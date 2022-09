# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"LA LIMPIEZA ES LA CLAVE"

(RÍE)

(Música animada)

¡Yupi! Ja ja.

¡Yuju! Ja ja.

Y por último, pero no menos importante,

un poco de polvo de rosa salvaje.

¡Iris! ¿Has terminado tu clase?

Acabo de terminar un nuevo hechizo asombroso

que hace que las personas actúen como animales.

¡Vaya! ¿Puedes probarlo conmigo?

(ASIENTE)

Arañarás, arañarás y gato serás.

(GRUÑE Y LADRA)

Oh, vaya. Debía ser un gato.

(RÍE) Toma, usa la desempolvadora.

Anulará los efectos de los polvos.

(Música animada)

(RÍE) ¡Era un perro, sí! Tu hechizo es brutal.

(RÍEN)

Sí, gracias, aunque mi mezcla estaba un poco confusa.

Estos polvos son tan bonitos...

(RÍE)

Asegúrate de limpiarte siempre las manos con esta esponja

después de tocar esos polvos mágicos, Gus.

Vale, abuelo Merlín.

(RADIO) "Gus, Iris.

El arcoíris del solsticio de verano llegará en cualquier momento.

Daos prisa, los demás ya están aquí".

(Música)

(Música animada)

Hola, chicos. ¿Qué tal todo? (RÍEN)

Oh, mirad el arcoíris.

¡Hala! (TODOS) ¡Hala!

Oh.

(LOS DOS) ¿Eh?

¿Arturo? Vaya.

Menuda imitación de un lagarto, Arturo.

(MAÚLLA)

(CACAREA)

Em... ¿Qué estáis haciendo?

¿Es algún tipo de broma, Tyler?

¿Qué? No. (CACAREA)

Yo no he hecho nada de nada. (CACAREA)

(MAÚLLA)

(GRUÑE Y LADRA)

Eh, Gus. Te lavaste las manos con la esponja mágica

del abuelo Merlín, ¿verdad?

Eh, no. No me dio tiempo. Oh, Gus.

¿Por qué? ¿Qué les pasa?

Gus les ha tocado con los polvos mágicos

que estaban en su mano y ahora creen que son animales.

Tenemos que ir a ver al abuelo Merlín inmediatamente.

Mm...

(Música)

¿Por qué he tenido que ser yo?

Tú estuviste haciendo hechizos antes.

Pudiste haber sido tú. No, estoy segura de que fueron

los polvos que toqueteaste. ¿Qué polvos?

Mis manos están impolutas, mira.

Solo porque no puedas verlos no significa que no estén ahí.

Mm...

Mis polvos se mezclaron en tus manos.

Eso explica todos los diferentes hechizos de animales.

Pero, entonces, ¿por qué a mí no me ha afectado también?

Porque Iris usó la desempolvadora contigo antes.

Es probable que te siga protegiendo ahora.

Sin embargo, los polvos que tocaste después

siguen activos en los demás.

Bueno, lo primero es lo primero. Vamos a limpiarte esas manos.

Oh. Oh, está vacía.

Haré más poción.

(Ladridos y maullidos)

¡Eh!

¡Oh! ¡Gus!

¿Estás bien, abuelo Merlín?

(CROA)

Vaya, y ahora el abuelo Merlín cree que es una rana.

(Música)

(Música suave)

Despacio, chicos. Todo el mundo relajado.

(CROA)

¡Oh! ¿También Merlín?

Bien, que no cunda el pánico.

Hagamos la receta de la esponja rápido.

Escamas de uñas de trol. Uh.

Mm... Sudor de libélula al atardecer.

Mm.

Y bolitas de gusano de pantano.

Ahí.

¡Oh, no! No queda nada.

Vale, iremos a buscar unas cuantas. ¡Venga, vamos!

Eh, ¿de qué eran las bolitas? Gusanos de pantano, Gus.

Solo nueces, básicamente. Okey dokey.

A ver, no puede ser tan difícil como rastrear a un dragón.

