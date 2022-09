# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"EL SECRETO DE TYLER"

(Música animada)

(RÍE) ¡Te tengo!

¿Dónde está Tyler?

Buen día, rey Excelsior. Buen día, pequeño caballero.

Hola, Diane. ¿Va bien tu artículo real?

Sí, ya he hecho como 20 fotos de pergamino.

¡Nos vemos luego! Hola, Iris. ¿Has visto a Tyler?

Estoy esperándole para ir a pescar.

Le he visto yendo a las electroecurias.

No parecía muy contento.

Gracias, Iris.

¡Tyler! ¿Qué haces aquí? (NERVIOSO) Hola, Gus.

Te estaba esperando para ir a pescar.

(NERVIOSO) Oh, sí. ¿Va todo bien?

Sí, lo siento. Tengo que...

engrasar unas tuercas y unos tornillos. Adiós.

(Trinos)

Nunca le había visto así. ¿Debería dejarle tranquilo o no?

No, es normal que estés preocupado por él. Es tu amigo.

Tienes razón, gracias, Iris.

(Música animada)

(Música acción)

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Continúa la música)

Empieza a buscar, Pippy.

(Continúa la música)

Ah... ¿Qué hace con Evanora?

(LADRA) (CHISTA) ¡Pippy!

(RÍE) Mm... Toma. Será mejor que te esmeres, ¿vale?

(RÍE MALÉVOLAMENTE) Adiós.

No sé qué está pasando, pero, sea lo que sea, es sospechoso.

Vamos, Pippy.

(Música animada)

Hola, Arturo. Hola, Gus.

¿Has visto a Tyler? No. ¿Has visto la estatua?

No, ¿qué le pasa?

Qué vergüenza. -¿Quién ha sido?

-Es indignante.

¿Qué? ¿Quién se ha atrevido a hacer eso?

Tranquilo, se irá fácilmente. Es claramente pintalabios.

¿Eh? ¿Pintalabios?

Creo que sé quién ha sido.

Tyler tiene un problema. ¿Qué? ¿Crees que ha sido Tyler?

¿Pero por qué lo haría? No tiene ningún sentido.

Es un gran fan de sir Adam.

Lo sé, pero no puedo delatar a mi amigo.

¿Por qué no vas a hablar con él?

Tienes razón. Vale, iré.

(Trinos)

¿Por qué lo has hecho? Oh, si papá rey se entera

de que has sido tú... Bueno, prefiero eso que...

Tiene que ver con Evanora, ¿verdad?

Iré a verla. ¡No, por favor! ¡No lo hagas, Gus!

Vale, siempre y cuando me lo cuentes todo.

Es que no puedo contárselo a nadie.

Pero yo no soy nadie. Soy tu amigo.

¿Me prometes que no dirás nada? Claro, promesa de caballero.

Vale, bien. Evanora tiene una foto de mí haciendo travesuras

y se la va a enseñar a todo el mundo si no hago lo que ella me pide.

¿Qué? ¿Te está chantajeando? Eso es un delito muy grave.

Quiere que coloque fruta apestosa bajo la mesa del banquete

de esta noche para arruinar el festín del rey Excelsior.

¡Oh, no! ¿En serio?

Ojalá pudiera arrebatarle esa foto de pergamino.

Mm... Sí, sin foto no hay chantaje. Tranquilo, encontraré una solución.

Oh, vale.

(Música tensión)

Le prometí que no diría nada, pero no dije que no haría nada.

(LADRA)

¡Escudo activado!

Tú vigila. (LADRA)

Mm... ¡Ahí está!

(RÍE) En realidad, es graciosa. ¡Ya sé!

(Música animada)

(GRITA)

(EL BAÚL LADRA)

¡Atrás, sabueso! No soy un premio de perro.

(EL BAÚL LADRA) ¡Modo ráfaga!

Eres un buen baulcito.

¿Eh?

La nariz de Adam el Rudo está tan roja como un puñado de rosas.

(EL BAÚL LADRA)

(CHISTA) Necesito hablar con mis fans.

Hola, pequeñines.

Bueno, ¿os ha gustado el nuevo look de sir Adam el Rudo?

(RÍE) Qué gracioso está, ¿eh?

