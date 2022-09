# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"LA CARRERA IMPOSIBLE"

(CROA)

(GRUÑE)

Uy, ¡perdón!

¡Yuju! ¡Ja, ja!

(GRITA)

Eh, mira por dónde vas, mentecato. Me estás agobiando.

Y tú, pon algo más de entusiasmo. (GRUÑE)

(GRITA)

(SE ESFUERZA) Parece que Drag no está de muy buen humor hoy.

(GRITA)

¿Has probado a hablarle con amabilidad?

Por supuesto, pero tú, con tu poni eléctrico,

no tienes ni idea de cómo se hace. Es fácil opinar como si lo supieras

todo cuando no eres capaz de montar en un animal.

¡Puedo montar en el animal que yo quiera!

(RÍE) Sí, claro. Y ya que estamos, ¿qué tal en un hipopanda?

Se podría organizar. Podría retaros a ti y a Drag

a una carrera y ganaros. ¿Ah, sí? Eres un fanfarrón.

¡Hagámoslo! ¡Vale! Nos vemos aquí mañana.

Y si no vienes, querrá decir que eres un mentecato

que no puede mantener una promesa y que no merece ser caballero.

Busca a Gap-Gap y seguidle.

(RÍE)

¿Que has hecho qué?

Gus, los hipopanda son animales salvajes.

Nadie es capaz de montarlos. Pero yo puedo hacerlo.

Puedes decirle al caballero Sombra que has cambiado de idea.

Mm...

Gus, ¿algo que quieras comentar sobre la épica supercarrera de mañana?

Que voy a lograrlo. Será mañana por la mañana.

(TODOS) Oh, no.

-Vaya, caballero Sombra con Drag contra Gus en un hipopanda.

Vaya primicia.

Bien, así que tienes un día para apaciguar

a un hipopanda indomable y entrenarlo para que esté listo

para la carrera. ¡Vamos, chicos, vamos a divertirnos!

¿Lo ves, Iris? Es fácil. Rosie sabe perfectamente

dónde encontrar un hipopanda.

Los hipopanda son unos corredores de fondo increíbles,

pero tienen muy mal carácter.

Los grandes caballeros han intentado domarlos,

pero ninguno lo ha conseguido.

Suena prometedor.

¡Ahí hay uno!

(RÍE)

¿Ese será el ganador de la carrera? Parece simpático.

(Música animada)

Hola.

(BRAMA)

Hala, va a más velocidad que un poni eléctrico.

(Música animada)

¡Eh!

(Continúa la música)

Veo que eres un corredor de fondo, ¿eh? Yo también.

¡Modo deslizador! (VOZ ROBÓTICA) "Activado".

¡Yupi! ¡Yuju!

(BRAMA) ¿Qué te parece si formamos equipo?

(RÍE) ¡Yuju! ¡Yupi!

¡Eh! ¿Dónde estás, hipopanda? ¿Ya no quieres jugar más?

Oh... Estás exhausto. Espera, te traeré algo de beber.

¡Escudo activado!

(BRAMA)

Venga, puedes beber.

(RÍE) Sienta bien, ¿verdad? ¡Oh!

Bien, ¿listo para comenzar de nuevo? (GRITA)

Eh, chicos, ¿lo habéis visto? Ya no quiere escapar. Lo conseguí.

Solo porque se haya bebido el agua no significa que lo hayas conseguido.

Enseguida lo veremos.

¡Ah!

(Música animada)

(RÍE)

(GRITA)

¡Yupi!

¡Ah! ¡Estoy volando! ¡Gus!

Que rebote como un muelle, que Gus no se haga daño

y siga sin perder fuelle.

(GRITA)

(RÍE)

Un hechizo increíble, Iris.

Llevamos toda la mañana con esto y todavía no lo has domado.

Soy un caballero y los caballeros nunca se rinden.

Sí, excepto que este caballero puede que haya alardeado

un poco de más.

(RÍE)

¡Te tengo!

(GRITA)

Que rebote como... ¡Ah! ¡Qué desastre!

