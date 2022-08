El súper mega juego nuevo

¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

(Música)

"EL SUPERMEGAJUEGO NUEVO"

(Música)

¡Qué pasada!

-¡Un, dos, tres, vamos!

¿A que no nos pillas, Lea?

Te voy a pillar, Simón.

(BURLA) ¿A que no me tocas?

(RÍE)

¡Uh, uh! ¡Te pillé!

¡La llevas, Simón!

Ah, no has dicho la llevas, pelota, así que no la llevo.

La llevas, pelota, ahora sí la llevas.

Me has pillado por sorpresa, pero yo también te voy a pillar.

No, no, no. Hemos dicho que cuando la llevas empezamos en el tobogán,

así es como empieza el pilla pilla pelota.

Bueno, vale, pero vosotros empezáis desde el final del tobogán, ¿vale?

Si no no es justo. Sí, sí, sí, así es más divertido.

-¡El juego que nos hemos inventado mola mucho!

¡Uno, dos, tres! ¡Vamos!

¡Cuidado, Fernando, te voy a pillar! ¡En casa, no puedes pillarme!

(BURLA) No habíamos dicho eso.

En el pilla pilla pelota no hay casa.

Claro que sí. Es más divertido si hay casa, Simón.

Pero no se pueden cambiar las reglas así. Hay que avisar.

(Timbre)

Se acabó el cole por hoy, niños.

Mañana volvemos a jugar al pilla pilla pelota, ¿vale?

Ha sido muy diver. (AMBOS) ¡Sí!

Nos hemos inventado un superjuego con mis amigos.

¿Ah, sí? ¿De qué? ¿Podemos jugar en casa?

Claro que sí, si tú quieres, Gaspar.

Vale, se llama pilla pilla pelota.

Yo tengo una pelota y te tengo que tocar con ella.

Empiezo desde arriba del tobogán y el taller de papá es casa, ¿vale?

Cuando tocas a alguien tienes que decir: "La llevas, pelota".

¿Lo has entendido? (DUDA) ¡Sí, sí, sí!

Vale, cómo mola el pilla pilla pelota.

(RÍE) ¡Vamos allá!

¿Preparado, Gaspar? ¡Oh! ¿Dónde estás, Gaspar?

Me estoy escondiendo. No, Gaspar, no hay que esconderse.

Tienes que empezar abajo del tobogán, son las reglas.

¡Sí, sí! ¡Vale, vale, vale!

¿Listo? ¡Uno, dos, tres, ya!

(CANTA) "A que no me tocas". (RÍE)

¡Estoy en casa! ¿Qué? Pero eso no es casa, Gaspar.

Hemos dicho que casa era el taller de papá.

Pues claro que sí. Nuestra casa es mucha mejor casa, Simón.

Es la mejor casa del mundo. ¡Vamos, es mucho más divertido así!

Bueno, vale, si tú lo dices...

Contaré hasta tres y tú corres, ¿vale?

Voy a correr superrápido.

Uno, dos, tres, ¡ya!

Oye, Pero ¿dónde vas? No vale esconderse.

No me estoy escondiendo. ¿Eh?

Pero Gaspar, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí!

¿A que no me pillas?

¡Hemos dicho que no valía esconderse!

Pero así es mucho más divertido. ¡Ahora verás!

Te la llevas pelota. Ahora te toca tocarme con la pelota.

Te he tocado.

No, no, tienes que ir arriba del tobogán.

Ah, sí, vale, vale.

¡Atención! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya!

Pero es que corres demasiado rápido, Simón.

¡Soy supersónico! (CANTA CON BURLA)

¡No es justo! Te la llevas pelota. ¡Ahora la llevas tú, Simón!

Oye, no vale. No vale tirar la pelota, Gaspar.

Tienes que tocarme, pero aguantando la pelota.

Sí, pero es que tú eres demasiado supersónico, Simón,

y yo tengo las piernas cortitas y no puedo alcanzarte.

Hola, ¿estáis jugando a pilla pilla pelota? ¡Qué guay!

Sí, pero Gaspar no deja de inventarse las reglas.

Ahora incluso lanza la pelota. ¡Ay, sí, así es mucho más divertido!

Bueno, pues vale, ahora también se puede lanzar la pelota.

Oh, no está lloviendo...

¡Mi mantita, se va a empapar!

Bueno, pues juguemos dentro.

Vale. De acuerdo.

Cuidado. Te voy a pillar, Fernando.

No, no, niños. Nada de jugar a la pelota en casa.

Podríais romper algo. (TODOS) ¡Oh!

¿Y si usamos tu mantita en vez de la pelota?

Con tu mantita no vamos a romper nada.

Sí, mi mantita es muy bonita.

¡Sí, y podemos hacer que el sofá sea casa!

Y nos podemos esconder, ¿vale?

Juguemos al escondite pilla pilla pelota mantita casa.

(TODOS) ¡Sí!

(RÍE)