# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"EL FANTASMA DE CARAMELO"

(Música)

Este pequeñín necesita recuperar mucha energía.

Gus se ha estado llevando a Pippy a todas partes, buscando misiones.

Por cierto, ¿qué está haciendo ahí?

Ha visto unas extrañas sombras debajo del puente.

Podrás hacerte con ellos fácilmente con esto.

(RÍE)

-Tienes razón, es la trampa perfecta.

(ASUSTADO) ¡Iris, Diane! (GRITA)

¿Te importa?

Troy se ha hecho con un horrible artilugio para...

¡Sí!

Para pescar... (RÍE AVERGONZADO)

¿Sin novedad? ¿No hay peligros?

Todo tranquilo, pequeño caballero.

(Voces cantando)

¡Alerta roja, se acerca un dragón al castillo!

¡Oh!

¿Estáis seguros de que...?

(Trompeta)

(Música)

(Trompeta)

¡Au!

(Voces cantando)

¿Creías que era el grito de un dragón?

No deberías hacer sonar la alarma hasta que estés seguro.

Lo siento, papá rey.

47, 48, 49, ¡50!

Escondidos o no, ¡allá voy!

¿Me ayudas a encontrarlos?

Ah, lo quieres. Vale, tienes razón. Sería hacer trampas.

¡Ya voy! ¡Voy a encontraros!

Por favor, ayúdame.

¿Eres un fantasma de verdad?

Sí, soy el caballero fantasma Bagthar,

guardián de la joya elemental.

Un despreciable caballero mágico y sus hombres

están intentando hacerse con ella.

¿Te están persiguiendo?

Bueno, no...

Están buscando la joya, la cual está escondida en el prado protegido,

he oído sin que me vieran.

Mis poderes deberían ser eficaces en el mundo real,

pero no consigo que funcionen.

No te preocupes, yo te ayudaré.

Soy Gus, el pequeño caballero. Puede que el mago tenga refuerzos,

pero yo tengo un montón de amigos. ¡Venga, vamos a por ellos!

Vale, espérame aquí.

¡Rápido, venid conmigo!

He encontrado a un fantasma y necesita ayuda.

No puedes engañarnos.

Antes que si escuchabas dragones y ahora que si ves fantasmas.

Solo dices eso para hacernos salir.

¡No, hay un fantasma de verdad! Os lo prometo.

¿Un fantasma? Tu imaginación es demasiado.

Igual que esta mañana con Troy.

No me lo estoy inventando esta vez.

De hecho, es el fantasma de sir Bagthar, el caballero.

¿Bagthar? ¿El caballero de la leyenda?

Si te vas a inventar algo, no lo saques de cuentos de hadas conocidos.

-No es gracioso, Gus, has fastidiado el juego.

(TRISTE)

¡Ay!

Me has asustado. ¿No ibas a venir con tus amigos?

No han querido que... les encuentre,

pero yo te ayudaré.

Llévame al prado protegido.

(SORPRENDIDO) ¡Trastos!

Ese es el mago.

Está intentando restaurar el martillo elemental,

un objeto mágico muy poderoso.

Ya tiene el mango y la cabeza, solo le falta la joya.

Conozco a ese flaco larguirucho, y no es un mago.

Eso es aún peor. No podrá controlar los poderes de la joya.

Provocará desastres naturales con el martillo.

En ese caso, gran caballero valiente, hasta el infinito.

¡No, espera, hay...! ¡Ay!

¡Au!

El prado está protegido con un poderoso hechizo

que impide a los humanos entrar. ¡Oh!

Los humanos no pueden entrar, pero los trastos sí.

En cuanto salgan, aparecerás frente a ellos.

Se asustarán de ti porque nunca antes te han visto.

Luego apareceré yo y cogeré la joya, ¿vale?

(GRITAN)

-Buen trabajo, Gap-Gap, tráemela.

(RÍE)

Es la hora.

¿Eh? ¿Bagthar?

¡Dame esa joya, caballero sombra! ¿Mentecato?

(GRITA)

Siempre estás en medio.

No voy a permitir que restaures ese martillo.

Es demasiado poderoso para ti.

Bueno, tienes una espada muy poderosa.

