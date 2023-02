¡Hola a todos! ¡Mirad! # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito. # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. # ¡A jugar!

(Música)

"A PAPÁ NO LE DA MIEDO NADA"

Simón, ¿dónde estás? Oye, papá, ¿has visto a Simón?

No, lo siento, conejito. (CHISTA)

¿Eres tú, Simón? (HACE RUIDOS)

¡Ah, un monstruo, un monstruo, papá! (HACE RUIDOS)

(RÍE) Qué disfraz más chulo, Simón. Por poco me asustas.

(RÍE) Es mi supermáscara de monstruo.

Pues mola mucho, Simón.

¿Pero no te ha asustado ni un poquito?

No, ni un poquito de nada. Vaya, no te da miedo nada, papá.

¿Cómo? ¿No te da miedo nada? Es imposible, papá.

Claro que no. No me da miedo nada de nada.

¿Sabes qué? Seguro que podemos asustar a papá.

Qué va, no lo vas a asustar. Papá es increíble.

Claro que lo asustaré y ya se cómo hacerlo.

¡Tachán! ¡Ah!

(RÍE) A todo el mundo le dan miedo las arañas.

(SILBA)

Vamos, Gaspar, sígueme. Necesito tu ayuda.

Vale, tú quédate aquí y avísame cuando salga, ¿vale?

¿Uh? Vale. Vale.

(Música)

(GRITA) Viene papá, acaba de salir. Eh... ¿Todo bien, Gaspar?

Ya. Papá, tienes una araña en la oreja.

Anda, sí. ¡Oh! ¡Ah!

¡Fuera de aquí, araña, fuera de aquí!

No pasa nada, ya te la quito. Me he asustado,

pero ya estoy bien, papá. (RÍE)

¿Lo ves? A papá no le da miedo nada. Si me disfrazó de superfantasma,

papá se va a asustar mucho.

Mamá, mamá, ¿me das una sábana, porfa?

¿Una sábana? Sí, sí. Y también un paraguas.

Mm... Vale, pero ¿para qué? Porque quiero asustar a papá.

(RÍE) Si quieres asustar a papá, ven conmigo,

te daré todo lo que necesitas.

Gaspar, tú cuenta... hasta 100 y luego ve a por papá

y lo llevas detrás de casa, ¿vale? Eh... Vale, pero, ¿cuánto es 100?

100 es... Bueno, el 100 viene después de muchos, muchos números.

Eh, vale. Uno, dos, tres y...

muchos, muchos, muchos, muchos, muchos más números.

Ven a ver esto. Ven, ven, ven, papá, ven conmigo.

Bu... ¡Ah!

(RÍE) Tranquilo, Gaspar, pero si solo es Simón.

¡Ah! Ah.

(RÍE) Muy bien, Simón. Qué impresionante.

He vuelto a meter la pata. Espera, ya lo tengo.

Es una superidea. Ven conmigo, Gaspar.

Cuando papá abra la nevera se le van a caer encima todos los juguetes.

Se asustará un montón.

¡Papá, queremos merendar, porfi! Vale. Ya voy, conejitos.

Mm... Tengo mucha hambre, papá.

Aquí tenéis. Que aproveche. ¿Ah? También tenemos sed, papá.

Sí, sí. Nos morimos de sed. Sí, es verdad.

Queremos zumo de naranja fresquito. Mm... Está bien.

Veamos qué hay en la nevera.

(RÍE) ¿Y pensabais que esto me asustaría?

Vamos, chicos, si soy un superpapá. ¿Lo ves? Te lo he dicho, Simón.

Es superpapá. Sí, tiene razón.

Papá es muy... (GRITAN) ¡Ah!

(RÍE) Os he asustado, ¿eh? ¡Oh, papá, te has asustado!

Ya sabía yo que algo te daría miedo. Mami te da miedo.

(RÍEN)