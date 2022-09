# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"VUELVE, TYLER"

¡Yuju! ¡Aventura, allá vamos!

Dime, Tyler, ¿cuál es esa misión tan importante?

Tengo que ir a por aceite de Palmeria.

Lo utilizo para hacer girar los tornillos.

¿Puedes venir conmigo al pantano para traer más?

Caballero intrépido al rescate dispuesto a ayudar. ¡Vamos!

Gracias, Gus, eres el mejor amigo del mundo.

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Música animada)

Revisaré tu poni eléctrico de arriba abajo

cuando volvamos a las ecurias. Hola.

Hola, Amaury. ¿Dónde vais?

¿A retar al caballero Sombra? No. Espera, lo sé,

vais a domar al dragón apestoso.

Ninguna de las dos. Vamos a buscar aceite de Palmeria al pantano.

¿Palmeria? No parece una misión para un caballero.

¿No preferís echar una carrera?

El primero en llegar al bosque Escalofríos gana.

(RÍE)

(RÍE) Enseguida vuelvo.

(TOSE)

¡Gus! ¿A dónde vas?

(Música animada)

(TOSE)

¡Función gancho! (VOZ ROBÓTICA) "Activado".

(Continúa la música)

¡Gus!

(Continúa la música)

¡Empate! Ha sido una carrera muy guay.

¡Eh! ¿Tienes un arco? Podríamos jugar a tiro al blanco.

Sí, tengo.

Pero se supone que íbamos a ir al pantano.

Tranquilo, Tyler, no tardaremos.

Además, ¿no querías revisar mi poni eléctrico?

El primero en encontrar la flecha gana. ¿Listo? ¡Ya!

Escudo activado. ¡Sí!

Muy bien, marchaos, que os divirtáis, chicos. Mm...

(Música animada)

(GRITA)

(Gritos)

¡Escobas resecas! ¿Eres tú el que está disparando flechas

sin ningún cuidado en el bosque?

(NIEGA) Ha sido el nuevo mejor amigo de Gus, Amaury.

Están jugando juntos como si yo ya no existiera.

¡Mi escúter mágico! ¡Qué desastre! Nunca llegaré a tiempo

a mi transmisión en directo.

Oh... Tú eres un pequeño genio de la mecánica, ¿verdad?

¡Ja!

Mm... Ninguna flecha por aquí...

Ya está. No ha sido para tanto. También he arreglado los frenos,

ya que estaba, lo necesitaban.

Qué apañado eres. Yo diría que tienes un don.

La verdad es que el caldero de mi cocina no funciona bien.

¿Te importaría echarle un vistazo rápido?

Eh... Bueno, se supone que Gus y yo íbamos a buscar aceite de Palmeria,

así que... Ningún problema.

Tengo toneladas en casa. (SE ESFUERZA)

Eh... De todas formas, Gus tiene mejores cosas que hacer.

Bien dicho, tú y yo nos vamos a divertir, ya verás.

¿Cómo te llamabas? ¿Hugo?

(Música animada)

Mira. Desactivado. ¿Qué hace aquí?

Ni idea. Es otro empate.

¿Hacemos otro reto para decidir quién es el ganador?

Espera, ¿dónde está Tyler?

¡El primero en encontrar a Tyler gana!

¡Eh! ¡No es un juego! No suele desaparecer sin decir nada.

Vale, vale. Podemos ir juntos a buscarlo.

Estoy seguro de que formaremos un equipo invencible. ¡Sí!

¿No quería algo del pantano? Debe haber ido hacia allí. ¡Vamos!

-Queridos pequeñines, hoy tenemos un invitado muy especial.

Os presento al rey del "arréglalo tú mismo".

El superhéroe mecánico Bruno. Vamos, Bruno, saluda a la cámara.

Eh... Me llamo Tyler.

Es un cabeza fideo, pero un auténtico manitas.

Listo. Arreglado. He ajustado el extractor de humos también

para que funcione automáticamente.

Ajá... ¿Y podrías arreglar esto también?

¡Por aquí!

(SILBA)

-¿Has visto eso? Apuesto a que tiene a Tyler encerrado en su sótano.

No tendrá ninguna oportunidad ante nosotros.

¡Pero no tenemos ninguna prueba! Iré a echar un vistazo.

Tú quédate aquí.

Gus, ven deprisa. Lo tengo.

Hola, Troy. ¿Qué tal?

Nos preguntábamos si por casualidad sabías visto a Tyler.

(GRUÑE)

-Sí, sabemos que lo tienes retenido. Será mejor que... ¡Ah!

-No me gusta que me interrumpan mientras me estoy preparando

para tomar un baño relajante de barro en mi sótano.

