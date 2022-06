# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"DETECTIVE GUS"

¡Feliz cumpleaños, abuelo Merlín! (RÍE MALVADAMENTE)

(BOSTEZA)

Poderosa varita mágica, por mi cumpleaños,

me gustaría que mi laboratorio mágico estuviera tan limpio y brillante

como un caldero nuevo. ¡Qué! ¿Eh?

(RÍE) Conque no queremos limpiar, ¿no? ¡Muy bien!

Hasta que no se haya limpiado toda la suciedad,

siendo un plumero te quedarás para la sociedad.

(RÍE)

(Música)

¡Hola, señor Merlín! -¡Hola!

-Y feliz cumpleaños.

¡Ah! Tiene un regalo en la puerta.

-¡Oh! Pues gracias, Arturo, ¡enseguida bajo!

¡Jo, jo! ¿Quién me habrá preparado esta bonita sorpresa?

¡Oh! -¡Yuju!

¡Mi hechizo ha funcionado!

Bienvenidos a mi canal "El mal es mi vida".

Hoy, mis pequeñines, tengo una primicia para vosotros.

¡El laboratorio mágico!

Ha llegado el momento. La poderosa varita mágica ¡ya es mía!

(GRUÑE)

(RÍE) Eh... Enseguida vuelvo.

Las he visto aquí antes, estoy segura.

¡Sí, ahí están! ¡Hala!

¿Así que son repetidoras? ¿Cómo funcionan?

Así, fíjate.

(SUSURRA) Iris es la mejor hermana del mundo.

Iris es la mejor hermana del mundo.

(RÍE)

He buscado por todas partes. ¿Eh?

¿En serio? ¿Merlín te ha lanzado un hechizo para limpiar la casa?

(Música divertida)

¡Ya te tengo!

¡Granos púrpura! Es la tita reina.

¡"Creae merlinus blablatus"!

-¡Papá Merlín, soy yo! ¡Oh! ¿Dónde estás?

(Música)

¿Evanora con un regalo?

(Música)

Iris, Gus, ¡Merlín ha desaparecido!

El detective Sabueso va a investigarlo.

(LOS DOS) ¿Qué?

Había quedado con mi padre Merlín esta mañana, pero cuando he llegado

el laboratorio estaba vacío y estaba todo desordenado.

No se puede entrar sin antes darle a la gárgola la contraseña correcta.

(SUSURRA)

La gárgola funciona, el culpable no ha entrado por la puerta.

(Música)

¿Alguien puede confirmar que Merlín estaba en casa esta mañana?

¡Sí! Eh...

Al igual que el detective Unicornio, el héroe favorito de mis novelas,

he preguntado por el vecindario.

Arturo le ha saludado esta mañana.

¡Muy bien, Diane! ¿Es esta su tablet?

Sí, pero... He salido a una misión urgente,

volveré esta noche, no os preocupéis.

-Y otro misterio resuelto por Sabueso.

Eh... El abuelo Merlín nunca deja mensajes en su tablet.

Ni siquiera sabe cómo se enciende.

Arturo ha dicho que Merlín ha recibido un regalo,

¿dónde estará? ¡Eh!

Gus y yo hemos visto un regalo esta mañana en el bosque.

¡Muy bien! Venga, niños,

las investigaciones no son ningún juego,

son asuntos para detectives de verdad.

Seguiré todas las pistas, majestad, pero no se preocupe,

seguro que Merlín está bien. -Eso espero.

(Música)

Sabueso se equivoca, está claro que algo le ha pasado al abuelo Merlín.

Sí, tiene que haber una pista en alguna parte

que aún no hayamos visto. ¡Eh!

¡Sé quién ha sido!

(Música tensión)

Evanora ha sido quien ha hecho desaparecer al abuelo Merlín.

Ese es su broche.

¡Hola, enanos molestos!

¿Qué cuentos chinos estamos contando esta vez?

¿Ves? Ahí está la prueba, se ha cambiado la araña.

¿Os gusta? Es el azul distintivo del abuelo Merlín.

Quiere que todo el mundo en su cumpleaños lleve una,

así que, pasé ayer para enseñarle la mía, y me la dejé allí por error.

-Estaría bien que los niños fueran a jugar a otra parte.

(RÍE)

Si los mayores no nos quieren escuchar, tendremos que ir a buscar

al abuelo Merlín nosotros. ¡Sí!

