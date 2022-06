# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"DESAFINADO"

Tyler, fíjate en esto.

¡Yupi!

(RÍE)

(Música animada)

¡Sí! (RÍE)

¡Cuidado, Arturo! Perdona, Gus.

Oye, ¿por qué estás tan triste?

Iba a tocar en el festival de la reina esta noche,

pero mi cantante está enfermo. ¿No puedes conseguir otro?

No hay nadie.

¡No te preocupes, encontraremos a alguien!

(Música)

Suficiente.

Vamos a tener montones de candidatos.

(LADRA)

No viene nadie. ¿Qué hacemos?

Le hemos prometido a Arturo que encontraríamos a alguien.

Esto es muy extraño.

(SORPRENDIDO) No me lo puedo creer.

No me extraña que no haya venido nadie a la audición.

Hemos olvidado poner la dirección. (SUSPIRA)

No hay tiempo para hacer otro cartel.

Pero podríamos ir a la plaza del pueblo y hacerlo así.

¡Atención, atención, llamando a todos los cantantes de Karamelo.

¿A quién le gustaría cantar en el festival de la reina?

¡A mí!

Me gustaría probar... ¿Rosie?

(Chirrido)

Perdona... No sabía que fueras cantante.

Genial. Arturo se pondrá muy contento.

Puedo haceros una demostración, si queréis.

(CARRASPEA)

(CANTA DESAFINANDO)

(AÚLLA)

(GRITA) ¡Oh!

¿Y bien?

¿La repito otra vez?

¡No! No, no, no...

No hace falta. (A LA VEZ) Has estado muy bien.

-Oh...

(Pedos)

Cantar con Arturo va a ser muy emocionante,

pero también cantar para la reina. Va a ser... ¡Guau!

-¿Es cierto, Rosie? ¿Eres cantante?

Esto... Ella es...

No hay palabras. Original.

Tiene una voz original. Genial, fantástico.

Será un espectáculo rompedor.

Muchas gracias, chicos, me voy.

Tengo mucho que hacer antes del concierto de esta noche.

Espera, ¿no quieres oírla tú mismo? No tengo tiempo.

Además, confío plenamente en vosotros.

Nos vemos luego en el ensayo, ¿vale?

-¡Vaya!

Será mejor que empiece a prepararme,

lo cual significa baño de lodo primero y limpiarme las orejas.

Esto es terrible... Tenemos que hacer algo.

¡Rosie! ¡Arturo!

¡Rosie!

Un momento, ¿y qué voy a decirles?

¡Eh, abuelo Merlín!

Él me dirá qué debo hacer.

Pues tienes que decirles la verdad.

Pero puede que ya no quieran ser mis amigos.

Mentir nunca es una buena solución, Gus.

Debes depositar tu confianza en Rosie y Arturo.

Si son amigos de verdad, podrán perdonarte.

No es que cantes mal...

Es que no estamos acostumbrados a oírte.

No te enfadas, ¿verdad?

Oíd, Rosie, Arturo.

Os he mentido porque no quería decir a Rosie lo mal que canta y...

¡Ay, no puedo hacerlo!

Decir la verdad es muy difícil. Debo encontrar otra manera.

Pero ¿cuál?

No podemos arreglarle la voz a Rosie para la actuación de esta noche.

Tyler, la voz de Rosie no, pero ¿y el micrófono?

Venga, vayamos a ver a Iris.

A ver, hermanito.

Quieres que lance un hechizo al micrófono para que la voz de Rosie

no suene desafinada. ¿Es eso?

(ASIENTEN)

(PENSATIVA)

"Un hechizo para crear mocos de los troles".

No, este no es...

"Hacer que los calcetines huelan a flores".

Este está hecho para ti, Gus. (RÍE)

Oh, aquí está. Este debería funcionar.

¡Sí!

"Copia la voz de Rosie para que suene divertida,

haz que todo el mundo baile y se venga arriba".

(Música)

(VOZ DE ROSIE DESAFINANDO)

Creo que se me ha ido la mano con el encantamiento.

Tenemos que recuperar ese micrófono, rápido.

(RONCA)

(VOZ DE ROSIE DESAFINANDO)

(ASUSTADO)

¡No, me ha pillado!

¡Me ha pillado!

(GRITA)

(VOZ DE ROSIE DESAFINANDO)

Deja de cantar, nos duelen los oídos,

vuelve a ser lo que eras antes de haberte convertido.

¡Oh! -¿Qué está pasando?

¿Qué hacéis con ese micro?

-Mentir nunca es una buena solución, Gus.

Arturo, Rosie en realidad canta muy mal.

¿Qué?

¿Eso significa que mi concierto no se hará?

Ya es tarde para encontrar a otro cantante.

No tuve el coraje de decírtelo antes porque Rosie estaba delante

y no quería herir sus sentimientos. Lo siento mucho, de verdad.

(SORPRENDIDOS)

(SOLLOZA)

¡Rosie, espera!

(SUSPIRA) ¡Ay, no tenía que haberlo dicho!

Tengo que arreglarlo.

Eso es, Pippy, ve a buscar a Rosie. (LADRA)

(Música animada)

Rosie, antes he sido cruel. ¿Me perdonas?

¡Por el aliento de un cerdo, Gus!

Has asustado a las croacarinas.

No sabía que las croacarinas fueran criaturas de verdad.

Claro que lo son. Vengo a escucharlas cuando estoy triste.

¿Y saben cantar? Sí.

Mucho mejor que yo, al parecer...

¡Esa es la solución!

Las croacarinas podrían cantar con Arturo en el concierto.

Tal vez.

En realidad, me trae sin cuidado.

Rosie, es por Arturo, no es por mí.

Las croacarinas se pueden domesticar con su golosina favorita,

bayas campanilla.

Vamos, te ayudaré a buscar y coger alguna,

pero solo lo hago por Arturo.

(Música)

Mira, allí hay bayas. Allá voy.

Modo submarino. Activado.

Por todas las cascadas. Un monstruo masivo.

(Música acción)

No puedo quitármelo de encima, a menos que...

¡Lanza a ballena valiente hasta el infinito!

Es muy peligroso, Gus, no lo conseguiremos.

No nos rendiremos.

Escudo activado.

¡Lanza ballena valiente hasta el infinito!

Qué cabezota es.

¡Por todos los mocos! ¡Cuidado, Gus!

(Música animada)

¡Yuju!

Gracias, Rosie.

Modo ráfaga.

¡Te tengo! ¡Yupi!

Esto es para decirte que lo siento, Rosie.

(RÍE) Te perdono, mi pequeño caballero.

(Música)

¡Hurra, hurra! Sí, bien.

(Aplausos, vítores)

Enhorabuena.

Y muchas gracias, Arturo y Rosie.

Ese coro de ranas ha sido impresionante.

Una sorpresa verdaderamente maravillosa.

(RÍEN) (LOS DOS) Gracias, majestad.

(Música)

Dime, Rosie.

¿Eras tú la que cantaba en las electroecurias esta tarde?

(ASIENTE)

-Pues tienes una magnífica voz de trol, querida.

Serías una gran artista entre tu gente.

¡Sigue cantando, hagas lo que hagas!

-Hala, qué pasada.

Ahora que lo pienso, soy el único que aún no te ha oído cantar.

A ver, cómo cantan los troles.

(CANTA DESAFINANDO)