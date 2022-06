# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"DE VUELTA A LA EDAD MEDIA"

¿Listo, Gus? Listo.

(Música animada)

¡Mando ráfaga!

(Continúa la música)

Atento, Gus, este va a ser la bomba.

(Continúa la música)

¡Escudo activado!

¡Sí! (LADRA)

(Continúa la música)

Desactivado.

(Música)

Y así es cómo hay que esquivar.

Oh, sí, eres bueno.

¿Lo hacemos de nuevo? Se avecina tormenta, Gus,

deberíamos esperar a esta tarde.

(Música)

Ya está, estarán todas cargadas y listas para esta tarde.

Gus, Evanora está aquí. Oh, no, no había olvidado.

¿Evanora está en el castillo? Qué raro.

Mamá reina ha decidido invitarla

para que se sienta más integrada en la familia.

Aún así no debemos perderla de vista.

¿Verdad, Pippy?

Oh, queridos míos, os estábamos esperando para tomar el té.

(A LA VEZ) Hola, prima.

-Mis queridos primos...

-Empezad sin mí, aún me quedan 2 km y medio.

(Truenos)

Santo cielo, una tormenta.

-Tranquila, conozco un hechizo que la detendrá.

¿Eh? Verrugas de rana, me he vuelto a dejar la varita

en el laboratorio. -No te preocupes, papá Merlín,

no durará mucho. Las tormentas van y vienen

en esta época del año.

(Música, truenos)

¿Qué está pasando?

(Música tensión)

(GRITA)

¿Estás bien, papá rey? Sí, gracias.

Solo ha sido un chichoncito real.

-Suerte que siempre guardo velas por si acaso.

-Ah, bueno, parece que estamos de vuelta a la edad media.

(Continúa la música)

Oye, ¿qué ocurre, Pippy? (LADRA)

Evanora ya no está aquí. ¿Le darán miedo las tormentas?

(TODOS) Evanora, ¿dónde estás?

(Música tensión)

¿Crees que se aprovechará de la tormenta

para ir a robarte la varita? Oh, eso no sería bueno.

En las manos equivocadas mi varita hace lo que le place,

pero no debemos preocuparnos,

la gárgola custodia el laboratorio.

Vayamos al laboratorio, nunca se sabe.

(Música animada)

Tengo que contarte una cosa.

¡Después, Tyler, tenemos una emergencia!

(Continúa la música)

No funciona. ¡Allá vamos!

(Continúa la música)

Eso era lo que intentaba decirte, cuando ha caído el rayo

todo lo que se estaba cargando se ha averiado.

¿Quieres decir que no puedo usar ni escudo ni mi espada láser?

Ajá. Peor aún, vamos a tener que ir

hasta allí andando, así que démonos prisa.

(Música)

Déjame entrar ya en el laboratorio, cabeza de gnomo.

¡"Abretus partus"!

(Música)

Necesito algo mucho más poderoso.

(Truenos)

Cómo no, un pararrayos te quedará que ni pintado.

(Campanilla)

(RÍE)

(Música tensión)

(EMOCIONADA) Ay, ay, la tengo.

Me convertiré en la bruja más poderosa de todo el reino.

(RÍE)

(Música)

Mamá reina tenía razón, la tormenta ya ha pasado.

Está muy lejos.

Sin mi pony eléctrico... "Vamos, Gus, casi ya hemos llegado".

¿Pero cómo me las arreglaré sin mi superescudo y mi espada láser?

No puedo hacerme llamar caballero.

No son los artilugios los que hacen a un caballero,

sino sus cualidades caballerescas. Venga, vamos.

Sí, bueno, pero los artilugios siguen siendo muy útiles.

Bueno, ¿qué hechizo debo lanzar primero?

Ah, ah... ¡Oh! (RÍE)

"Magius lujosus". ¿Ah?

(ENFADADA) "Magius lujosus".

¿Qué le pasa a esta varita podrida? No vales para nada.

(Zumbido)

(GRITA)

(Música)

(GRUÑE)

(Continúa la música)

¡Vuelve aquí, palo desobediente, ahora eres mío!

(Continúa la música)

(GRUÑE)

(GRITA)

(Música)

¿Qué rayos es...?

Oh, hola, primos. ¿Cómo estáis?

(GRUÑE)

(A LA VEZ) ¡Está viva!