Propongo que empecemos nuestra investigación

en la casa de Evanora.

(Música)

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

¿Creéis que ha encerrado al abuelo en su casa?

Sí, el detective Unicornio dice que no se puede entrar en las casas

de la gente, sin embargo...

Nada nos impide mirar por la ventana.

(SUSURRA) Yo te cubro.

No hay nadie.

¡Pippy!

(Alarma)

¿Ocurre algo?

-No, no, solo que se me ha olvidado cerrar la puerta de casa,

eso es todo.

-Uhm.

(Música)

¡Hemos caído en una trampa!

Entonces, deberíamos echar un vistazo.

Este es el regalo que llevaba Evanora.

¡Cuidado, Gus!

(Música)

¡Ah!

Buena recepción, pequeño caballero.

Que lo que alguien ha cerrado rápido

se abra al fin con un hechizo mágico.

(Alarma)

Este libro explica cómo lanzar hechizos mágicos a los regalos.

(Puerta)

¿Vosotros otra vez, enanos molestos?

¡"Mea moble levatum"! ¡Escudo activado!

¡Oh, oh!

¿Por qué siempre creéis que os voy a hacer daño?

(RÍE)

(Música)

¡Oh!

Ríndete, Evanora, sabemos lo que has hecho.

No sabéis nada de mi plan.

Todo el mundo sabe que quieres quedarte con la poderosa varita

Estrella Mágica. ¿Ah, sí? Pues ya la tengo. ¡Tachán!

¡Pero bueno! ¿La varita es un plumero?

Así es.

Y tan pronto como mi casita esté impecablemente limpia,

la varita de Merlín volverá a la normalidad,

y entonces, será toda mía. (RÍE)

Entonces, ¿dónde está el abuelo Merlín?

Secreto de bruja.

Llévate esto al castillo, rápido, yo me encargo de ella.

¡Modo ráfaga!

(GRITA)

Oh, qué pena, nadie puede rescatarte aquí arriba.

¿En serio?

¡Ah, una repetidora!

(GRITA) ¡La confesión de Evanora está dentro de esa planta!

¡Ah!

¡Pim, pam, vuela, vuela, vuela!

(Música acción)

¡No saldrás de este campo!

¡"Telarañis aracnidus"!

(Continúa la música)

Un hechizo muy útil contra parásitos.

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Música acción)

¡Sabueso al rescate!

Va a llevar mucho tiempo, esa planta contiene

la confesión de Evanora.

¡Avise a mamá reina, rápido! ¡Voy a ello!

(Música acción)

Saber hacer hechizos es una cosa, pero apuntar es otra.

¡Ya! Ah...

Ya entiendo, intentas alejarme de la varita.

Vamos, baja ya.

¡Fuera de mi camino! ¡Ah!

Baja.

Desactivado.

La limpieza casi ha acabado, bruja a punto de recibir su regalo.

¡Aún no! ¡Modo ráfaga!

(Música)

(ESTORNUDA)

(RÍE) ¡Para, no!

(Música)

Buen trabajo, niños, os habéis portado como héroes

y gracias, detective.

Con su trabajo hemos podido averiguar la verdad.

(A LA VEZ) ¿Ah?

Entonces sabrá dónde está el abuelo Merlín.

(DUDA) Lo siento, en realidad no tengo ni idea.

Bueno, ¿le importaría abrir este regalo, detective?

(DUDA)

(GRITA)

-¡Uah!

Estaba un poco estrecho ahí dentro. -Papá Merlín.

(A LA VEZ) ¡Abuelo Merlín!

-Gracias, niños.

Regalo atrapante, lo que entra sale al instante.

-Oh, hola de nuevo, niños.

¿Cómo sabíais que era un regalo atrapante?

Encontramos este libro mágico en casa de Evanora,

estaba abierto por esta página.

Ya veo...

Y en cuanto a ti, ¿te gustan los globos?

-Eh... ¿Sí?

(Música triunfal)

(HABLAN A LA VEZ)

Feliz cumpleaños, abuelo Merlín. Ah...

"Feliz cumpleaños a mi dulce abuelo".

"Feliz cumpleaños al mejor abuelo del mundo".

(RÍE) Qué sorpresa tan adorable.

(RÍEN)

