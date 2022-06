Súper Caballero Sombra

# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"SUPERCABALLERO SOMBRA"

(Gritos)

¡Socorro!

(GRITA)

¡Socorro!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Música animada)

(GRITA) ¡Sí! ¡Detente, dragonesa!

Mira, minino, minino, ¿te apetece darme un bocadito a mí?

Estoy delicioso, ya lo verás.

(GRITA)

¡Gus, socorro! ¡Socorro, socorro!

¡Lánzame el ramo, Diane, rápido!

(RONCA)

Es tras lo que iba. Me has salvado la vida.

Eres mi héroe. Gracias.

Solo estaba cumpliendo mi deber como caballero.

Espera que lo cuente en el pueblo.

Estoy segura de que te van a dar la medalla a la valentía.

(BALBUCEAN)

(BALBUCEAN)

-¿Qué? ¿Una medalla a la valentía? Interesante.

Estaba a punto de ser devorada por la dragonesa

cuando Gus cogió el ramo de flores y se lo lanzó a la boca.

Esa tragona me podría haber mordido.

¡Gus! ¡Las ranas pirata! Van tras Arturo, rápido,

debemos ayudarle. ¿Qué? ¿Arturo está en peligro?

Voy para allá.

(Música animada)

Eres el mejor, hermanito. Hasta luego, Gus.

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Música animada)

¡Que no cunda el pánico!

Muchas gracias, sir caballero Sombra, me has salvado de las ranas pirata.

No, eso es imposible.

¿Desde cuándo el caballero Sombra no le tiene miedo

a las ranas pirata? ¿Y desde cuándo salva a la gente?

No es para nada su estilo.

Tal vez haya cambiado y esté intentando ser tan valiente

como tú.

Ha debido de estar en el lugar adecuado a la hora adecuada.

Eso es todo, dudo que vuelva a repetirse.

(GRITA)

¡Socorro!

-¿Ni un gracias?

¿Qué?

(GRITA)

(SOMBRA RÍE) ¿Qué?

(CANTURREA)

¡Ah, Gus, ayúdame!

¿Eh?

(A LA VEZ) ¿Eh? ¿Eh?

(BALBUCEA)

¿Me he perdido algo?

(A LA VEZ) ¡Supercaballero Sombra! ¡Supercaballero Sombra!

¡Supercaballero Sombra! ¡Supercaballero Sombra!

¡Supercaballero Sombra!

Hellwise, periodista del periódico Picky Snob.

¿Es verdad que el rey tiene pensado otorgarte la medalla a la valentía?

-Sí, eso me comentó. Estaré en la portada de tu periódico

muy pronto.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

¿Así que hacemos ya la sesión de fotos?

(Música animada)

Pensaba que iba a ganarla yo. No te pongas triste, hermanito.

Tranquilo, ya lo conseguirás la próxima vez.

Hay algo que no me huele bien, y como diría el detective unicornio:

"Vale la pena investigar".

Pero los caballeros no llevan a cabo investigaciones.

Quiero mostrarle a toda la gente del reino

que yo también pudo rescatar a la gente en peligro.

Tienes razón, pongámonos a ello.

(BALBUCEA)

Mm... ¿Vienes, Diane?

Tengo que comprobar una cosa. Vale.

Gus, el caballero pequeño, a Tyler, el escudero. ¿Me recibes?

Tyler, el escudero, a Gus, el pequeño caballero.

Estoy en posición.

"Llámame inmediatamente si ves a alguien en peligro".

Claro, serás el primero en la siguiente escena de rescate,

te lo aseguro.

Gus, el caballero pequeño, a Iris Mágica.

¿Estás en posición, hermana?

Iris Mágica a Gus, el caballero pequeñín.

Nadie en peligro, pero hay algo que deberíais ver.

Mirad, chicos, el caballero Sombra les ha debido pedir

que tendieran una trampa con esas plantas carnívoras falsas.

¿Pero por qué? ¿A quiénes están intentando atrapar?

¿A los karamelenses?

Claro, ya entiendo.

Están tendiéndoles trampas para poder rescatarles.

