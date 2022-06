Cómo ser un pequeño troll

# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"CÓMO SER UN TROL"

Mm... Qué olor tan delicioso.

¿Ah?

Feliz moho, viajeros.

(RÍE) -¡Oh!

Mm...

-¿Mm?

(Música)

¡Sí!

(RÍEN)

Bueno, ¿qué te parece? Es increíble, me encanta.

(Trompetas)

El rey Excelsior está llegando, ¿listas?

(ASIENTEN)

(Música)

(Música)

Ah, espero no equivocarme con los pasos.

Estamos más que preparados, a tu rey ya le gustas,

pero después de esto le encantarás.

Amigos míos, acabo de vivir una aventura impactoimpactante.

-¿Qué diantres te ha pasado? -He visto un trol de camino aquí.

Su saludo ha sido de lo más grosero.

Me ha enseñado el trasero, el trasero.

Y aún estoy temblando. -Ah...

Los troles tienen costumbres distintas a las nuestras,

pero merecen que las conozcamos.

-Mm...

Pues no sé cómo os las arregláis

para vivir junto a tan desagradables vecinos.

-¿Qué? ¡Ay!

(RÍE)

-Nosotros apreciamos a todo el mundo tal y como es.

Tomad asiento, alteza,

Diane nos ha preparado una sorpresa muy especial.

-¿Una sorpresa?

¡Qué idea tan encantoencantadora! (RÍE)

Eh... ¿Qué tal si baila Rosie en mi lugar?

¿Ah? ¿Por qué?

Porque te sabes los pasos tan bien como yo

y al menos así el rey Excelsior se dará cuenta

de que los troles pueden ser elegantoelegantes.

¡Me encanta la idea! Venga, vamos.

¡Uh! ¿Eh?

Bueno, ella es Rosie, nuestra buena amiga trol.

Es absolutamente fantástica, ya lo veréis.

(Música)

(RÍE)

(RÍEN)

-Mm...

-¡Oh! (RÍE)

¡Yuju!

(RÍEN)

(HACE UNA PEDORRETA)

-Uh, qué insulto tan insultante. -¿Qué no os ha gustado?

Ha sido cautivador.

Ellos expresan su alegría con una pedorreta.

-¿Os atrevéis a burlaros de un baile de mi país con esta trol?

-¿Ah?

Ay.

¡No, esperad, majestad!

(GRUÑE) ¡Rosie!

(Música triste)

Lo siento mucho, Rosie. No es culpa tuya.

¿Sabes? Las personas como Excelsior tienen prejuicios hacia los troles.

Sí, y nunca van a cambiar de opinión.

Majestad, esperad.

Oh.

Oh, no, ve por otro lado.

No quiero volver a ver a ese trol de nuevo.

-Sí, alteza.

(CROA)

-¡Oh!

¿Podrías conducir más despacio? -Pido disculpas, su majestad,

pero esto no es un carruaje todoterreno.

-Oh, y ahí lo tienes. Qué sorpresa.

Corre a buscar ayuda. -Sí, majestad.

(Música)

Puaj, qué hedor.

Solo los troles pulgosos podrían soportar vivir aquí.

(Música)

Mm.

¿Uh?

-¿Necesitas ayuda? -Eh, un paso más y...

y te rocío con este perfume. -Eh, yo te conozco.

Te he saludado antes, pero no me has visto.

¡Por el estiércol de un hipopanda! Sacarte de ahí no va a ser fácil,

pero entre los dos podríamos arreglárnoslas.

Me llamo Plack, ¿y tú?

-No puedes dirigirte a mí informalmente, soy un rey.

(RÍE) Qué gracioso.

¿Qué ocurre? ¿dónde está el rey Excelsior?

En el pantano, el carruaje se ha atascado en el lodo.

Iremos a ayudarle. Te vienes conmigo, Rosie,

le haremos cambiar de opinión sobre los troles.

¿Qué?

(Música)

Gus se va a llevar una sorpresa.

¿Eh?

Oye, ¿a dónde vais? Al pantano a traer al rey Excelsior.

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

Ni siquiera he tenido ocasión de hablarle de mis nuevos ajustes

en mi burro eléctrico.

Hola, Tyler, ¿has visto a Gus y a Rosie?

