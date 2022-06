# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! (A LA VEZ) ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"EL TESORO DE ROSIE"

Vamos, Pippy. Vamos a las finales del campeonato

de los caballeros grandiosos, el mejor torneo del mundo.

¡Yupi!

Perdón, disculpe...

¡Las finales del campeonato!

Hay que darse prisa si queremos coger un buen sitio.

¡No!

Oh... Ay, no... Mi estatua... Quería enseñársela a las chicas.

Rosie, lo siento mucho.

Es lo único que me quedaba de mis padres.

La llevaba conmigo cuando me encontraron de bebé

en las puertas del castillo.

¿Eh? ¿Qué es esto?

¿Sabías que estaba dentro de la estatua?

No, no lo sabía.

Es un mapa del pantano con instrucciones por escrito.

Vaya, un mapa del tesoro.

Por el aliento de un cerdo, quizá tenga algo que ver

con mis padres. Me tengo que ir.

Pero, Rosie, el pantano es peligroso, no puedes ir sola.

Yo voy contigo.

Mm...He leído un montón de libros sobre pantanos.

Es como si fuera mi hogar.

(Trompetas)

(MEGAFONÍA) "El campeonato de los caballeros grandiosos,

el gran campeonato".

Además, no te puedes perder el mejor torneo del año.

# Un trol del pantano # que nunca se bañaba

# se cayó en un río # y lloró de emoción. #

Ejem, mi querida doncella Rosie, me he equivocado antes,

¿podría llevarla hasta el tesoro más cercano para compensar mi error?

(LADRA)

(RÍE)

Será un placer, mi pequeño caballero.

Puaj, cómo apesta a pies por aquí... Sí, tienes razón. ¡Y me encanta!

Tenemos que ir hacia el oeste tras la curva, luego... ¡Ay, frena!

(GRITAN)

Uf.. ¿Qué es esto?

Un hipopanda devora cualquier planta que esté creciendo demasiado.

Mantiene los caminos bonitos y despejados.

Es imposible que lo rodeemos...

¡Ah! ¿Es peligroso? No, es un amorcito,

pero después de comer se echa una siesta

durante horas y horas. O esperamos a que se despierte o nos volvemos.

Oh, no, ni hablar.

La naturaleza manda aquí, en el pantano.

Eso ya lo veremos.

(SE ESFUERZA)

(Música animada)

(GRITA)

¡Sí! Ya lo tengo. ¡Yupi! Cuchi, cuchi, cuchi...

(RÍE) Cuchi, cuchi, cuchi...

(RÍE)

Tu hipopanda debe tener algún punto débil.

¿No le asusta nada?

Mm... Tal vez un crocacuerno.

Es un monstruo que hasta a nosotros, los troles, nos asusta.

Sé cómo imitarlo.

(RUGE)

(RONCA)

(GRITA)

Vaya, buen trabajo.

Bueno, Rosie, ¿dónde está ese tesoro tuyo?

¿Qué? ¿Un tesoro? (RÍE MALICIOSAMENTE)

(CHISTA) Una neblina así es sinónimo de peligro.

Tenemos que protegernos de los gualulus.

¿Gualulus?

(CANTURREA)

Rápido, Gus, empieza a hacer gualulu, nos protegerá de las picaduras.

(Zumbido)

Rosie, ¿quién está haciendo ese "zzzzzzzz"?

¡Ay! ¡Los picalón! No te preocupes, solo son mosquitos.

¡Modo ráfaga!

¡Yupi!

¿Ves? Tú tranquila.

¡Ay! ¡Eso no es justo!

(CANTURREA)

¡Gus, haz el gualulu!

(Música animada)

Ay, perdona, he metido la pata.

¿Sabes si hay alguna forma para que no me pique tanto?

Puaj... Huele como a queso de mamut, pero me está sentando genial.

(OLFATEA) Ay, a mí me hueles deliciosamente bien.

(RÍE)

(GRITAN)

Atrapados, tenemos que seguir a pie.

¡Socorro!

(SOLLOZA) ¡Socorro!