Por eso siempre están en el sitio adecuado a la hora adecuada.

¡Tienes toda la razón!

(CHILLAN)

(BALBUCEAN)

He estado investigando y adivinad con qué me he encontrado

en el lago donde asaltaron a Arturo.

Un disfraz de rana pirata del tamaño de un trasto.

Oh... Vaya, fijaos.

Y eso no es todo, También he encontrado huellas

de trastos cerca del puente donde el caballero Sombra

rescató a Rosie y mirad la montura del dragón de vuestro padre,

alguien había manipulado los muelles de debajo.

¡Qué tramposo!

Y la compuerta estaba atascada por una lanza de los trastos.

Y también pusieron pegamento en el suelo para que Tyler

se quedara pegado.

Buen trabajo, Diane.

Ha hecho todo esto para poder salir de la portada del periódico

llevando la medalla a la valentía. Incluso se lo anunció a Hellwise.

Eres incluso mejor que el detective unicornio, Diane.

(RÍE)

Cierto, pero ¿cómo podemos demostrarles a los demás

que no es un héroe? Ya sé.

Si quiere salvar a alguien, eso es lo que tendrá que hacer.

(RÍEN)

(CANTURREA)

Estoy juntando un montón de flores.

Tienen una pinta deliciosa.

¡Escuchadme todos, hay una dragonesa que se ha vuelto loca!

(TODOS GRITAN)

Rápido, alguien debe ir a buscar al supercaballero Sombra

ahora mismo. ¡Sí!

(RÍE) Estoy deseando ver la cara del mentecato

cuando me vea en el periódico llevando la medalla.

"¡Socorro! ¡Hay una dragonesa hambrienta que se ha vuelto loca!".

¿Eh? Yo no os he dicho que atraigáis a una dragonesa.

(BALBUCEA)

-¿No habéis sido vosotros?

-Ayúdanos, caballero Sombra. Te lo ruego, por favor,

caballero Sombra, ayúdanos. Sabemos que estás ahí.

-Caballero Sombra, ayúdanos. "Date prisa".

"Por favor, ayúdanos". "Caballero Sombra".

(BALBUCEAN)

-Vale.

Calmaos todos, supercaballero Sombra va de camino.

(TODOS) ¡Hurra, hurra!

(Música animada)

Ah...

(RÍE NERVIOSO) Alto, dragonesa. Drag, mi fiel dragón, ¡ve tras ella!

Ajá, di adiós, dragonesa. ¿Drag? ¡Drag!

(Música romántica)

Hola, supercaballero Sombra, toma esto.

(SILBA)

(GRITA)

(Música animada)

¡Por aquí no, que hay más dragones!

Por aquí tampoco, hay incluso más.

(GRITA NERVIOSO)

(GRITA)

(GRITA)

(Música animada)

(GRITA)

Rápido, es posible que la dragonesa vuelva pronto.

Pero ¿cómo podría salvarte? Es imposible que ahuyente

a esas horribles plantas carnívoras.

Date prisa, mentecato, son plantas falsas, no hay peligro.

¡Ayúdame!

¿Qué? ¿Pero tú cómo sabes eso?

Ah, porque he sido yo quien las ha puesto allí, por eso.

(TODOS) ¿Qué? -¿Cómo dices?

¿Qué has dicho? No te he oído bien.

¡Yo he organizado toda esta farsa, nunca he sido un héroe de verdad!

Le tiendo trampas a la gente para para poder rescatarlos.

-Espera... -Menudo tramposo...

(ABUCHEAN)

¡Ay!

(RÍE NERVIOSO) ¡Ay!

(TODOS) ¡Tramposo!

Me alegro de que por fin se sepa la verdad.

Y créeme si te digo que aún tendrá su foto en el periódico.

(RÍEN)

-Y ahora es un honor poder entregarte la medalla a la valentía.

Sin ti, mi querido sir Galahad, el horrible trol Fango Mugriento

seguiría desbocado, bien hecho.

¡Sí!

La conseguirás la próxima vez. Sí, ojalá,

pero al menos no soy el único caballero valiente del reino.