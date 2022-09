# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"SI LO OYES, LO SABES"

(Música)

¡Nada puede conmigo hoy! ¡Honor de caballero!

¡Vaya!

Por fin, mis pequeñines, tengo un plan perfecto para hacerme

con la contraseña del laboratorio mágico.

De hecho, este poni eléctrico hará todo el trabajo por mí.

¡"Enseñanus cristalus"! (VOZ ROBÓTICA) "Función no válida".

-¡Ah! No vale, la has lanzado muy alta.

(JADEA)

¡"Ojos de cristalus del ponius revelanus a Gus"!

-"¿Que llame a Gus?".

-¡No! Quiero poder oír lo que dice Gus.

Este poni eléctrico es un cabeza fideo.

¡"Nuevus usuarius evanorus"! ¡"Enseñanus todus"!

-"Comando recibido. Transmisión activada".

-¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Eh, Evanora!

¿Estás intentando robar mi poni eléctrico?

¿Esta cosa oxidada? ¡Tienes que estar de broma!

Venga, ¡nos vemos, lelos!

(Música)

Bien, mis dulces pequeñines, veamos qué hace Gus.

Adelante, poni eléctrico.

¿Ah? ¿No funciona?

(Música)

Mira mi nuevo movimiento, Pippy. ¡No, no funciona!

¡Oh! ¡Oh!

¿Evanora?

¡Oh! Es por ese enano molesto y el burro zopenco de su amigo Tyler.

¡Uhm!

Adelante, poni eléctrico. Venga, no pido tanto.

Solo quiero oír a Gus decir la contraseña del laboratorio mágico.

¡Ah! ¿Qué?

¡Ah! ¡Maldito ordenador molesto! ¿Ha bloqueado mi conjuro?

¡Uh! Tenía el plan perfecto para robar la varita mágica de Merlín.

¡Ha lanzado un conjuro mágico a mi poni eléctrico para espiarme!

Bien, mis pequeñines, necesito relajarme,

así que, espero que se os ocurran buenas sugerencias

para mis malvados planes diarios.

-¿Y si haces que varios aldeanos salten por ahí como ranas?

(RÍE)

-Sí, estamos cansados de oír las canciones de amor de Arturo.

(RÍE) -Sí, le haré cantar como un sapo.

-¿Y puedes hacer que eructe Diane? Es molesto lo educada que es.

(RÍE)

Chicos, sois lo peor.

Seguid atentos, voy a la aldea ahora mismo.

¡Ni en broma se va a librar de esta!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Música)

(RÍE)

¡"Ranus saltarinus"!

¡Ah! ¡No!

(RÍEN)

-Gracias, pequeño caballero, ¿cómo lo has sabido?

Eh...

¡Arturo! ¡Escudo activado!

No hay tiempo para explicaciones, es una emergencia.

(Continúa la música)

(Música)

(RÍE) Vamos a modificar un poco su actuación.

¡"Cantum horribilum"! ¡No, gracias!

¡Ah! No me vas a pillar dos veces.

¡Verrugas! Sois peor que...

(DESAFINADA) # Me encantan las casas apestosas

# y todo lo que es feo también.

# Las verrugas peludas son lo más. #

Vaya, canta como un sapo.

# ¡Zopencos, verrugas, # soy peor de lo que pensabas! #

(Música)

Gracias, Gus, si no fuese por ti, estaría cantando así ahora mismo.

-Chicos, Evanora se está volviendo loca.

Lo has hecho genial, Gus.

-¡Buen trabajo, pequeño caballero!

(RÍE) No ha sido nada. ¿Has adivinado lo que iba a hacer?

Sí, pero no hemos terminado aún.

(Continúa la música)

¡Ah! ¡Tú otra vez! ¿Es en serio?

¡Gus, Evanora! ¡"Vuelus gastus"!

¡Ja! Esa no la has visto venir, ¿verdad?

¡"Eructus maximus"! ¿Eh?

Créeme, no querrías que ese hechizo te hubiese dado.

¡"Eructus maximus totalus"! ¡Modo ráfaga!

¿Eh?

(ERUCTA) (SE ASQUEAN)

¡Ah! Es asqueroso.

(ERUCTA)

¡Ah!