Mirad el periódico de Karamelo mañana.

Habrá algunas desagradables sorpresas para todos vosotros.

Vamos...

Y ahora es el momento de una mascarilla de baba de babosa.

Lista para el banquete de esta noche para Excelsior.

Venga, por favor... (SE ESFUERZA)

Mm... ¿Quién te ha dado permiso para entrar, enano molesto?

¿Y tú qué? ¿Quién te ha dado permiso para chantajear a Tyler?

(RÍE) Oh, peloso, ¿verdad?

En ese caso, puedes hacer el payaso con él esta noche.

Y recuerda que puedo enseñar la cara que puso Tyler al rey Excelsior.

Adiós, enano molesto.

Nos está usando para presumir frente a sus fans.

Te dije que no fueras. Y ahora también te ha chantajeado a ti.

Oh... ¿Por qué tuve que poner esa cara estúpida?

(RÍE) Era muy graciosa, pero es verdad.

Es mejor que no la vea el rey Excelsior.

Lo hice para que Diane se riera.

Evanora estaba cerca cuando Diane me dio la foto de pergamino

y ella me la robó. Oh... ¿Qué vamos a hacer ahora?

Lo que tendríamos que haber hecho desde el principio.

Contárselo a un adulto.

Habéis hecho muy bien en contármelo.

Solo hay una forma de dejar que te hagan chantaje

y es negarte a seguirle el juego.

Sí, pero, si nos negamos, Evanora le dará la foto

de pergamino a Excelsior.

Espero que lo haga, se llevará una gran sorpresa.

(Música)

(RÍE) Esto va a ser muy divertido.

¡No lo va a ser! Porque no vamos a hacer nada.

¡Eso es! ¡Se acabó el chantaje!

(CARRASPEA) Ambos sabéis lo que os dije que hicierais

o le daré ya sabéis qué a Excelsior.

¡Os vais a arrepentir!

-Lo he oído todo, todito, ¿qué pasa?

-Bueno, Tyler se rió de vos, su majestad. Mire esto.

(RÍE) -¡Qué gracioso, graciosito! Gracias.

Ponía exactamente la misma cara cuando era joven.

Entonces ¿has usado esto para obligar a Gus y a Tyler a que hicieran

una trastada en tu nombre?

Si hicieras eso en mi reino, te llevarías tu merecido.

(GUS Y TYLER RÍEN) -Eh... Bueno...

Aquí, en Karamelo, no lo vemos como una travesura.

Es solo un juego, eso es todo. Ya sabe, como una diversión.

¿Verdad, amigos?

¿Eh? -Oh...

-Vaya, vaya, vaya...

¿Abuelo Merlín?

-Querido rey Excelsior, permitidme enseñaros la estructura

que hemos construido hace poco. Es impresionante.

-¡Me habéis engañado! ¡Devuélvemela! (A LA VEZ) ¡No!

-¡Ah! ¡Es mía! ¡Modo ráfaga!

¡Esto es entre tú y yo, enano molesto!

(GRUÑEN) ¡Escudo activado!

¡Escoba de bruja!

Oh...

¡"En mis manus lo más rápidus que puedus"!

¡Modo ráfaga!

(Música animada)

(RÍE) ¡"Más gatus"!

(RÍE) ¡Sí!

(Continúa la música)

¡"Tornadus veloz"!

-Solo están ensayando para el espectáculo de esta noche.

-¿Un espectáculo? Me encanta.

(TOSE) ¡Tyler! ¡Hazle el truco de la caña de pescar!

(RÍE) ¡Sí, cierto!

(RÍE) Vale... ¡Ahora!

(GRITA)

(RÍE)

(RÍE) Bien hecho, escudero. Ahora solo necesitamos...

¿Puedo verla?

(RÍE) Por supuesto, su majestad.

(RÍE) Qué graciosa, graciosita. Estoy deseando ver el espectáculo.

Uf...

Gracias, Diane.

Y gracias a ti también, Gus. Estuvo muy cerca.

Y que lo digas. Diane,

¿me puedo quedar con la otra foto de pergamino, por favor?

Toma, Evanora, es para ti. Ahora nadie podrá reírse de ti.

No deberíamos hacer uso del chantaje, está mal.

(RÍEN)