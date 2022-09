# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"PARÁSITO PARA UN DÍA, PARÁSITO PARA SIEMPRE"

Tu baúl de recuerdos es muy guay, abuelo Merlín.

(LADRA)

¿Eh? ¿Qué has encontrado, Pippy?

(RÍE)

¡Oh, mira! ¿Quién es este bebé tan mono?

¿Eh?

¡Es Evanora!

Increíble...

Incluso parece que se lo pasaba bien.

¿Qué estáis haciendo, granujas? Estamos mirando fotos de Evanora.

Era muy mona cuando era pequeña.

(ASIENTE)

(RÍE) Lo era, sí.

¿De verdad creíais que había nacido así de gruñona?

(RÍE) Ah, sí. Ese era su peluche favorito.

Los dos eran inseparables. Cómo se llamaba...

¡Monalina! ¿Veis esto? Era amable con él.

No le mordía las orejas ni le arrancaba la piel ni nada.

¿Uh?

(RÍEN)

Oh... Era una chica muy dulce. No entiendo

por qué cambió tanto al crecer. Me pone muy tris... ¡Ah!

(RÍE) No estés triste, pequeño caballero.

Ya sabes cómo pienso. Las cosas pueden cambiar.

Solo tienes que confiar en la vida. Eso es todo.

Pero ahora mismo, dulces sueños.

(BESA)

(RÍE)

¡Buenas noches, mamá!

(Música animada)

¿Listo para girar? ¡Ah!

(RÍE) ¡Vaya!

¡Agárrate fuerte! ¡Uh!

¡Otra vez, otra vez!

(RÍE) ¿Eh?

¡Eh, Pippy! ¡Pippy! Acabo de tener un sueño increíble.

Estaba volando con Evanora y era muy muy buena conmigo.

Oh, vaya... Ojalá fuera así en la vida real.

Ah. ¡Ya sé lo que haré! Voy a ser tan bueno con ella...

que ella tendrá que serlo conmigo y no podrá evitarlo.

¡Es una misión para un caballero!

(Música acción)

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Continúa la música)

(Música intriga)

(GRITA) ¿Qué estás haciendo husmeando por aquí, enano molesto?

He venido para invitarte a jugar en el castillo.

(RÍE) Aquí no pone niñera para gnomos, ¿sabes?

¿Por qué no puedes ser amable? Blablablá.

(HACE BURLA) "No está bien ser mala...".

Ya... ¡Ahórrate las palabras! Las he oído mil veces.

Uh.

¿Dónde estabas? Te estábamos esperando para la merienda.

Lo siento, papá rey, es mi culpa. Estaba con Evanora y...

Vale, venga, hijo, siéntate.

¡Oh! Mi postre favorito...

Y el de Evanora también. ¿Eh?

¡Buenas tardes, señor! Gracias, señor.

¡Adiós, señor! ¿Eh?

-¡Gus!

(HUELE) Mm....

Vienes a restregarme en mis narices mi postre favorito, ¿no?

Ah, no. Para nada... Lo he traído para ti.

¿Ah?

Mm... No hay nada mejor que este pastel.

Bien... No te quedes ahí mirando como un pasmarote y pasa.

¡Yupi!

Me habías dicho que querías jugar, pues vamos a jugar.

Ya sé... Juguemos a las adivinanzas. ¿En serio? ¡Genial!

Yo primero. Eh...

Camino a cuatro patas y muevo la colita cuando estoy contento.

¿Quién soy?

(RÍE) Qué fácil. Es tu perro.

¡Me toca!

Soy una palabra secreta susurrada a la gárgola de Merlín.

¿Qué soy?

La contraseña del laboratorio mágico.

Sí. ¿Y...? ¿De verdad crees que te voy a decir

la contraseña del laboratorio mágico?

¿Por eso juegas conmigo? ¿Para conseguir la varita

del abuelo Merlín? Uh. Vamos, Pippy, nos vamos.

(LADRA)

Uh.

(GRUÑE) Se cree que su maldad la hace más inteligente,

pero no lo entiende. ¿Uh?

¿Qué? Ah.

El primer día de primavera.

Ah... ¡Es mañana!

Papá rey, mamá reina, mañana es el cumpleaños de Evanora.

Quiero hacerle una fiesta, ¿puedo? ¡Decidme que sí!

Ah... Es un bonito gesto, pero... -¡Oh! Qué buena idea.

Una celebración familiar para mi sobrina.

(RÍE)

Ah. ¿Este horror es para mí? Eh... Sí, lo he hecho yo.

