¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

(Música)

"YO ME OCUPO"

¡Simón!

¡Simón! ¡Te encontraré!

¡Ajá! ¿A que no me pillas?

¡Claro que te pillaré, Simón!

(RÍEN)

Oh...

(Crujido)

¡Uh! Au, au... Ay, ay, ay... ¿Estás bien, papá? ¿Qué te pasa?

¿Te has hecho daño?

No, no, no. No es nada. Solo me ha dado un tirón.

¡Au! Me voy a tumbar un ratito. Se me pasará enseguida.

Au... Au...

Espera, papá. Vamos contigo.

Gracias, conejitos. Sois muy amables.

¿Te duele mucho mucho, papá? No, no, no. Ya está. ¡Au!

Madre mía. ¿Y ahora cómo voy a tender la ropa?

Lo haremos nosotros. Gaspar y yo. ¿Seguro, conejitos?

Tender la ropa no es fácil. Claro que sí. Está chupado.

¡Vamos, Gaspar!

(RÍE) Vamos, baja, Félix.

¡Ah!

(RÍE)

(Música)

(RÍE) Es superfácil.

(MAÚLLA) ¿Eh?

¡Para ya, Félix!

(MAÚLLA ASUSTADO)

(RÍE) Mira, Félix tiene un calcetín en la cabeza.

¡Vamos! ¡Ya casi está!

(RÍEN)

¡Oh!

¡Ah! ¡Está todo oscuro! ¿Pero qué pasa?

¡Pero...! ¡No...!

¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Sí, yupi!

¡Mira, tienes unos calzoncillos en la oreja!

(RÍEN)

Ya está, papá.

Ha sido muy fácil.

Gracias, conejitos. Sois increíbles.

(Teléfono)

Oh, mi móvil. ¡Au!

No te muevas. Yo te lo traigo.

Gracias, conejito. Está en mi abrigo.

¡Vamos allá! (RÍE)

(Teléfono)

¡El abrigo de papá!

¡Oh, no!

¿Estás bien, Gaspar?

Sí, sí. Gracias, Simón.

(Teléfono)

¡Mira esa bota! ¡Está andando sola!

(RÍE) Que va, es el móvil de papá. Se habrá caído dentro.

(RÍE)

¡Tachán!

Gracias, chicos. No sé qué haría sin vosotros.

Anda, es mamá. Ha dejado un mensaje.

"Hola, mis amores.

Llegaré antes a casa y podremos cenar más pronto.

Besitos, hasta luego".

(LOS DOS) ¡Yupi! ¡Ya viene mamá!

¡Oh, no! ¡La cena!

Le dije que haría la cena esta noche. ¡Au!

Quédate ahí, papá. Gaspar y yo nos ocuparemos.

¿Pero qué vais a preparar? Hacer la comida es difícil.

Pues...

Haremos un picnic.

¿Cómo? ¿Un picnic?

¡Pues claro!

¡Y nos lo podemos comer aquí!

Así no te tienes que mover del sofá.

¡Vamos, Gaspar, rápido!

(SE ESFUERZAN)

No sé si es muy buena idea, Simón.

Claro que sí, papá. Es una supermegaidea.

Espérame, Simón. ¡Espérame!

(Música animada)

(RÍE) Primero cogemos el mantel.

¡Alejop!

(RÍE) ¡Lo tengo!

Oh...

(Continúa la música)

(LOS DOS) ¡Tachán! ¡Guau!

(RÍEN) ¡Ostras, chicos, es impresionante!

¡Ya estoy aquí!

¿Qué tal, cariños? (LOS DOS) ¡Mamá!

¡Oh, qué bien! ¡Habéis preparado un picnic!

Sí, me ha dado un tirón y los niños se han ocupado de todo.

Muy bien, conejitos.

(RÍE) ¡Papá, ya te he dicho que sería superguay!

(Música)

Gracias, Simón. ¡Ah!