Los estoy buscando por todas partes.

Han ido a buscar al rey Excelsior al pantano.

¿Qué? ¡Oh, no! Seguro que se disgusta aún más.

Oh. ¿Puedes prestármelo?

Ah... Sí, pero ten cuidado porque ahora tiene...

¡Ah, ah!

...una potencia descomunal. Ay. (LADRA)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(Música)

(HACE ESFUERZOS)

No hay manera de sacarlo. ¿Podrías...?

¿Serías tan amable de ayudarme? -Ah, me parece que no.

Soy un rey, ¿recuerdas?

¡Ah! Bicho asqueroso.

-Eh, no debes molestar a las moscas,

desempeñan un papel vital en la polinización

de los nenúfares gigantes del pantano.

-¿En serio?

-Bueno, aún así esa no es razón para dirigirte a un monarca.

Menudo patán. -Tú no eres nada amable, ¿eh?

Te niegas a ayudar, abusas de la naturaleza

y ahora me estás insultando.

El pequeño caballero y la trol Rosie a su servicio, majestad.

Oh, veo que habéis hecho amigos. Qué bien, majestad.

Función gancho. Activado.

(Música)

¿Listos?

Vamos allá.

(HACEN ESFUERZOS)

-¡Oh!

Ya está, majestad.

Ups.

¡Ah!

Uh. ¡Ah!

(CROA)

¡Ah!

Oh.

Oh, no.

No puede ser.

Troy.

Yo que tú gritaría un poco más bajito.

Yo puedo gritar todo lo alto que quiera.

Tú decides, pero a él no le gustan que lo molesten en su casa.

¿Quién es él? Él.

El monstruo masivo.

Ah.

Oh, no hace falta hacer pucheros, amigo,

el lodo es muy bueno para la piel.

-Estoy más que hartiharto de este pantano.

Eh.

Buah.

Gracias por tu ayuda, Plack. (ERUCTA)

-Oh.

-Los troles nos damos las gracias con eructos.

-Qué vergüenza tan vergonzante.

Lo verdaderamente vergonzoso, majestad,

sería no dar las gracias a Plack después de la ayuda prestada.

El hecho de que tenga distintos modales

no lo hace menos amable, ¿verdad? Eh, sí. Debo admitirlo.

Sin ti no habría... -Solo un eructo chiquito.

Es lo único que pido.

-Mm...

(ERUCTA)

"Socorro". ¡Es Diane, está en peligro!

¡Ah!

Yo, por supuesto, puedo sacarte de esa complicada situación

a cambio de una recompensa.

¿Eh?

¡Ah!

¡Ah!

(RÍE) ¡Yupi!

Quédate dónde estás, mosquito, o si no...

-O si no, ¿qué, Troy? ¿Qué vas hacer?

Somos tres contra uno. ¡Uy! ¡Uy!

Eh, vosotros dos, me las pagaréis.

¡Ay!

Tranquilo, chico. ¿Te apetece un palito de estiércol?

Tu favorito.

(RÍE) ¡Oh!

Uf. ¿Mm?

(GRUÑE)

-Oh, buenibuen trabajo.

¿Lo veis, majestad?

Excepto Troy, los troles tienen un corazón de oro.

Siempre dispuestos a echar una mano. (RÍE)

-Eh, negociar con un rey es mucho mejor que con una princesa.

-¡Ah!

Escudo activado.

¡Ya!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

¡Ah! (RÍE)

-¡Ah! -¿Eh? ¡Fuera de mi camino!

A mi poni eléctrico no le gustan los ladrones,

le hacen saltar.

Uy, uy, uy.

(RÍE) Los pequeños siempre tenemos grandes soluciones.

(CROA)

-Mm...

¿Estáis bien, majestad? -Os debo una disculpa.

Todos habéis demostrado una gran generosidad

y una enorme valentía. Me equivoqué con vosotros dos.

Nunca debí juzgaros sin conoceros.

Gracias desde lo más profundo de mi corazón.

Siempre seréis bienvenidos en mi reino.

Antes de volver a Karamelo me gustaría decir una última cosa.

(ERUCTA)

(RÍE) Tenéis que enseñarme.

Un rey debería saber eructar mejor que eso.