# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"REY DEL ANILLO"

Declaro que las vacaciones de verano oficialmente empiezan hoy.

-Bien, niños, id a divertiros.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Yo seré... Y yo soy la maga mágica.

Entonces yo seré... Yo el guante de poder.

Yo seré la varita suprema. (LADRA)

No es justo, habéis escogido los mejores.

Aún tienes la cuchara sagrada.

Genial. No quiero ser una cuchara.

No tienes elección, es la única ficha que queda.

Sí, pero sé dónde hay otra.

(Ronquido)

Guay. Papá rey, voy a llevarme el anillo.

Ronca dos veces si te parece bien.

(RONCA)

Vale. Lo mantendré a salvo, lo prometo.

¡No vas a pasar!

¡He dicho que no vas a pasar!

Has pasado... (LA MOSCA SE BURLA)

Qué rabia, no asusto a nadie.

¡Trastos, a sus puestos!

(CHILLAN)

¡Trastos!

(RÍEN)

No doy suficiente miedo.

Nadie me obedece. (BALBUCEAN)

Todo el mundo obedece a papá rey. ¿Por qué a mí no?

Marchaos, averiguadme su secreto.

Mirad, he encontrado la ficha que quería.

Es el anillo de sello de papá rey. ¿Te lo ha dejado?

Se lo he pedido, sí. ¿Y te ha dicho que sí?

No me ha dicho que no.

Con su anillo papá rey establece las leyes del castillo,

todos deben seguirlas y obedecerlas.

Como lo tengo, puedo establecer nuevas normas para este juego.

Primera: Puedo mover dos veces en cada turno.

Eh, así no es como funciona esto. Oye, eso no es justo.

No puedes. (LADRA)

Sí que puedo. Segunda norma:

En todo el reino tendremos helado para cenar y nubes de postre.

Esa es muy buena norma. Me encantan tus nuevas normas.

Por favor, Gus, ordénanos que juguemos

a detective unicornio después de acabar los deberes.

(TODOS RÍEN)

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(CHILLAN)

(BALBUCEA)

(CHILLAN)

(CHILLA)

(CHILLAN)

(GRITAN)

(GRITAN)

Gus, déjame probar, déjame probar,

venga, solo una vez.

Vale, pero que sea rápido.

Declaro que todos... No, espera, eso no me gusta.

Declaro que todos...

Eh, devolvédmelo, aún no he acabado. ¡Los trastos!

¡No!

Eh, devolvédmelo. Vamos, no puedo... perderlo.

Gus... ¿Qué?

Lo siento mucho, de verdad, y os lo explicaré todo, chicos,

pero ahora mismo tengo que irme volando.

¡Gus, vuelve! ¡Espérame!

(Música animada)

Buena suerte, Gus, ten cuidado.

Tengo que traer de vuelta el anillo de papá rey.

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Música animada)

¡Devolvedme ese anillo, pelotas oxidadas!

¡Modo ráfaga!

(GRITAN)

¡El anillo no es vuestro, devolvédmelo!

¡Ya!

(CHILLAN)

(BALBUCEA)

¿Eh? (SE BURLA)

¡Devuélveme el anillo!

(BALBUCEA)

¡Devuélvemelo!

(CHILLA)

(BALBUCEAN)

(Música animada)

¿Eh?

(BALBUCEAN)

(Música acción)

Oh...

(BALBUCEA)

(CHILLA)

(Continúa la música)

(BALBUCEA)

(SE BURLA)

(CHILLAN)

Oh, no. ¿Qué es lo que he hecho?

¿Cómo le voy a explicar esto a papá rey?

Debe de estar por aquí. Las cosas no desaparecen porque sí.

¿No habrás visto mi anillo de sello, verdad?

Mm... Quizá lo haya visto en alguna parte...

Oh, no ha podido salir volando.

Lo siento, papá rey nunca me dijo realmente que podía coger el anillo.

No puedo creer que lo hicieras. Pues lo hice.

Y los trastos lo han robado.

Y ahora el caballero Sombra hará sus propias leyes.

¡Es una catástrofe!

Te has metido en un buen lío, pequeñín.

Ha sido por mi culpa. Pero me tienes a mí.

Vayamos a recuperar ese anillo, ¿vale?

Declaro que ahora yo soy el rey caballero Sombra.

Papá rey ya no es el rey. (CHILLAN)

Así pues, todos los habitantes de Karamelo deben obedecerme.

(CHILLAN)

Especialmente Gus, el pequeño caballero.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(Timbre)

(BALBUCEAN)

¿Qué quieres, mentecato?

¡Devuélveme el anillo de papá rey! (RÍE) Tú pierdes y yo gano.

Decreto que bajes tu arma y te conviertas en...

en... (SUSURRA)

mi siervo de por vida. (RÍE MALICIOSAMENTE)

No funciona así. No puedes improvisar lo que dices, ¿sabes?

¿Eh?

No has leído lo que pone dentro del anillo.

No. Sin ello, la magia no funciona. ¿Qué? ¿Hay algo escrito?

No veo nada... ¡Ahora!

Haz que vuele fuera del castillo siendo más ligero

que el aire el anillo.

(GRITA)

La próxima vez debería especificar el tamaño.

(GRITA) ¡Estoy volando! ¡Salvadme!

Agárrate, Pippy.

(Música alegre)

Que me mareo...

¡Función gancho! (VOZ ROBÓTICA) "Activado".

¡Acción! Allá va.

(GRITAN)

¡Gus! ¡Iris!

Ese anillo anhelo, pero ahora que lo pienso,

es mejor que caiga al suelo.

(GRITA) ¿Eh?

¡Ay! Uy...

¡Ah!

(GRITAN)

¡Ay!

(TOSE) ¿Gus? ¡Sí!

Oh... No está mal.

Iris, ¡larguémonos!

¡Yuju! ¡Yupi! ¡Sí!

(Música animada)

Pagarás por esto, mentecato.

Papá rey, te cogí el anillo sin permiso, lo siento.

¿Cómo se supone que me lo voy a poner ahora?

Lo devolveré a la normalidad. Lo prometo.

Has aprendido una lección, Gus.

O la aprenderás cuando te deje sin poni eléctrico

y espada láser durante una semana.

Sí, es lo justo.

Parece que vas a tener tiempo para los juegos de mesa

después de todo.

Sí, eso es, vamos a jugar a dragones y pavos

y esta vez no me importará ser la cuchara sagrada.

(RÍEN)