Pero eso es diferente. Bagthar vino a advertirme.

Pondrás en peligro a todo el reino si usas ese martillo.

¿Te refieres a Bagthar, el caballero de la leyenda?

¿En serio? Es un fantasma muy poderoso.

¡Sal ahora, Bagthar! ¿Eh?

Tu increíble fantasma es increíblemente invisible.

No está bien inventarse historias.

Nos vemos, tengo un martillo que restaurar.

No pulséis el botón bajo ningún concepto.

(Música)

(RÍEN)

(RÍE)

¡Modo ráfaga!

¡Bagthar, ya no tienes nada que temer, puedes salir!

Vale, no has sido de mucha ayuda hasta ahora,

pero aún tenemos una oportunidad.

¡Vamos de inmediato a la fortaleza del caballero sombra,

tenemos que evitar que use el martillo!

El caballero sombra tendrá a su dragón vigilando.

(LADRA)

¿Un dragón?

(TARTAMUDEA) Me dan miedo los dragones.

Ah... Eres un fantasma. No puedes temerle a nada.

Y aquí estás temblando por un dragón.

¿Seguro que eres un auténtico caballero?

No, en realidad no soy sir Bagthar el caballero,

solo soy su escudero, Plaston.

¿Qué?

Un mago iba a transformar a Bagthar en un fantasma guardián,

pero lanzó mal el hechizo, y un su lugar,

me lo lanzó a mí.

Siempre he querido ser un caballero, pero me da miedo todo,

así que acabé siendo un escudero toda mi vida.

He usado el nombre de Bagthar, porque temía que no me creyeras si no.

Te entiendo, a mí tampoco me creen ahora mismo,

aunque tengo que admitir que todo fue por mi culpa.

Al menos tú tienes la valentía de un auténtico caballero.

Es muy amable por tu parte, pero estoy seguro de que tú también.

Gracias. Yo me ocuparé del dragón.

Bagthar necesitó los cuatro elementos para restaurar el martillo.

Fuego, tierra, agua y viento. (RÍE)

Soy un fantasma y no le temo a nada. Ni siquiera a los dragones.

Mientras se frustra intentando atraparlo, nosotros nos colaremos.

(GRITA) ¡Socorro!

(LADRA) (GRITA)

(Música)

¿Quieres jugar con ella? ¡Modo ráfaga!

(RÍE)

Que la fuerza de Bagthar me acompañe.

(GRITA)

¡Oh!

¡Escudo desactivado!

Me dijiste que tus poderes serían eficaces en el mundo real.

No tenemos elección, necesito que eleves la compuerta.

Nunca seré capaz de hacer eso.

El guardián del martillo tiene el poder,

y como eres el guardián, puedes hacerlo.

Vale.

Prueba de nuevo, puedes hacerlo. ¡Muy bien!

Gracias, pero yo no he hecho nada.

-Venid e inclináis ante el caballero más fuerte de todo el reino.

(GRITA) ¡Qué es eso! -Yo soy...

Él es sir Plaston, el guardián del martillo elemental.

Yo soy el guardián del martillo elemental.

-Eso... eso no es bueno.

No es fácil controlar ese martillo. Vas a causar un desastre.

-¿Sabes qué?

¡Sois irritantes! Dales una lección a estos pesados.

¡No!

¡Escudo activado!

(Música)

(RÍE) ¿Eh, qué haces?

Bájame ahora mismo. (GRITA)

¡No!

(GRITA) ¡No!

¡No, mi castillo no! Ayúdame, Gus, por favor.

(Música)

¡Modo ráfaga, sí!

¡Tenemos que separarlo! Coge la cabeza del martillo y tira.

Date prisa o tu castillo se va a derrumbar.

¡Plaston, coge la joya!

¡Te toca a ti, sir Plaston! ¡Lo hice!

¡Yupi! (RÍE)

(SORPRENDIDOS)

Bien hecho, sir Plaston. Guardián del martillo elemental.

Y así hicimos para salvar el reino. Claro que sí. Claro.

Sí, por supuesto. -Claro.

¿Les puedes decir, Pippy, que no me lo he inventado?

(RÍEN)