(Música)

Un caballero sin su escudo tiene un problema de verdad.

Tranquilo, hermanito.

Para paralí, para parará, estás bolas de baba ya arrojarás.

No ha funcionado del todo, hermana.

Eh, esta cosa es muy pegajosa.

(SE ESFUERZA)

¡Yuju! ¿A que no me pillas?

(Música)

Mira que eres cabezota. ¡Yah!

"Bien hecho, hermanito".

Un caballero sin su escudo debe ser inteligente ante todo.

(SE ESFUERZA) Pegamento asqueroso... ¿Qué está pasando aquí?

Has robado la varita, ¿verdad? ¿A qué te refieres con robado?

La varita es legítimamente mía ya que soy la mejor bruja del reino.

No, es la varita del abuelo Merlín. ¡Devuélvenosla ahora mismo!

No puedo, no la tengo. (A LA VEZ) ¿Eh?

-Esa cosa loca se ha escapado. ¿A dónde ha ido?

Se ha ido con ese... ¡"Hedorum repugnantum"!

(TOSE)

Huele peor que el aliento de un trol.

¡Unicornios voladores! Nos la ha liado bien.

(Música)

(Música tensión)

Hola, varita. Estoy segura de que nos llevaremos bien.

Después de todo, soy una bruja y tú una varita.

Venga, volvamos a empezar de cero.

(RÍE NERVIOSA)

(Música)

¡Volverás a mí, palito patético!

(GRITA)

(Música)

(A LA VEZ) ¿Eh?

¿Tú quién eres? -¿Qué? Soy Evanora.

-De eso nada, yo soy Evanora. -Vale, dejemos las cosas claras.

Yo soy Evanora.

Evanora, devuélvemela. ¿Ah?

-¿Eh? -¿Qué?

-¿Vosotros otra vez, enanos molestos?

Siempre siguiéndonos a todas partes. -¿Por qué no os vais a jugar?

(A LA VEZ) ¡Fuera!

(Música)

¿En qué los convertimos, en cucarachas azules?

-No, como ranitas moradas estarían más monos.

(SUSURRA) Ojalá tuviera mi espada láser.

No, tenemos que convertirlos en conejitos parpadeantes.

No creo nada en vuestros hechizos. Los hechizos de la verdadera Evanora

son mucho más asombrosos que los vuestros.

Tiene razón, las cucarachas azules no impresionan en absoluto.

-O sea, que crees que tus ranas moradas son mejores.

-Sois patéticas, mis conejitos son la mejor idea.

(GRUÑEN)

Ajá. Bien hecho, Gus. Sí, bueno,

seguimos sin tener ni idea de dónde está la varita

del abuelo Merlín.

Lo más seguro es que haya ido... Por allí.

(Música)

(CANTAN) "El salmón de mis sueños, es una sorpresa escamosa.

Chica, chica, ye, ye. Chica, chica, ye, ye".

(GRUÑE)

(Continúa la música)

¡Cuidado!

¡Está empezando a ponerme de los nervios!

(Música)

Se acabaron los hechizos sin razón,

vuelve a ser obediente sin más dilación.

(SE ESFUERZA)

¡No!

(Música tensión)

Es muy poderosa, no puedo hacer nada sin mi espada y mi escudo.

"No son los artilugios los que hacen un caballero,

sino sus cualidades caballerescas. Venga, vamos".

¡Sí, eso es!

(Música)

¿Es a mí a quien buscas?

(Música)

¡Sí, así es cómo hay que esquivar!

(Continúa la música)

¡Fallaste!

(Continúa la música)

(Música)

¡Sí, los pequeños tenemos grandes soluciones!

(Música)

(CANTAN) "El salmón de mis sueños...".

¿Eh? ¿Qué ha pasado, Gus?

He seguido tu consejo.

Tenías razón, un caballero de verdad no necesita artilugios.

¿Podrás arreglarla? Sí, sí, no te preocupes.

Evanora se las ingenió para poder entrar

en tu laboratorio mágico, abuelo. Voy a tener que darle

una pequeña charla a mi sobrina.

-Y yo lanzaré un nuevo hechizo a mi gárgola

para que esto nunca vuelva a pasar. (RÍE)

Ya está, todo arreglado. Gracias, Tyler.

Has hecho un excelente trabajo. Yo no sé vosotros,

pero a mí me quedan aún 2 km y medio por recorrer.