Es Troy. ¡No! Espera, Gus.

Aquí hay gato encerrado podrido. -¡Ayudadme! Me duele. Socorro.

Sé que Troy no es de fiar, pero va en contra de mi honor

como caballero dejarle así. Ay...

-Muchas gracias, tengo la pierna atrapada.

Hay que levantar el tronco.

Dame tu palabra de trol de que no es uno de tus trucos.

Te juro por mi colección de mocos que estoy diciendo la verdad.

-Está bizco, Gus, si un trol está bizco es porque miente.

(GRUÑE)

-Eso no es verdad, he sido bizco desde que era pequeño.

Por favor, ayudadme, me duele mucho la pierna.

(LLORA)

-¡Es una trampa!

Me ha dado su palabra de trol, Rosie.

Vale...

(SE ESFUERZA)

(GRUÑE)

(SE ESFUERZAN)

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(SE ESFUERZAN)

¡Tengo las manos pegadas! Yo también.

¡Ah! ¡Ha usado agarraesponja!

(RÍE) Sí, cielo, es una planta del pantano muy útil

cuando se trata de arrebatar tesoros.

¡Me has prometido que no estabas mintiendo!

¿Ah, sí? La promesa de un trol no tiene valor si es bizco.

(RÍE)

(GRUÑE)

Mm... Sé cómo podemos salir de esta, pero no te va a gustar.

¡Bagua! ¡Bagua!

¡Bagua! ¡Gua! ¡Bagua!

¡Gua! ¡Gua!

¡Bagua! ¡Bagua! ¡Bagua!

¡Gua! ¡Gua!

Sigue así, funciona. ¡Gua! ¡Bagua!

Aj...

Se come todas las plantas del pantano.

Debería haberte escuchado. No estoy molesta contigo.

Gracias a ti, estoy intentando encontrar algún rastro de mis padres.

Lo encontraremos, te lo prometo.

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

¡Sí!

He mirado tanto el mapa que me lo conozco como la palma

de mi mano. ¿Confías en mí ahora, Gus?

Sí, confío en ti, Rosie.

(RÍEN)

Cinco islas, ve a la izquierda, luego ve al sur,

dos islas después, a la derecha.

Finalmente, pasa por debajo del árbol caído.

(LADRA)

Por fin hemos llegado. (GRUÑE)

Sí, pero cuidado, porque Troy también.

Malditas uñas de los pies...

(AMBOS) Uf... -¿Dónde está ese patético símbolo?

Saltemos sobre él para pillarle por sorpresa.

Es peligroso...

Pero ¿y si encuentra el tesoro antes que nosotros?

Gus, me lo prometiste.

Creo que tengo una idea, pero antes necesito tu consejo.

Quizá... (SUSURRA)

(Rugido)

¿Quién anda ahí?

(Rugidos)

¿Hay alguien ahí?

(Rugidos)

Un, un... un cro... ¡un crocacuerno!

(GRITA)

(RUGE)

(RÍEN)

Lo conseguimos. Lo conseguimos.

Oye, este es el símbolo del que estaba hablando Troy.

Esto significa regalo en lengua de troles.

Troy estaba buscando un regalo, pero no sabía que el regalo

que me hicieron mis padres fue mi estatua.

¡Eh, mira! Tiene la forma de mi estatua.

(A LA VEZ) Vaya...

Creo que soy yo... y estos son mis padres.

Esto es increíble. Yo nací aquí.

Ven a echar un vistazo. ¡Fueron perseguidos!

Oh, te dejaron en el castillo para asegurarse de que estuvieras

a salvo. Sí... y no porque no me quisieran.

Eso es, sabían que mis padres te acogerían

y que encontrarían una buena familia de acogida

que cuidara de ti.

¡Hay otra cosa más! Volverán a casa algún día, Gus,

y formaremos una gran familia todos juntos. Gracias, Gus,

me has traído hasta estos tesoros tan asombrosos.

Siento que te hayas perdido el torneo por mi culpa.

¿Estás de broma? Esta ha sido la misión perfecta