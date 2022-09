# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"GUS IMPACIENTE"

(Música)

¡Oh! ¡Yupi!

Vuestras indicaciones estaban bien, mis pequeñines,

he encontrado la cueva, ahora la Pluma de la Verdad será mía.

(RÍE)

(SE ESFUERZA)

¿Por qué siempre insisten en hacer cuevas para gente diminuta?

Voy a agrandarla un poco.

¡"Aperturus agrandus"!

¡Ah! ¡Una barrera antimagia!

¡Uhm! Muy oportuna, ranita, te voy a mandar a que vayas a por la pluma.

¡"Traus plumus rapidus"!

Bien, ¿la tienes?

¡Ah! No la has cogido, ¿verdad?

¡Uhm! En realidad, conozco a un pequeño caballero molesto

que cabrá por ahí perfectamente. (RÍE)

¡Mira eso, mamá reina! Es el caballero Hombretón.

El último que necesito para mi colección.

¿Me lo puedes comprar?

No podemos comprar un juguete cada vez que venimos al mercado.

Lo tendré en cuenta para tu cumpleaños.

¿Mi cumpleaños? ¡Es dentro de mucho! Venga, mamá reina, por favor.

Al final, la paciencia da sus frutos, mi pequeño Gus.

Tendré que esperar mucho tiempo.

Yo te lo compraré si quieres.

(GRUÑE)

No, gracias, no me fío de ti.

Una pena, iba a pedirte que hicieras una misión caballeresca a cambio.

¿Una misión caballeresca?

¿En serio? ¡Ajá!

Mi pluma favorita ha acabado dentro de una cueva,

pero soy demasiado grande para entrar a cogerla.

Es todo lo que te iba a pedir.

Olvídalo, se lo pediré a un caballero más valiente.

¡Espera, Evanora! (RÍE)

(Música)

(Música suave)

Aquí es.

Sé que un auténtico caballero siempre cumple sus promesas,

así que... ¡Ah! Mi caballero Hombretón, ¡yupi!

Un auténtico caballero nunca tiene miedo.

(Música)

¡La tengo!

¿Está brillando? Sí, es muy bonita.

¡Perfecto!

Ahora, dime cuál es la contraseña del laboratorio mágico

del abuelo Merlín. ¿Qué?

¡Oh! (RÍE)

"Gárgola vigilante, abre la puerta al instante".

¡Sí! Gracias, querido primo, gracias a la Pluma de la Verdad y a ti

la poderosa varita mágica ahora será mía.

(RÍE)

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

¡"Rocus bloqueadus"!

¡Modo ráfaga!

(Música)

Vendré a liberarte tan pronto como tenga la varita.

No te harás con la varita porque no te lo voy a permitir.

Vale, está bien.

Mientras tanto, pásalo bien jugando con tu juguetito en la cueva.

(RÍE)

¡Ay! ¿Por qué no podría haber esperado un poco más?

¡Ah!

La verdad es que he picado esta vez.

Gracias, Pippy, menos mal que te tengo a ti.

(Música)

¡Oh, qué peste! -¡Ah! ¡Puaj!

¡Puaj!

(Música)

(Arpa)

Ten cuidado, Pippy, esto parece una guarida mágica.

(CROA) (LADRA)

¡Pippy!

¡Ah! ¿Has encontrado un pasadizo secreto?

(Música)

¡Vamos, Pippy! ¡No perdamos más tiempo! ¡Ah!

¡Nos hemos teletransportado!

¡Ah! Es una trampa mágica, vamos a rodearla, ¡sígueme!

(Música)

Ah, bien, hay un montón de trampas.

Esta vez vamos a pasar por encima de ellas. ¡Escudo activado!

(Música decepción)

Vale, vamos a tardar más de lo que pensaba.

(Piar)

Imagino que no se quedará ahí dentro todo el día.

¡Ah! ¡Se ha dejado la varita! ¡Es increíble!

-¡Merlín, Merlín!

