sí.

(JADEA)

Y ahora me tienes que hacer ir supermegarrapidísimo, ¿vale?

¡Vámonos! (RÍE)

¡Sí! ¡Supermegaultrarrápido!

¡Oh!

Oh...

Oh... ¿Estás bien, Simón? Sí, superbién.

¡Oye, Simón! ¿Ya vienes a jugar conmigo?

Tan pronto no, Simón aún está jugando conmigo.

No creo, me toca a mí, Gaspar.

¿Estás seguro de que no quieres jugar a la pelota con nosotros?

Sí, ven a jugar con nosotros, Gaspar.

Bueno, vale...

(AMBOS) ¡Bien!

(Música)

¡Mía, la tengo!

Oh.

¡Tuya, Gaspar, te la voy a pasar! ¡Mía, mía!

(RÍE) Buen cabezazo, Gaspar.

Ya, bueno, prefiero jugar con el patito,

así que ahora ven tú a jugar conmigo, Simón.

Pero si acabamos de empezar a jugar.

Oye, María, ¿y si vienes a jugar al patito con nosotros?

Sí, sí, ven a jugar con nosotros. Bueno, vale...

(AMBOS) ¡Sí!

Abróchense los cinturones, ¡vamos a despegar!

(AMBOS) ¡Sí!

¿Preparados? (AMBOS) ¡Sí!

(RÍEN)

¡Más rápido! ¡Simón, más rápido!

¡Vamos, más rápido, más rápido, más rápido!

(RÍEN)

¡Venga!

¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos!

-¿Eh?

(RÍEN)

¡Oh, la pelota!

(Música)

¡Mía, mía! ¡La tengo!

¡Au!

¡Oh, no, se va hacia el otro lado!

No pasa nada, la tengo.

¡Oh!

¡Ostras! ¿Habéis visto eso? El patito ha cogido la pelota.

¡Sí, viva mi patito inflable!

¡Mola muchísimo! ¡Bien!

Bueno, sí, perfecto. ¿Podemos volver a jugar a pelota?

No, no, no, no.

¡Eh! Me acabas de dar una idea para un juego.

¡Cógela, María!

Oh... ¡Tuya, Gaspar!

¡La voy a coger, la voy a coger, la voy a coger!

¡Bien! ¡La he cogido! (RÍE)

Ay, me encanta tu juego, Simón.

Gracias, María. Así podemos jugar todos juntos.

Pues sí. (RÍE)

¡Cuidado, el patito se va volando!