¡Mi héroe!

Ha evitado tres hechizos de Evanora seguidos.

-Ha sido increíble, es como si supieses exactamente

lo que iba a hacer cada vez.

Sí, eso es porque esto... Yo...

¡Evanora no volverá a molestar a nadie!

Ya lo veréis. Ah.

(Música)

(Música)

Adelante, poni eléctrico.

¿Quieres jugar a la pelota después de la merienda, Gus?

¡Eh! ¿Puedes ver lo que Evanora está haciendo?

¡Ah! Así es como pudiste arruinar los planes de Evanora hoy.

Eh...

Sí, pero ella le lanzó un conjuro a mi poni eléctrico.

¿La has espiado? Eso no es muy caballeroso.

Sí lo es, solo lo he hecho para salvar a la gente.

Pero no deberías presumir de ello.

No la espiaré más, ¡honor de caballero!

¡Uhm! Este conjuro de Evanora es resistente.

Eso seguro, el identificador del poni está estropeado,

iré a casa a por uno nuevo.

Y yo iré a buscar en mi libro de hechizos una fórmula de limpieza.

(Música)

(Música)

(GRITA)

¡Ese enano molesto me enfada muchísimo! ¿Cómo lo ha hecho?

¡Ha aparecido cada vez! Como si lo supiera, como si...

¡Oh! ¡...Me hubiese estado espiando!

¡Oh! Mi hechizo funciona,

pero funciona... ¡al revés!

(GRITA)

(Música)

¡Ah! Esto es maravilloso en realidad.

Ya que Gus me está espiando,

me aprovecharé de ello. (RÍE)

¡Ay! ¡Ay!

(LADRA) (RÍE)

¿Por qué tardan tanto?

No, no, no, no, no, no debo.

(RÍE) Me acabo de deshacer del abuelo Merlín, mis pequeñines.

¿Qué?

Se ha ido sin su poderosa varita mágica y le he convertido

en un trozo de madera. (RÍE)

¡No!

Lo único que podría salvarle es si alguien pusiera

la poderosa varita mágica en la madera

y bailase en círculos con los ojos cerrados diciendo:

"Una, dos y tres, Merlín es libre y tú lo ves"

una y otra vez. (RÍE)

Pero no creo que eso vaya a pasar.

¡Oh! ¿Crees que no?

Si queréis verle convertido en madera con vuestros propios ojos,

mis pequeñines, está justo detrás de la catarata.

Si hago como que no he oído lo que ha dicho, el abuelo Merlín

se quedará con forma de tabla el resto de su vida.

Esto es una emergencia de caballero.

(LADRA)

(Música)

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Continúa la música)

(Música)

Estoy aquí, abuelo Merlín, te sacaré de ahí.

(Arpa)

Uno, dos y tres, Merlín es libre y tú lo ves.

Uno, dos y tres, Merlín es libre y tú lo ves.

Uno, dos y... ¿Eh? (RÍE)

¡Ay! Me parto de la risa.

Eres todo un cabeza fideo.

¡No, abuelo Merlín! (RÍE) No es él.

Solo es un trozo de madera.

Sabía que me estabas espiando, así que te engañé, te está bien empleado.

¡No!

(RÍE)

¡Gracias por la varita, enano molesto!

Aún no has ganado.

(Continúa la música)

¡"Fallus"! ¡"Fallus"! ¡"Fallus"!

(Continúa la música)

(GRITAN)

(Continúa la música)

¡Es mía!

¡"Partus de mil cominus"! ¡Ah!

¡Ah!

(A LA VEZ) ¿Gus?

(RÍE)

-¡He ganado! ¡Modo ráfaga!

¡Oh!

¡Yuju!

¿Cómo te atreves? ¡Uh!

(Música)

(A LA VEZ) ¿Gus? ¿Sí?

¿Has espiado a Evanora otra vez? (AFIRMA)

Me ha engañado pero bien.

¿Era una trampa? Sí.

Eso demuestra que un caballero nunca debería creer todo lo que ve.

Lección aprendida. "Evanora desactivada.

Evanora desactivada. Evanora desactivada".

Vaya, creo que es hora de que arreglemos este asunto.

(RÍEN)

(Música)