Merlín, mi dragón Pixie tiene pulgas, necesito una loción para él

y también para mí.

-¡Claro, por supuesto!

Voy a prepararla, pero preferiría que...

te quedaras fuera, si no te importa. (RÍE)

(GRUÑE)

(Música)

Esta es la entrada y esta es la salida.

Bien, hay unas trampas invisibles que nos mandan de vuelta a la salida

cada vez que las pisamos.

Vamos a tener que ser pacientes y tener un plan sólido.

Buscaremos las trampas primero,

y luego las rodearemos para poder salir, ¿vale?

Sígueme, Pippy. Y si me teletransporto,

tú espérame aquí.

Uno, dos, tres, cuatro...

¡Ja, ja!

Bien, ahora sabemos que hay una trampa justo aquí.

Ahora seguiremos recto.

(Música)

¡Aquí tienes el remedio!

(Arpa)

Gracias, Merlín. -¡Ah! ¡Oh!

(Música)

Mira, Pippy, ya casi lo tenemos. Un paso, dos pasos, tres pasos...

(Música)

(LADRA) ¡No, Pippy!

¡Ya basta, Pippy!

Y vosotros también, se acabó el juego o nunca saldremos de aquí.

(Música)

¡Sí! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! Mamá reina tenía razón,

solo necesitábamos ser pacientes.

¡Sí! La poderosa varita mágica será mía por fin.

Gárgola vigilante, abre la puerta al instante.

¡Ah! (RÍE)

(Música)

(Música)

¿Dónde está esa maldita varita mágica?

(Continúa la música)

¡Ah! ¡Aquí está!

¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah!

¡Maldito palo!

(Música)

Conque quieres jugar, ¿eh?

¡"Varitus pescadus"! ¡Escudo activado!

¡Enano molesto! ¿Cómo has...?

Como verás, la varita no se quiere ir contigo.

¡"Hierrus puertus doblus cerradrus"!

Enano molesto, ha empezado la temporada de pesca.

¡Escudo activado!

¡Los pequeños tenemos grandes soluciones!

Y las brujitas sabemos lo que hacer.

¡"Vuelus altus"!

¡Voy a por ti, enano molesto! ¡Adiós!

¡Oh!

(Música)

¡Abuelo Merlín! (SILBA)

¡"Quedatus sin energius"!

¡Abuelo Merlín!

¿Eh? Estoy escuchando voces. ¡Ah!

(Música)

(RÍE)

¿Oh? ¡Modo ráfaga!

¡Vamos Pippy! ¿Ah?

¡Abuelo Merlín! ¿Eh?

¡"Transformus pequeñus"!

(Continúa la música)

¿Pippy? ¿Qué haces aquí, Pippy?

¿Dónde está Gus? Devuélvemela.

¿Mi varita mágica? ¡Se ha transformado!

¡Él se ha transformado! ¡Eh! Yo soy el Gus real.

¡No, no lo eres! Lo soy yo, suelta la varita.

Suelta la varita, vamos. Yo soy Gus.

No, lo soy yo. Mentiroso.

Confía en mí, abuelo Merlín. Eh...

Si me dais la varita podré averiguar quién es el Gus real.

Sí, pero si la suelto, saldrá corriendo con ella.

Ya, lo que sea con tal de no soltarla.

-¡Ay, Dios!

¿Quién eres realmente?

(RÍE) ¡Evanora!

Ah... Ups, perdón.

Me he dejado el guiso de zarzas en el fuego, ¡me voy!

(RÍE) (SUSPIRA)

(Música)

¿Estás bien, abuelo Merlín?

No, en realidad se me ha olvidado la nueva contraseña.

Tómate tu tiempo, he aprendido que,

al final, la paciencia da sus frutos.

Uhm, estoy seguro de que acababa en "antes",

¿eran hormigas cantantes? No, no era eso.

¿O pantalones mutantes?

No, eso tampoco.

Brujas irritantes.