¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

(Música cabecera)

"OH, NO, EL HOSPITAL NO"

Oye, Lea, ¿has visto a Simón? La llevas, te toca.

(RÍE) A que no me pillas, Fernando.

¿Que no te pillo? Ahora verás, Simón.

Soy superrápido. No me vas a pillar nunca.

(HACE BURLA)

¡Oh!

¡Ostras! ¿Estás bien, Simón?

-Oh... Seguro que te has hecho mucho mucho daño.

Ah, no. Estoy bien. Yo soy supermegafuerte.

¡Ostras! Pero si te ha salido un chichón gigante, Simón.

-¡Guau! ¡Es enorme! ¡Superenorme!

-¡Oh, no! ¡Madre mía! Pobre Simón. ¿Te has caído? ¿Te has hecho daño?

Un poquito, pero estoy bien, señorita.

Vaya, te ha salido un buen chichón.

Simón, voy a llamar a tu madre, ¿vale?

Por si quiere venir a buscarte

y llevarte al hospital para quedarse tranquila.

-¡Ah! ¡Jo! ¡Te van a llevar al hospital!

¡Ostras! ¡Será horrible! ¡Te van a hacer sacar la lengua!

¡Y te van a abrir la cabeza! ¡Y te van a mirar las entrañas!

Y al final de todo, te van a dejar una cicatriz enorme.

Pff... No digas tonterías.

Sí, Fernando. Te has pasado un montón.

-No, es verdad. -¡Simón!

Vamos, Simón, tu madre llegará enseguida.

-Sobre todo, no dejes que te abran la cabeza.

¡Mami, mami! ¡Simón!

¿Estás bien, cariño? Pues sí que te ha salido un buen chichón.

Sí, pero no me duele nada.

No hace falta que vayamos al hospital.

Aún así, es un chichón grande. Mejor que te lo vea un médico.

No te preocupes. Ya verás. No será nada.

Pero yo no quiero ir al hospital.

(Música suave)

Esperen aquí. El doctor llegará enseguida.

Mami..., ¿crees que me van a abrir la cabeza?

¿Y que me quedará una cicatriz grande?

Claro que no.

¿Quién te ha dicho eso? Nadie te va a abrir la cabeza.

¡Ah! ¡Sí lo harán!

¡Mira, mira a ese señor! ¡Le han abierto la cabeza!

¿Simón? Estoy buscando a un niño que se llama Simón.

(ASUSTADO) Eh... Soy yo.

Muy bien. Eres el siguiente. Vamos a hacer una revisión.

Ven conmigo.

Pero no te preocupes, ya verás que no pasa nada, grandullón.

Solo te voy a hacer algunas pruebas.

Bueno, vale.

Muy bien. Ahora mira a la lucecita y abre solo el ojo derecho.

Ahora el izquierdo.

Ahora el derecho de nuevo. Y el izquierdo.

El derecho y otra vez el izquierdo. ¡Ay! ¡Me estoy mareando!

(RÍEN)

Perfecto. Y ahora saca la lengua así.

Otra vez. Derecha. Izquierda, derecha, izquierda.

(RÍE)

Vaya, este grandullón está en plena forma.

Muy bien. Parece que está todo perfecto.

¿De verdad que me puedo ir a casa?

(RÍE) Todavía no.

Falta una radiografía de tu cabeza y ya estaremos.

Además, tengo una sorpresa para ti.

Te voy a llevar en silla de ruedas.

¡Oh! ¡Qué guay! ¡Llévame supermegarrápido, por favor!

Vamos allá. ¡Arrancamos! ¡A toda pastilla!

(RÍE)

¡Más rápido! ¡Vamos!

Ya hemos llegado.

Aquí es donde te examinaremos la cabeza, Simón.

(ASUSTADO) ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¿Me vais a abrir la cabeza?

No, no. No quiero. Mami, no, no.

Vamos, no te preocupes, Simón. Solo haremos una simple radiografía.

¿Una radiografía? ¿Y eso qué es?

Ya lo verás. Es como una foto. No te va a doler nada.

¿Nada de nada? ¿Está seguro? Claro que sí. Segurísimo.

Ahora presta atención. Mira, esta es nuestra cámara mágica.

¡Ostras! ¿Lo has visto, mami?

Es increíble, cariño. Ahora vamos a hacerte la foto, Simón.

No te muevas. Vale.

Preparados, listos...

Ya estamos. Felicidades, grandullón.

¿Ya? ¿Ya está? ¿Tan rápido? Pe... Pero si no ha sido nada...

Y mira esto.

(RÍE) Qué díver. Parece un esqueleto.

Mami, mami, ¿has visto el esqueleto? Sí. Es tu cabeza por dentro

y está estupendamente. Y ahora te voy a poner una tirita.

(RÍE) Qué guay, cómo mola.

Y me llevaron en una silla de ruedas supersónica

y, además, me examinaron la cabeza con una superradiografía.

Anda. ¿Y no te dolió nada? Nada de nada.

No me dolió ni un poquito.

(LOS DOS) ¡Oh!