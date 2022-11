¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"¡RÁPIDO, RÁPIDO, FUEGOS ARTIFICIALES!"

Te toca, Gaspar. La tengo, Simón.

Mira, superchute. (LADRA)

(TRISTE) Oh, no.

¿Pero dónde está la pelota?

Qué bien.

Muy bien, Elvis, la has encontrado.

Vamos, dámela. Oye, ven aquí, Elvis.

Ven aquí, Elvis. Ven ahora mismo.

Sí, devuélvenos la pelota.

Vamos, dame el balón, Elvis. Es hora de irse.

¿Ya nos vamos? ¿No os acordáis, conejitos?

Hoy vamos a ver los fuegos artificiales.

¡Qué bien, fuegos artificiales!

¡Qué bien, juegos en biciclales!

(RÍE) Gaspar, no son juegos en biciclales...

Son fuegos artificiales, Gaspar.

Vamos, vestíos rápido mientras voy recogiendo las cosas.

Sí, sí. Hay que darse prisa, rápido, rápido.

(Música suave)

(LADRA)

Abuela, no me la puedo poner. Espera, yo te ayudo, conejito.

Ya está, vámonos.

Sí, rápido o nos perderemos los fuegos artificiales.

¡Sí, los juegos artificiales! Vamos, Elvis. Vamos.

(LADRA) (AMBOS) # Vamos a ver los fuegos.

# Vamos a ver los fuegos. # La, la, la, la, la, la. #

Un momento, niños. Creo que he perdido las llaves de la moto.

¿Qué? ¡Oh, no!

Qué raro. No están en el bolso.

Se me habrán caído en la arena. No creo que nos cueste encontrarlas.

Están atadas a un llavero rojo.

Rápido, Gaspar. Vamos a buscar las llaves.

Ah, vale, sí. (LADRA)

¡Las voy a encontrar!

Para ya, Elvis. Me estás tirando toda la arena encima.

Qué raro, si estuvieran en la arena, las veríamos.

Oye, Gaspar, Elvis buscará las llaves.

Es superbueno encontrando cosas.

Sí, sí. Es verdad. Antes ha encontrado la pelota.

¡Vamos, Elvis, busca las llaves! (LADRA)

Qué inteligente. Lo ha entendido todo.

Espérame, Simón.

(Música suave)

(RÍE) Eres increíble, Elvis. Qué inteligente.

¡Abuela! Hemos encontrado la llave.

Oye, Elvis. Deja al cangrejito en paz.

(LADRA) Vamos, Elvis.

Ven aquí, Elvis. (LADRA)

Vamos, hay que ir a ver los fuegos artificiales.

Deja el cangrejito en paz.

No tenemos mucho tiempo.

Sí, ya te lo hemos dicho. Tenemos que irnos.

(LADRA)

¡Abuela, abuela! Coge a Elvis, cógelo.

Ya está bien, Elvis. No molestes a los cangrejos.

Ya basta. Espérame, Simón.

Aquí tienes, abuela. ¿Ya nos vamos?

Muy bien, conejitos. Vámonos.

¿Preparados para los fuegos, chicos?

(AMBOS) ¡Sí!

Oh... ¿Qué pasa, abuela?

No me lo puedo creer. Parece que la moto no funciona.

Oh, no, no. Nos vamos a perder los fuegos artificiales.

Oh, me encantan los juegos artificiales, abuela.

No, no, no. No nos los vamos a perder.

Enseguida arreglo la moto y nos vamos. ¿De acuerdo?

Jugad un ratito en la playa y cuando haya terminado, os aviso.

Vale, abuela.

¿Ya casi estás, abuela? Sí, ya casi estoy, Simón.

No vamos a llegar a los fuegos artificiales.

Ah...

Gaspar, mira. El sol.

¡Guau! ¡Oh! ¡Qué bonito!

Está de color rosa.

Es como si fueran fuegos artificiales.

Es verdad.

(Música suave)

Ya está, niños. La moto ya está arreglada.

Chicos.

Conejitos, ¿os habéis olvidado de los fuegos?

Un momento, abuela.

¿Podemos ver la puesta de sol un poquito más?

Es incluso más bonita que los fuegos artificiales.

Sí, es más bonita, abuela.

(Fuegos artificiales)

(AMBOS) ¡Ah!