(GRITA)

¿Eh? No querías que me hiciera daño, ¿verdad?

(BRAMA)

Así que te caigo bien ¿eh?

Hala... ¡Sí! ¡He domado un hipopanda!

(BRAMA)

Vamos, amiguito. Me gustas, ¿sabes?

Eso es. Te encanta que te rasque.

(RÍE NERVIOSA) Hola...

(BALBUCEAN)

¿Ha conseguido montar en un hipopanda?

¡Poned trampas en el circuito!

(CROA)

(GRUÑA)

(RÍE) ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yuju!

¡Sí! Ya sé cómo manejarlo. Voy a ganar la carrera.

Espero que mañana vaya todo bien. No te preocupes, está controlado.

¡Que empiece la carrera!

-¡Vamos, valiente! -Magnífico, sí.

-Es la carrera del siglo. Bueno, lo será si Gus

ha conseguido domar al hipopanda.

¡Ah! Ahí está. Lo ha conseguido. Es un pequeño caballero

muy prometedor.

-¡Ánimo, ánimo!

(Vítores)

Vaya...

¡Vamos, hipopanda! ¡Vamos, Gus!

(RÍE)

Bueno, ¿podemos empezar la carrera? Te enseñaré quién es

el auténtico campeón.

-Para ganar, los participantes tienen que dar una vuelta entera

al bosque y volver. En sus marcas. ¿Listos? Y... ¡ya!

Oh, oh... Parece que el hipopanda de Gus no quiere participar

en la carrera.

¡Por allí, venga! Así no ganaremos la carrera.

(RÍE)

¡No! Por favor, no me hagas esto.

(OLFATEA)

¿Tienes hambre? ¿Es eso lo que te pasa?

Espera, te prepararé un delicioso y sabroso desayuno de hipopanda.

¡Modo ráfaga!

(BRAMA)

¡Sí!

(Música animada)

(ERUCTA)

¿Suficiente? ¿Podemos continuar?

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

¡Gus está haciendo una remontada increíble!

(RÍE) ¡Aquí estamos! ¿Eh? ¿Qué?

(CHILLAN)

(BRAMA) (GRITA)

(Música acción)

¿Otra vez, mentecato?

(RÍEN)

-¡Ríndete ya! ¡Voy a ganar!

Recientemente he aprendido a pensar dos veces antes de alardear.

¡No!

(Música animada)

(Golpe)

Tranquilo, puedes hacerlo.

Vaya, ¿qué ha sido eso?

-¿Qué pasa, mentecato? ¿Te das por vencido?

(RÍE)

(GRITA)

¡Escudo activado! ¡Yupi! ¡Yuju!

¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar!

(BRAMA) ¡Estoy de acuerdo, podemos hacerlo!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(RÍE)

¡Vamos! ¡Vamos, Drag, vamos!

(Música alegre)

Oh, oh... ¡El caballero Sombra va a llegar primero!

-¡Vamos, Drag, vamos!

(TODOS) ¡Vamos, Gus! ¡Puedes hacerlo!

Es el fin de Gus. Ningún caballero puede ganar

una carrera montando un hipopanda.

Hipopanda, tenemos que demostrarle que se equivoca.

Sé que puedo ser un poco fanfarrón, pero vamos a ganar esta carrera...

¡juntos!

(GRITA)

(JADEA) -¡Oye!

No puedo mirar...

(RÍE)

(TODOS) ¡Sí!

-¡Sí! Menuda carrera. Gus es el primer caballero

en haber domado un hipopanda como este.

¿Algo que quieras decir sobre esta derrota aplastante?

(GRITA)

(RÍE)

Muy bien, Gus. Bien hecho, Gus. ¡Sí!

-Enhorabuena.

Casi lo echo todo a perder por mis fanfarronadas,

pero vosotros siempre me habéis apoyado.

¡Siempre a tu lado, pequeño caballero!

Has estado simplemente increíble. (BRAMA)

(GRITA) (LA RANA RÍE)

(TODOS RÍEN)