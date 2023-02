¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"VAMOS AL COLE"

(SE ESFUERZAN)

Te voy a pillar, Gaspar.

No me has dado, Simón. (SE BURLA) Oh.

(RÍE) Gaspar, eres un muñeco de nieve.

(RÍE)

Simón, vamos, es hora de ir al cole. Jo, no, papá, aún no.

¿Podemos jugar un poquito más? Porfi, porfi.

Por favor, por favor. Lo siento, pero tenemos que irnos

o llegarás tarde. Oh...

Pero si llegamos pronto, podrás hacer guerra de nieve

con tus amigos.

Vale, superguay. De hecho, como hay mucha nieve,

podemos ir en trineo, así iremos superrápido.

Genial, voy a por mi casco.

Hala, qué morro. Yo también quiero ir con el trineo.

No pasa nada, Gaspar. Tú y yo haremos guerra

de bolas de nieve. (RÍE) Mami, mami, vamos, rápido.

Vamos rápido, papá, tengo que hacer guerra de nieve con mis amigos

antes de clase. Sujétate fuerte, Simón.

¡Sí! ¡Qué guay!

¡Ay! ¡Papá!

¡Simón! (GRITA)

Ya voy, Simón, ya voy.

Ay... uf. ¿Estás bien, papá?

(RÍE) Sí, estoy bien. Venga, vámonos.

¡Directos a la guerra de nieve!

Ay, ay... Resbala mucho.

No pasa nada, Simón. Ay madre...

Mira, papá, se está moviendo solo. (RÍE)

Ya voy, Simón. Llego en un momentito.

Ay...

No te bajes el trineo, ¿vale? Resbala mucho.

De acuerdo, papá.

Mira, ahora me voy a acercar a ti y tú me tiras la cuerda. ¿Preparado?

Sí, preparado. Una, dos, tres...

y allá vamos. Ay...

Ahora lánzame la cuerda. Cógela, papá.

La tengo. Muy bien, Simón. ¡Yupi!

(RÍE)

Lo conseguimos, Simón. Superbien, papá.

Oh, mira, está nevando otra vez.

Vamos, hay que darse prisa, Simón, o vas a llegar tarde al cole.

Sí, deprisa, tengo que llegar a tiempo

para la guerra de nieve con mis amigos.

Pero bueno, cada vez nieva más y más.

Espera, papá, yo te ayudo a empujar el trineo.

¡Oh! ¿Estás bien, Simón?

(RÍE) Estoy bien, papá, pero es que hay mucha nieve.

(Timbre)

Oh, no, la campana del cole. Ya se ha acabado el recreo.

Ay, madre, vamos, hay que darse prisa.

(SE ESFUERZA)

Eh, mira, papá. Hay una superbajada.

Un momento, tengo una idea para ir más rápido.

¿Preparado, Simón? (RÍE) ¡Velocidad supersónica!

¡Allá vamos!

¡Yuju! (RÍE)

Oh, sujétate fuerte, Simón, un bache.

(GRITAN)

¿Estás bien, Simón? ¿Te has hecho daño?

No, tranquilo, estoy bien.

El trineo volador ha sido alucinante.

(RÍE)

Vamos, niños, entrad a clase. ¡Bien! Lo conseguimos.

Hemos llegado, conejito. Hola, Simón, te estaba esperando.

Hola, señorita. Vamos, entra, Simón. Vamos a empezar.

Oh, jo. No hemos llegado a tiempo

para la guerra de nieve con mis amigos.

Tranquilo, tendrás un montón de tiempo para jugar en el recreo.

Que tengas un buen día, conejito. Gracias, papá, ha sido superguay.

¿Puedo venir al cole en trineo todos los días?

(RÍE)

Ja, ja. No me has dado, Simón. Pues claro que no,