Súper misión

¡Hola a todos! ¡Mirad! # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi lindo conejito. # Simón ya viene,

# Simón ya viene. # Simón ya viene.

# Mi gracioso conejito. # ¡A jugar!

"SUPERMISIÓN"

(RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Despegue!

¡Yuju! ¡Preparados para una misión!

¡Sí! Una supermegaultramisión.

(RÍEN)

¡Superconejo! ¡Y Superfernan!

Somos superhéroes, ¿necesitáis ayuda?

-Eh...

-Pablo, conejito, ¿vienes a merendar?

-¿Podrías traerme la merienda supermegarrápido?

¡Sí, vale! ¡A velocidad supersónica!

¡Yuju!

Sí, venga, venga. Superfernan, coge la merienda.

(RÍE) Aquí tienes, superhéroe.

¡Soy Superfernan! ¡Yuju!

¡Yuju!

¡Tachán! -Gracias.

Venga, vámonos. Gracias, superhéroes.

¡A por otra misión! ¡Sí! ¡Una supernueva misión!

-Hola, superhéroes. ¿Necesitas ayuda de los superhéroes

otra vez? Sí, sí.

¿Podríais tirar a la basura la cáscara de mi plátano?

"Porfi"... ¡Por supuesto!

Eh... Oye, pero realmente

no es una misión para superhéroes.

(VOZ LEJANA) Oh, no. ¡No!

Ahí tienes una misión para superhéroes.

¡Visión supermegaláser!

¡Bien! ¡Una misión para... Superconejo!

¡Y Superfernan!

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

Somos superhéroes y hemos venido a salvaros.

¡Supefernan! ¡Y Superconejo!

Bueno, en realidad, solo se nos ha caído la pelota al suelo.

¿Nos la podéis pasar? Oh...

¡Ah! ¡Gracias!

-¡Bah! Eso tampoco era una misión para superhéroes.

Oh, no...

No hay supermisiones. Ya, qué mal.

Oye, Superconejo, Superfernan, ¿podríais llenar nuestro cubo?

Ya no nos queda agua. Eh... No, Gaspar.

¿No la puedes llenar tú? Sí, pero es que el cubo

pesa mucho cuando está lleno y como sois tan superfuertes...

Pero somos superhéroes y nosotros solo hacemos

supermegamisiones, ¿vale? No tenemos tiempo

de ir a llenar vuestro cubo.

Oh... No hay supermegamisiones. No pasa nada interesante hoy.

¡Simón, Simón! Ah, ah.

Gaspar, ya te hemos dicho que llenaras el cubo tú solo.

Es que no te llamo por mi cubo de agua,

te llamo por Pablo.

(LLORA) Mami, quiero a mi mami.

¿Qué te pasa, Pablo? Quiero a mi mami.

No encuentra a su madre. La hemos buscado,

pero no sabemos dónde está. ¡Mami!

Ay, no pasa nada, Pablo. Encontraremos a tu madre.

Rápido, Gaspar, ve a buscar a nuestra madre, ¿vale?

De acuerdo, Simón. Ay, de acuerdo, Superconejo.

A ver, ¿dónde estaba tu madre? En el banco,

pero ya no está allí. Vamos a echar un vistazo,

ven con nosotros.

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

¿Lo ves? Ya no está.

¡Quiero a mi mami!

-Vamos, no llores, la encontraremos.

¿Has visto a la madre de Pablo? Sí.

De hecho, lo está buscando. Estaba por allí,

donde el castillo. ¡Muchas gracias!

Vamos, Pablo.

-¿Vais a encontrar a mi mami? -Pues claro que sí.

¡Somos superhéroes!

(LLORA) Aquí tampoco está.

Un momento, ¿cómo es tu madre? Ya no me acuerdo.

Eh... Mi mami es... Mi mami es muy guapa.

(LLORA) ¡Quiero a mi mami!

Sí, pero ¿cómo iba vestida? ¿Te acuerdas?

Ah...

-¿De qué color es? ¿Azul? ¿Amarillo? ¿Rojo?

-Sí, sí. Rojo. Todo rojo.

-¡Va vestida de rojo, Simón! ¡Ah! ¡De rojo!

Visión supermegarláser.

¡Ah! ¡La camiseta roja! ¡Ya la veo!

¡Pablo! ¿Dónde estás? ¡Te está buscando! ¡Por allí!

¡Pablo!

-Oh... Mami, mami.

-Te he buscado por todas partes. Estaba tan asustada...

Ah, ah. ¿Todo bien? -Sí, gracias.

Ya he encontrado a mi conejito. -Gracias a los superhéroes.

Me han salvado.

¡Superconejo! ¡Y Superfernan!

(RÍE) Esto sí que ha sido una supermegamisión.

¡Sí!

(Música créditos)

Su... Venga.