# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"UNOS TRASTOS MUY GRACIOSOS"

¿Listo, Pippy?

¡Ya! (LADRA)

(Música)

Muy bien, chico. Bien, Pippy. ¿Listo? ¡Ya!

(Continúa la música)

(BALBUCEAN)

Prepárate, Pippy, ¡voy a lanzarlo hasta las nubes!

(GRITAN)

¡Ups!

(Música)

¿Habéis estado intentando espiarnos otra vez?

(LADRA) Tranquilo, Pippy.

Ve a por ella.

¡Eh! ¿A dónde vas así?

Estás mareado, vamos, no tengas miedo, yo te arreglaré.

(Continúa la música)

(Música)

(Música)

(TARAREA) ¡Ah!

(SUSURRA) Baja la voz, se supone que no debes estar aquí.

Tendré problemas si alguien se entera.

(BALBUCEA)

Allá voy, eh... Señor Gap-Gap. Estarás listo enseguida.

(Música)

(CHILLA)

(BALBUCEAN)

(Música)

¡Uh!

(RÍE)

¡Vaya! Qué rápido te has recuperado.

(GRUÑE)

(LADRA)

¡No, Pippy! Deja a Gap-Gap tranquilo.

(Música divertida)

¡Gap-Gap, no!

(Continúa la música)

(GRITA)

¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí, tanque metálico?

¡Para! ¡"Metarbuna burbujita"!

¡Iris!

¿No habrás visto un...? ¿Un trasto?

(BALBUCEA)

¡Oh, vaya! Muy buena.

¿Qué te parece mi salvaje y nuevo hechizo? ¡Ja!

Oye, ¿qué está pasando?

Bueno, le hice daño por accidente, así que decidí traerlo aquí

para repararlo.

¡Pippy!

(LADRA) No me hace gracia.

¡Mi espada láser!

¡Ni se te ocurra! ¡Vuelve aquí ahora mismo!

¡Gap-Gap!

(Música)

¡Gap-Gap!

¿Gap-Gap?

(Música)

(Música)

Ah, ahí estás.

Vamos, Gap-Gap, no es tuya.

¡Devuélveme la espada!

¡Dejad a mi hermanito tranquilo, latas de sardinas oxidadas!

¡Adiós, trastos!

¡Eh, parad, chicos! He reparado a Gap-Gap.

¡No puede ser!

¡Oh, no! ¡Gus!

(BALBUCEA)

¡La espada!

¡Gus! ¡Gus!

(Música)

(RONCA)

(BALBUCEAN)

¡Es mía!

(Música)

¡Trastos, en formación!

¡Trastos, a vuestros puestos, ya! (VITOREAN)

Mostrad vuestras lanzas.

Girad a la izquierda.

Rodilla al suelo.

Posición de espiando en las sombras.

Posición "equi pecota".

¡Atención!

Formación de pirámide. ¡Mi espada!

(RONCA)

¡Eh!

¿Eres tú el que ha montado todo este lío?

¿Yo? Sí, tú.

(TRAGA) Gu... ¿Cómo te llamas?

Gu, gu, gu... ¿Eh?

(RÍEN) Eso no es un nombre.

¡Ya basta!

¡Eh, espera!

¡Voy a...! ¡Ah!

¡Oh, no!

¡Ay!

(RÍE)

(RÍEN)

¡Fuera de mi vista!

(Música)

(RÍE)

(BALBUCEAN)

(Música)

(Música)

¡No, no, no, bajadme, dejadme ya! No, no, no, no... ¡No!

(RONCA)

¡Vuela, vuela alto, cuidado con no chocarte,

las burbujas te llevarán a otra parte!

(Música)

(CHILLAN)

¿Qué está pasando?

(BALBUCEA)

-¿Ha ganado, dices? ¿Qué ha ganado?

El hechizo ha desaparecido.

¡Qué! ¡El mentecato!

(BALBUCEA) Gracias, Gap-Gap,

pero no necesito que me repares. ¡Mentecato!

¡Sabía que había algo raro en ese trasto!

Vale, chicos, será mejor que me vaya,

tengo que ir a clase de catapulta.

¡Vamos, cogedle!

(CHILLAN)

(Música divertida)

¡Yuju! ¡Hola, trastos! Perdón por no haber llegado antes,

he venido a por mi hermanito.

¡Iris!

Volad, volad alto, trastos, cuidado,

y mirad a otra parte si estoy a vuestro lado.

¡Oh, no! ¡Más burbujas no! ¿En serio?

¡Oh!

(EXCLAMAN)

(Música suave)

¡Qué!

¡Eh! ¿Qué estáis haciendo?

¡No, rápido, vámonos!

¡Coged al mentecato!

¡Tram!

(RUGE)

¡Iris!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

¡Suéltame o te vas a enterar! Conviértete en una burbujita.

¡Oh, no! ¡Mi varita!

Yo me encargo.

(GRUÑE) ¿Qué te crees que es esto, la guardería?

(GRUÑE)

Ven y enfréntate a tu rival, si te atreves.

¡Modo ráfaga!

(Música)

(RÍE)

Dragón malo y ladronzuelo.

Y... Espero que no te importe que lo diga, pero,

los caballeros normalmente van encima de los dragones, no al revés.

(RÍEN)

¡Ya lo tenemos!

(Música)

(BALBUCEA)