(GRITA)

¡Escudo activado!

¿Estás bien? ¡Fuera de aquí!

¡El próximo que se atreva a acercarse a mi casa me las pagará!

-¡Deberíamos irnos!

(GRITA CONTENTA)

Vaya, funciona mejor que nunca.

Tú y yo deberíamos haber sido amigos desde hace mucho tiempo.

¿Amigos?

Claro. Quiero decir que ahora somos amigos, ¿verdad?

(ASIENTE)

Y los amigos se ayudan los unos a los otros ¿verdad?

¿Crees que podrías transformar esto en una escoba invencible?

Mm... Seguro que puedo, pero necesitaré cobre mágico,

un poco de pelo de hipopanda y aceite de Palmeria.

Ningún problema. Aquí tienes el aceite.

¡Verrugas moradas! ¡No queda ni una gota!

Vamos a buscar y a traer inmediatamente.

-No deberíamos habernos ido y haberle enseñado

de lo que somos capaces.

Exceptuando que no había hecho nada malo.

No me escuchaste. Eso es algo que no me ocurriría con Tyler,

siempre puedo confiar en él.

(Alarma)

(GRITA)

Parece que el motor de tu poni eléctrico se ha obstruido

con el barro. ¿Quieres que le eche un vistazo?

Preferiría que no. Tyler se ocupa de las reparaciones.

"¡Lo encontré!".

¡Tyler! He oído su voz cerca del estanque.

Estoy aquí. ¡Tyler!

Te estábamos buscando por todas partes.

No hacía falta. Tyler...

Puedes seguir divirtiéndote con tu nuevo amigo.

Estamos perfectamente sin ti. ¿Hay algún problema?

¿Evanora? ¿Te están molestando?

¿Qué estás haciendo con Evanora?

Mientras vosotros estabais divirtiéndoos,

nosotros fuimos a buscar aceite de Palmeria.

¿Entendido? Adiós, payasos. Tenemos grandes cosas que hacer.

(GRUÑE) No sé qué te ha contado Evanora, pero créeme,

si está siendo amable contigo es porque está planeando algo.

No, solo me ha pedido que haga su escoba invencible.

¡Cállate, cabeza fideo! No tiene por qué saberlo.

(RÍE) Déjanos tranquilos, enano molesto.

¡"Agüen flodus boca cerradus"!

¡Eh! ¿Estás loca? ¡No hagas eso!

Escucha, Tommy, tú ocúpate de mi escoba y yo me ocupo

de estos aguafiestas. ¡"Telepartum instantum"!

Gus tenía razón. No le importo nada.

Más vale que traigas de vuelta a Tyler o...

¡Yo me ocupo!

-¡Perdedor, cae de tu patín volador!

(GRITA) ¡Mi espada!

Vale, olvídate de Evanora. Tenemos que encontrar a Tyler.

No, para nada. ¡"Aguen flodus boca cerradus"!

¡Ven conmigo! ¡Escudo activado!

(GRITA) ¡Eh, espérame!

¿Cómo funciona esto?

(RÍE) Formáis un dúo cómico increíble.

No te preocupes, te dejaré tranquilo en cuanto Tyler haya terminado

con lo que le he pedido. ¡"Aguen flodus boca cerradus"!

(Música animada)

Ojalá Tyler estuviera aquí.

Con esto bastará.

(Música tensión)

(Pitido)

¡Tyler! ¡Gus!

Lo siento mucho. Nunca debí dejarte solo

e irme a jugar con Amaury. ¿Has podido deshacerte de Evanora?

No, mi poni está averiado, mi espada bajo el agua

y Amaury ha desaparecido con mi escudo.

No sé cómo voy a recuperarlos.

Eres lo suficientemente listo y valiente para enfrentarte

a esa bruja. Incluso sin tu espada ni tu escudo.

(Silbidos)

(SILBA)

¿Podrías ayudarme? Claro que sí.

Enano molesto, ¡no pienso dejar que te lleves a Tyler

hasta que haya transformado mi escoba!

Eh, ¿me estabas buscando?

Hola, Troy.

Oye, ¿es normal que Evanora esté merodeando por tu casa?

(GRUÑE)

(Música animada)

¡Espera! ¡Te convertiré en babosa!

A ver si así puedes correr tan rápido... ¿Eh?

-¡He dicho que no más interrupciones! (GRITA)

-¡Fuera de aquí!

(RÍE) Buen trabajo, Tyler.

(GRITA)

Tu escudo mola mucho, Gus. ¿Me puedes enseñar a usarlo?

Pues pregúntale a mi mejor amigo Tyler.