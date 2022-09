El lago contaminado

# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"LAGO CONTAMINADO"

(RÍEN)

¡Esa ha sido buena!

Entonces... ¿Qué opinas de mi estabilizador, Gus?

¡Yuju, es increíble!

Eres el mejor escudero de todo el reino.

¡Otra vez! ¡Tranquilo, otra vez!

Eh, Tyler, has instalado el superturbo. ¿Lo pruebo?

No. Antes tengo que ajustarlo. Ay... Venga, vamos a probarlo.

¡Función superturbo! ¡No, Gus, no!

Tu superturbo es superlento.

(GRITA)

¡Gus!

Lo siento mucho, chicos...

Solo ha sido un pequeño remojón.

(SORPRENDIDO) ¿Ha sido mi poni eléctrico el que ha hecho eso?

No es posible, las baterías son resistentes al agua

y lo único que falta en tu poni es un pequeño tornillo.

(CROA)

Podríamos intentar limpiarlo. Ajá.

De acuerdo, nos vamos.

(Música)

(CROAN)

(Música)

No, Pipi, déjame dormir.

(SORPRENDIDO)

¿Qué hacéis en mi habitación?

(Música circense)

¡Parad!

¡Pipi!

(GRITA)

¡Gus!

Parad, por favor, o voy a perder la paciencia.

(GRITA)

¡Tyler!

¡Dejadle!

Conviértete en una burbujita.

Gus, como has contaminado el lago,

las ranas pirata no quieren vivir allí.

Pero no fuimos nosotros.

De acuerdo, ¿te importaría explicárselo a ellas tú mismo?

Oh, menudo lío.

(GRITAN)

¿Conoces algún hechizo para enviarlas de vuelta al lago?

Es posible que sepa alguno, pero no se quedarán allí

mientras esté contaminado.

Tienes razón, tenemos que limpiar primero el lago.

Tengo justo lo que necesitamos para aspirar el pringue.

Yo me encargo, mientras tanto, vosotros reunidlas a todas,

y cuando os dé la señal, las enviaremos a su hogar

con un pequeño hechizo inocente.

¡Gran caballero valiente! ¡Maga!

¡Escudero! (A LA VEZ) ¡Hasta el infinito!

Vamos, Tyler, puedes hacerlo. No es tan repugnante.

Ya estás casi. Con esta debería bastar.

Bueno, ajustándolo un poco...

Fuera de mi palacio, ranas con papada,

seguid el camino hasta el lago de mantequilla salada.

¡Tengo una!

Ups... Perdona, Tyler.

(CROA)

Tranquilos, vuestros amigos estarán de vuelta muy pronto.

Ya está, ni rastro de suciedad.

Pequeño caballero a escudero Tyler, adelante.

Escudero Tyler, te recibo alto y claro.

Ya he terminado, todo está limpio.

Iris puede enviar de vuelta a las ranas.

Estamos de camino. ¿Ah, sí?

Iris me lanzó un hechizo por error

y ahora las ranas me siguen a todas partes.

(RÍE) Mola.

¿Así que ya no te dan miedo? No, les gusto.

Son un poco empalagosas, eso es todo.

No... He dicho que no más lametones, ¿recuerdas?

(RÍE)

Puedo verte. Para de reírte de mí, Gus.

Adentro, vuestro lago vuelve a estar limpio.

Eso es. Ahora tienen un rey.

(Música tensión)

Pensaba que habías aspirado el pringue.

Lo hice...

(CROA)

Me da la impresión de que el hechizo de Iris ha dejado de tener efecto.

¡Modo ráfaga!

¡Caballero valiente, hasta el infinito!

(Música)

Realmente piensan que el responsable de contaminar su lago

fue tu poni eléctrico. Ya...

Pero nosotros sabemos que no fue así.

Vamos a descubrir lo que lo está causando.

Haré un reconocimiento del lago mientras tú compruebas la superficie

del agua utilizando aquella balsa. ¿Aquella balsa?

¿Esa? Pero... no sé cómo navegar.

Lo averiguarás. ¡Modo acuático!

Activado.

(Música)

Vaya...

Deben estar realmente enfadadas para perseguirme en esta agua

tan contaminada.

Lo averiguarás, qué fácil es decirlo.

(GRITA)

¡Dejadme!

(GRITA)

¿De dónde proviene toda esta basura?

Eh, fuera de mi camino, no veo nada.

(GRITA)

Venga ya.

Pequeño caballero a escudero Tyler, necesito urgentemente tu ayuda.

Estoy atascado en el lodo.

¿Has probado a dar marcha atrás? Sí, pero no funciona.

¿Y si pruebas el turbo? ¿Estás seguro?

No tenemos otra opción.

Modo superturbo. Activado.

(GRITA)

¡Para!

¿Qué?

Venga, daos prisa.

Es hora de hacer la limpieza de primavera.

Tirad toda esa basura.

Eh, caballero Sombra.

No puedes tirar basura al lago de esa manera.

El agua está tan contaminada que las ranas pirata

ni siquiera pueden vivir en ella.

¿Qué es ese ruido? ¿Alguien ha dicho algo?

¿Hola?

Dile a tus trastos que paren de tirar cosas al agua, si no...

¿Si no qué?

Son mis bolsas de basura, mentecato. Las tiraré donde yo quiera.

No, no lo harás.

Puedo hacer lo que yo quiera en mi propiedad.

Trastos, deshaceos del mentecato.

Y después a trabajar. Oh, no, detrás de ti, Gus.

¡Esa ha sido buena!

Vamos, Gus, sí. Modo ráfaga.

Pin pan.

Oh, no, eso no es justo.

Cuidado, Gus, encima de ti.

(RÍE)

Oh, no...

Oye, si es por la fruta que te he lanzado antes...

Era solo una broma.

Además, somos inocentes.

Es la basura del caballero Sombra la que está contaminando el lago,

no nosotros.

¿Lo veis? Eso prueba que os estoy diciendo la verdad.

Pero si trabajamos juntos, podemos parar el caballero Sombra

y limpiar el lago.

¡Vamos a hacerlo, caballero Sombra! (RÍE)

La basura es perjudicial para las ranitas.

Oh, no... Te voy a dejar ahí hasta que mi playa esté

superlimpia, mentecato.

No me gustaría que te ensuciaras cuando vuelvas a tu casa.

(RÍE)

Todos a bordo.

(GRITA)

(Música acción)

Tu espada láser, Gus.

Gracias, Tyler. Modo ráfaga.

¿Estás bien, Tyler?

¿Has visto al caballero Sombra por aquí?

¡Allí!

Alejaos, granos horribles.

¡Escudo activado!

¡Modo ráfaga! (GRITA)

¡Ay!

¿A que no es muy agradable vivir entre basura?

Ya sabes lo que tienes que hacer. Voy a...

(TARTAMUDEA)

Dejaré de tirar basura al agua...

Y limpiaré el lago entero para que no esté contaminado.

Lo llevaré todo a una planta de reciclaje.

(Música)

Es el tornillo del poni eléctrico que perdiste en el lago.

¿Ves?

La naturaleza siempre es generosa si cuidamos de ella.

(RÍEN)

(Música créditos)