# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"EL UNICORNIO"

(Música)

(RÍEN)

¿Oh? (A LA VEZ) ¡Vaya!

Mira eso, qué arcoíris tan bonito.

(RÍE)

(RÍE)

¿Oh? (A LA VEZ) ¡Ah!

(Música)

¿Esto es un sueño?

¿Un unicornio?

¡Hala!

Oh, no, lo he asustado. Mm...

(Música)

Mm... El unicornio que habéis visto no ha llegado aquí por casualidad.

Cayó en una trampa.

Esta es una trampa arcoíris.

La han puesto para traer a esa criatura

con este polvo de estrella, muy raro y es algo peligroso de tratar.

¡"Disaperum"!

Ah.

Son huellas de un unicornio joven.

Ah, se debe sentir perdido y confundido.

Vale, Gus, Iris, escuchadme, tenéis que guardar esto en secreto.

Si se corre la voz de que hay un unicornio

deambulando por aquí, mucha gente querrá capturarlo.

¿Por los poderes mágicos de su cuerno?

Sí, pero también porque esta criatura tan extremadamente rara

se puede vender a un precio muy muy alto.

Encontraremos a ese unicornio y lo protegeremos.

Sigamos sus huellas.

(LADRA) ¿Abuelo Merlín?

¿Mm? ¿Mm? ¡Oh! ¿Qué es eso?

Un excremento de unicornio.

Mm...

(A LA VEZ) ¡Puaj!

(RÍE)

Tranquilos, es solo un higo.

(RÍEN)

(LADRA)

Muy bien, me voy, necesito conjurar un nuevo arcoíris

para que nuestro unicornio pueda irse.

Mientras tanto, si lo veis, mantenedlo a salvo.

¡"Teleportatis laboratorius"!

(RÍE) Ah.

Eh, ¿cuándo serás tú capaz de hacer eso?

(RÍE) Cuando me crezca barba y tenga una varita de campeona.

Vale, mis pequeñines, veamos si la increíble trampa arcoíris

conjurada por vuestra bruja favorita ha funcionado.

Uh, suspense.

Ah, verrugas púrpura.

¿Qué estás haciendo aquí, Evanora?

Dando un paseo, ¿por qué?

Lo siento, chicos, son solo mis primos molestos.

Oh, ¿eso es todo? Gus, recuerda lo que dijo el abuelo.

Sabemos perfectamente que eres la que le tendió una trampa

a ese pequeño unicornio.

¡Oh!

¿Mm?

Oh, entonces, ¿ha funcionado? ¿Lo has visto?

¡Ah, sí! Mirad, mirad estas preciosas huellas.

Adiós, enano molesto. Gracias por la info.

(Música)

El abuelo Merlín nos ha dicho que no dijéramos nada

sobre el unicornio.

(Música)

Venga, encuéntralo, Pippy, encuéntralo.

Tenemos que encontrarlo antes de que lo haga Evanora.

Chicos, buscad por si hay pistas.

No podemos dejar que le pongan las manos encima

a esa belleza.

Eh, será mejor que te alejes de él, caballero Sombra,

o tendrás que responder ante mi abuelo Merlín.

¿Gus? ¿Qué?

¿Has oído al caballero Sombra? Va tras el unicornio.

¿Qué? ¿Un unicornio? ¿Hay un unicornio por aquí?

(BALBUCEAN)

Yo estaba buscando esto.

Uy. (SUSPIRA) Ah.

En realidad, estamos jugando a un juego

llamado Encuentra al unicornio.

Ahórrate las palabras, es demasiado tarde.

Tu hermana tiene razón, mentecato.

A toda velocidad, trastos,

pronto seré conocido como el caballero del unicornio.

Oh, qué mala pata.

Por mi culpa, el unicornio está doblemente en peligro.

Lo mantendremos a salvo hasta que el abuelo Merlín

conjure el nuevo arcoíris.

Ah, Pippy ha encontrado una pista.

(Música)

¿Ah? ¿Qué?

(LADRA)

(RELINCHA)

Oh, Pippy, no podemos jugar con Gaya ahora.

No es un buen momento. (LADRA)

Ya sabes lo que le gusta correr por el prado

con la yegua del abuelo Merlín.

¡Eh! Eso me ha dado una idea.

(Música)

(RÍE) Nosotros, los pequeños, tenemos grandes soluciones.

Ahora, solo un poco de pegamento mágico y estaremos listos.

(RELINCHA)

Ven, venga, Gaya, vamos de paseo.

(Música)

(Música)

(RÍEN)

(RÍE)

Mm...

¿Mm?

"Iris, ahí está el unicornio". ¿Qué?