No me digas... Es una invitación

para la fiesta de mañana. ¡Ah! Es muy amable por tu parte.

Nos veremos mañana por la noche entonces.

Y asegúrate de que hagan mi tarta favorita.

(Portazo)

¡Yupi!

(RÍE)

(Música intriga)

¿Ah?

Ah, ahí viene.

(Música triunfal)

(RÍE) Ah.

Bienvenida a tu fiesta, mi querida sobrina.

Gracias, tía. Gracias a ti también, mi tito rey.

(BESA) ¡Ah! Mi querido abuelito está aquí también.

Tengo muchas ganas de que me cuentes la historia...

-Esto es como un sueño. Siempre le debemos dar a la gente

la oportunidad de cambiar.

(CARRASPEA) Tu regalo, Gus.

¡Ah! Tienes razón, tengo que dárselo.

¡Mira! ¿Ah?

¡Evanora no tiene reflejo!

¿Qué? ¡Unicornios voladores!

Nos ha mandado a una doble. Entonces, ¿dónde está ella?

Ah.

(GRUÑE)

(Música animada)

¡Oh, no!

¡Malditos molestos hechizos de protección!

¡Ah! ¡Escudo activado!

Ah, ah. Ah, ¿en serio?

¡Nunca me dejas en paz! No me gustan las mentirosas.

Nunca dejaré que te hagas con la varita mágica del abuelo Merlín.

¡Oh!

Detén al "Petrificu empalagosum enanus molestum".

¡Gus! ¡Ah!

(Música acción)

¡Vuela sin parar, escoba zumbante, y recoge a mi hermano al instante!

¡Ah!

(RÍE) ¿Eh?

(RÍE) A quien intente entrar sin invitación se lo llevará

un torbellino potentísimo. -¡Ah, ah!

¡Aguanta, ya voy, Evanora!

¡Buen trabajo, hermanito! Uh...

Vaya, creo que te debo un "gracias por eso", primito.

(GRITAN)

Sin embargo, aún tenemos que repasar tus habilidades con la escoba.

(RÍE) Qué gracia. Tuve un sueño en el que me enseñabas a volar.

(RÍE) Lo primero, siéntate firmemente en la escoba.

Bien, así.

Ahora, deja que te guíe.

¡Oh!

(RÍE) ¡Me encanta!

Bien, hagámoslo de nuevo, ¿vale?

(RÍEN)

Sabía que, al final, tú y yo nos llevaríamos bien

porque somos primos. Uh...

Las cosas siempre pueden cambiar.

(RÍE)

(RÍE)

Sí, tienes razón, somos parientes,

pero nadie de la familia confía en mí.

Bueno, si sigues siendo tan buena como lo eres ahora,

eso cambiará. ¡Ya lo verás! Sí, claro.

Demuéstramelo. Hazme un tour por el laboratorio mágico.

(RÍE) No puedo hacer eso sin el permiso del abuelo Merlín.

Ah... Sabía que nunca me dejarías entrar.

Gracias igualmente, primo.

(RÍE)

(SUSPIRA) ¿Cambiará algún día?

No pasa nada, ha merecido la pena intentarlo.

Además, habéis conseguido pasarlo bien juntos un rato, ¿no?

Ah. Puedo intentar una última cosa.

(Música animada)

Iremos a por Evanora y la llevaremos al castillo.

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Continúa la música)

Ah.

Ah... ¡La tengo!

(RÍE)

Ah... ¿Vosotros otra vez? Lo siento.

Volar juntos ha estado bien, pero voy de camino a casa.

No, no. Te vienes conmigo.

¡Eh! ¿Dónde está mi varita? ¡Ah!

Flores y algas de pantano, seguirás obediente a mi hermano.

"Pararú, pararú. ¡Ahora vuelves a ser tú".

¡Ah! ¡Mía! ¡"Fuminorem furorem"!

¡Que no se marche!

(Estruendos)

(Vítores)

Lo siento, lo siento. Perdón, perdón.

¿Ah?

Acéptalo y dejaré de molestarte.

(VOZ LEJANA) ¡Feliz cumpleaños, Evanora!

Oh... Monalina, mi conejito de peluche.

(Clic)

¿Una foto de recuerdo, cielo?

(CARRASPEA) Bueno, ha estado muy bien, pero me tengo que ir.

Tengo comida en el fuego. Chao a todos.

(RÍE)

Estoy muy orgullosa de ti, mi pequeño Gus.

Toda esta experiencia quizá haya plantado una semillita

en su corazón. La bondad siempre deja una huella

en la gente.

(RÍEN)

(Ululato)

(SUSPIRA)