¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

(Música)

"LA MEDALLA DE NATACIÓN"

(Música)

¡Genial, niños!

Habéis entrenado para mañana como unos campeones.

Recordad que mañana tendréis que nadar todo un largo

de la piscina grande.

-Ostras, ¿la piscina grande?

(ASUSTADA) -Ya, es enorme... No os preocupéis.

Seguro que lo lograremos. (RÍE) Será superfácil.

¡Hasta mañana, chicos! ¡Hasta mañana!

Papá, ¿has oído eso?

Mañana voy a nadar todo un largo de la piscina.

Y, además, voy a ganar una medalla.

Qué bien, conejito. Vamos, vámonos a casa.

(Música)

Hola. ¿Qué tal, Simón? Hola, Fernando.

Mañana voy a ganar una supermedalla de natación.

¿En serio? Qué guay.

Voy a nadar todo un largo de la piscina grande.

¿Qué? ¿Toda la piscina hasta el final?

¡Pero si es superlarga! No lo vas a conseguir.

No eres tan fuerte y el entrenador tendrá que salvarte.

¡Oh! No digas tonterías. Estoy en superbuenísima forma.

Sí, yo también, ¿eh?, pero no podría nadar todo eso.

La piscina pequeña sí, pero la piscina grande ni hablar.

Es demasiado larga. Uf... No tienes ni idea.

Claro que sí, ya lo verás.

Papá... Dime, ¿qué te pasa, conejito?

Creo que es muy difícil,

no voy a poder nadar todo el largo de la piscina grande.

Claro que podrás.

Te saldrá genial. Eres mi superconejo.

Es verdad, tienes razón, papá.

¡Soy Superconejo! (RÍE)

¿Puedo llevar mi antifaz y mi capa? No, Simón.

No puedes llevar tu traje de Superconejo en la piscina.

Y entonces, ¿cómo lo voy a conseguir?

Mm... Creo que tengo algo para ti. Ven conmigo.

Mira, estas son mis supergafas de natación de cuando era joven.

¡Ostras! ¿Me las vas a dar? Sí.

Son para ti. ¡Hala, qué guay!

Son gafas de Superconejo.

Sí, como un antifaz superhéroe, pero para nadar.

¡Bien, la medalla ya es mía!

Mamá, ¿puedo comer más pescado?

Así voy a nadar como un pez supersónico mañana.

Claro que sí, cariño, pero coge también judías verdes, ¿vale?

No, mamá, porque yo no creo que las judías verdes

te hagan nadar más rápido. ¡Eso, nada de judías verdes!

(RÍEN)

Buenas noches, conejito. (LE BESA)

Pero hay que quitarse las gafas para dormir.

No, no, no, no, me las voy a dejar. Así me aseguro de que no las pierdo.

(RÍE) No te preocupes. Aquí, así no las pierdes.

Papá, ¿crees que voy a ganar la medalla mañana?

Con tus supergafas seguro que la ganarás.

(Música)

¡Vamos, rápido, rápido! ¡Voy a ganar una medalla!

¡Hola! (AMBOS) ¡Hola!

-Simón, ponte el bañador, vamos a empezar ya.

Sí, vale.

Bueno, Simón, ¿estás listo? (RÍE) Sí, sí, superlisto.

Solo me queda ir al baño. ¡Uh!

No se corre, Simón.

(Cisterna)

¡Ya está! (RÍE)

Ya estoy supermegapreparado. ¿Me das las gafas, papá?

Claro, pero...

¿Dónde las has dejado, Simón? ¿Qué? ¿No las tienes?

Oh, no, las he perdido. No pasa nada, Simón.

Seguramente, las has dejado en el vestuario.

¡Oh, no! Las gafas no están aquí. Simón, ¿vienes?

Te estamos esperando para empezar.

Pero no voy a poder nadar sin mis gafas.

No voy a llegar al final de la piscina...

Claro que sí, tú puedes.

Mientras tanto, yo voy a buscar tus gafas

y te las traeré enseguida. (DESANIMADO) Vale, papá...

(Música)

Simón, te estamos esperando.

Es que no voy a poder nadar porque he perdido mis gafas y...

No pasa nada, Simón, no las necesitas.

Nadas muy bien sin gafas.

Cuando diga "ya".

¿Preparados? Uno, dos, tres... ¡Ya!

(Música)

No lo voy a conseguir...

¡Simón, ya las he encontrado, mira! ¡Mis gafas!

(RÍE)

Ahora voy a poder nadar supermegalejos.

(RÍE) Pero, Simón, si ya has nadado todo el largo de la piscina.

¿Lo ves? Al final, no las has necesitado.

¡Es verdad! Lo he conseguido y sin mis gafas.

Muy bien, Simón.

Realmente, eres un pez supersónico, Simón.

(RÍEN)

Aquí tienes, Simón, bien hecho.