"Lo acabo de ver". ¿Ah?

(RÍE) ¿El unicornio?

Ah, ¿dónde? ¡Allí!

¡Rápido, es precioso! (RÍE)

(RÍE)

-¡Oh! ¿Oh?

(RELINCHA) -Ah.

-Ven, ven aquí. (RELINCHA)

(Música)

-Ah. -¡Evanora! El unicornio es mío.

-No, yo soy quien le tendió la trampa.

¡Oh! Iris, ahí está el unicornio auténtico.

¡Hala! Vamos, acerquémonos sin asustarle.

Tú, fideo, ¿qué vas a hacer con su cuerno?

Tú no tienes ni idea de magia. -Mira quién fue a hablar.

¿Por qué quieres un unicornio?

Deberías aprender a montar a caballo primero.

(HACEN ESFUERZOS)

-Es mi unicornio.

¿Pero qué es esto?

-¡Mentecato! -¡Enano molesto!

(LADRA)

-¿Dónde está tu amo? ¿Ah? ¿Te ha abandonado?

-Oh. (RÍE)

-¡Vamos! (RELINCHA)

-¡Ay, ay! (GRITAN)

Ah, increíble.

Es precioso. No tienes nada que temer.

Hemos venido a protegerte.

Vamos a ayudarte a volver a tu mundo.

(Risas)

No habrá confusión esta vez. (A LA VEZ) ¿Ah?

-"Sin duda, estas son huellas de pezuñas de un unicornio".

(SUSURRA) Rápido, por aquí.

(A LA VEZ) ¡Ah!

(LADRA)

No, Pippy. (CHISTA)

Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí

y alejarlo de Evanora.

Yo me encargo, tú vete con el unicornio.

No, es demasiado arriesgado,

voy a intentar convertirlo en una hormiguita.

¿Estás segura de eso? Los unicornio son mágicos y...

(A LA VEZ) Ah.

-Sé que estáis ahí.

Para que puedas escapar, conviérteme en algo similar.

¿Ah?

¿Ah?

Iris, ¿eres tú?

"Devolvedme a mi unicornio".

(RÍE)

(Relincho)

¡Oh!

Oh, no te vas a escapar esta vez. ¡Scooter mágico!

(Música)

(RÍE)

(SILBA)

(Continúa la música)

(RÍE)

(GRITAN)

¡Ah! ¡Ah!

(RELINCHA)

-Oh, so. Listo, soy el mejor.

(RELINCHA) (HACE ESFUERZOS)

¡Ah!

¡Hurra, es el auténtico!

Todo el mundo me llamará el caballero del unicornio.

¡Ay!

Sígueme, estarás a salvo en casa del abuelo Merlín.

(RELINCHA) ¿Mm?

¿Tú quieres que suba encima de ti? (RELINCHA)

¡Yupi! ¡Yuju!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

Haz lo que se te ordena.

Los unicornios sois más cabezotas que los dragones.

(Risa)

Olvídalo. Eso se queda fatal. Corre, Gaya. Vuelve a casa, amiga.

¡Yija! Caballo desobediente.

¡Iris!

Ah, el abuelo Merlín lo ha conseguido.

Rápido, llevémoslo hasta ese arcoíris.

(HACEN ESFUERZOS)

¿Dónde están? -¿Eh?

(BALBUCEAN)

Dejadme tranquila, latas de sardinas oxidadas.

Señor larguirucho, dime por dónde se han ido

o te convierto en una cucaracha con un cuerno enorme y fluorescente.

-Se fueron hacia ese arcoíris de allí.

-¿Ah?

Mm...

-Ah.

-¡Ah, ah! ¡No! ¡Ah!

(GRITAN) -¡Ah!

¡Ah, oh, no, me he quedado sin polvo de estrella!

(Música)

¿Mm?

(Música)

Ah. Vaya.

Bueno, ¿he estado bien como unicornio?

Sí.

(Música)

(RÍE) Adiós, precioso unicornio.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Hala!

¡Ah!

(RELINCHA)

Uf, tenía mucho miedo por él.

No has podido morderte la lengua,

pero está claro que lo has compensado, hermanito.

Con el siguiente secreto mis labios estarán sellados,

lo prometo. (RÍE) Ya veremos.

(Música)

Ha sido increíble galopar a lomos de un unicornio

y se ha marchado por el arcoíris. Ha sido supermágico.

Sí, ya, Gus. (RÍE) Buen intento.

Ya he oído demasiado, tenemos que irnos, adiós.

Esperad, es verdad, ¿verdad, Iris?

(RÍE) Nunca cambiará.

Creí que habías dicho que tus labios estarían sellados.