¡Hola a todos! ¡Mirad! # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito. # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. # ¡A jugar!

(Continúa la música)

"VETE DE AQUÍ, PESADILLA"

Y más tarde, don Conejo, el caballero,

tuvo que enfrentarse a un enorme dragón.

¡Uah!

Oh, guau.

Abuelita, el dragón me da mucho miedo.

Sí, pero a don Conejo, el caballero, no le da miedo el dragón.

¡Arg! El dragón le escupe fuego al valiente caballero,

pero el caballero es muy rápido.

(RÍE) ¡Al ataque!

Y el caballero ahuyenta al dragón.

¡Tachán! Largo de aquí, dragón.

Sí, bien hecho, don Conejo, el caballero.

Mis conejitos caballeros, hora de irse a dormir.

-Buenas noches, conejitos.

-Dulces sueños y hasta mañana.

Buenas noches, abuela.

Buenas noches, abuelo.

¡Oh, no, el dragón!

(GRITA) ¡El dragón!

¿Qué pasa, habéis tenido una pesadilla?

¡Es el dragón, me estaba atacando!

Sí, sí, estaba escupiendo fuego.

No podré volver a dormir nunca jamás en mi vida.

No pasa nada, conejito, solo ha sido una pesadilla.

Ahora os traigo un vasito de agua, así se irán las pesadillas.

¡Espéranos, abuela!

(Música)

¿Crees que si comemos unas galletitas

la pesadilla se irá más rápido?

Sí, sí, abuela.

Bueno, quizás, pero entonces

tendréis que volver a lavaros los dientes.

Oh, no, entonces, no, no tengo tanta hambre.

Yo tampoco, no quiero lavarme los dientes otra vez.

Perfecto, todo el mundo a la cama.

Buenas noches.

Simón, ¿te has dormido?

¿Qué pasa, Gaspar?

Cuando cierro los ojos veo al dragón.

Vuélvete a dormir, no hay ningún dragón.

Pero es que yo lo veo, en mi cabeza.

Bueno, si quieres, me tumbo a tu lado.

Sí, sí, vale, buena idea.

(Música)

¿Lo ves? No hay nada que temer.

Vale, vale, no hay nada que temer.

(Rugido)

(GRITAN)

¡Es el dragón, Simón, el dragón!

¡El dragón, el dragón!

(A LA VEZ) ¡Sí, el dragón, está debajo de la cama!

-¿Debajo de la cama, estáis seguros?

-Qué raro porque el dragón es muy grande,

no cabe debajo de la cama.

Es verdad, abuelo, los dragones son enormes.

¿Pero y si es un dragón pequeñito?

Voy a enseñaros que no hay ningún dragón.

Seguidme.

(Música)

Veamos... ¿Qué hay debajo de la cama?

(Rugido)

¡Oh, vaya, tenéis razón, hay un dragón,

pero es un dragón bueno! Mirad.

(A LA VEZ) ¡Ah, solo era Elvis!

(RÍEN)

Buenas noches, niños.

No, no, otra vez el dragón.

¿Ahora qué pasa, Gaspar?

El dragón, que se quiere comer mis orejas.

Tengo mucho miedo, Simón.

¿Quieres dormir con el abuelo y la abuela?

Así no tendrás miedo. Sí, sí, quiero ir a dormir

con el abuelo y la abuela.

Abuelo, abuela.

¿Qué pasa ahora, conejitos?

Es Gaspar, todavía tiene pesadillas. ¿Puede dormir con vosotros?

Por favor, por favor...

Claro que sí, ven, cariño.

(Golpes)

(GRITA)

¡Oh, no, es el dragón, está fuera!

Está fuera...

(Música)

No hay ningún dragón, sigue siendo Elvis.

¿Pero cómo demonios ha salido?

¿Puedes dejar de asustar a todo el mundo, Elvis?

Ya nos has molestado bastante por hoy.

Vamos, vete a dormir a tu camita.

(LADRA)

Ay, tengo una idea para deshacernos de tu pesadilla, Gaspar,

como hemos hecho con Elvis.

¡Pesadilla, vete de aquí!

Vamos, repite conmigo, ¡pesadilla, vete de aquí!

Pesadilla, vete de aquí.

¡Más alto, Gaspar!

¡Pesadilla, vete de aquí!

(A LA VEZ) ¡Pesadilla, vete de aquí!

-¡Pesadilla, vete de aquí!

(A LA VEZ) ¡Pesadilla, vete de aquí!

-¿Estás mejor, Gaspar? ¿Crees que ahora podrás dormir?

Sí, sí, la pesadilla por fin se ha ido.

Sí, eres valiente como don Conejo, el caballero.

(RÍEN)

(Música)