(CACAREA) Espero que tengáis un plan

porque no sé cuánto tiempo podré aguantar así.

¡Claro! Las gallinas son muy buenas buscando gusanos.

(Música)

(Música animada)

Mm...

¿Mm?

Uh.

(CACAREA)

Parece que tu gallina prefiere a los lagartos

antes que a los gusanos. Sin problema.

El pequeño caballero se encargará.

Muy bien, veo que por fin te inclinas ante mí, enano molesto.

Sigue soñando.

Buscamos un ingrediente para deshacer un hechizo.

(RÍE) Entonces volviste a liarla con otro hechizo, ¿verdad, Iris?

¿Eh? No. En realidad fue Gus.

Ah, olvídalo.

¿Gus hace magia ahora? No, no fue él.

Fueron los polvos que tenía en sus manos.

¿Eh? Bueno, basta ya.

Solo toqué los polvos del abuelo Merlín un segundo,

pero como olvidé limpiarme las manos después,

ahora todos actúan como animales.

Incluso hasta el abuelo Merlín cree que es una rana.

(A LA VEZ) ¡Gus!

-¿Eh? Mm... ¿Por qué le has dicho todo?

¡Gracias por la info!

Ahora la poderosa varita mágica es toda mía.

(RÍE)

Ups, creo que metí la pata. Yo me encargaré de ella.

Vosotros encargaos de las bolitas de gusano.

(Música animada)

¡Oh, déjame en paz de una vez!

"¡Lentum bazum!". Cosquillas bajo tu casco.

"Blandiblum".

(RÍE) Muévete hasta las cosquillas.

(HABLA DESPACIO) "Te venceré".

Sí, claro. Ni en un millón de años.

¡Ah! (RÍE)

Oh, no he encontrado ni un solo gusano.

Creo que Rosie se los ha comido todos.

(CACAREA)

¡No!

Rosie, ¿por qué has hecho eso?

Ahora serás una gallina para siempre

y a mí me conocerán como el sucio caballero

que no se molestó en limpiarse las manos.

¿Eh?

Mira esto, Tyler. Es una bolita de gusano.

Hay muchas más por ahí. (LOS DOS) ¡Ugh!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

Y tu leal escudero junto a ti.

(CROA)

(LADRA)

(RÍE) "Inmovilium".

"Estatic".

(RÍE) "Inmovilium".

¡Ah! Oh.

(RÍE)

(HABLA DESPACIO) "Rápido, Gus".

(CACAREA)

"¿Qué es eso?".

Nuestras bolitas de gusano.

(RÍE) Eso es asqueroso.

¡Oh! Justo a tiempo.

Démonos prisa y pongamos las bolitas de gusano

en la esponja del abuelo Merlín. Oh, no. Yo creo que no.

"¡Pelanus aracnidum!".

¿Eh?

¡Escudo activado!

(Música animada)

¡Vamos, hermanito!

(Continúa la música)

(CROA)

-¡No puede ser la poderosa varita mágica!

¡Dámela!

(RÍE) ¡Toma ráfaga!

¡Ah! Quita sus sucias manos

de esa varita, Evanora. "¡Torbellinum velcesum"!

¡Oh! (LOS DOS) ¡Oh, no!

(CROA)

-Ven aquí, pequeña varita. (RÍE)

¿Eh?

Que todo el mundo se incline ante la nueva maga todopoderosa.

¡Arturo! ¿Ves la araña?

Ñam ñam.

¡Ah!

¡Funciona!

Déjame en paz, enano pesado. ¡Oh!

-¡Eh!

No has pedido permiso para usar mi varita.

-Em, será mejor que me vaya. Tengo algunos cactus que pelar.

¡Nos vemos!

-¡Ah!

¡Sí! (A LA VEZ) Gracias, Gus.

-Oh, siempre pensé que la vida de los lagartos era fácil.

-Eras un pequeño lagarto adorable, pero aún así quería cazarte.

(OLFATEA)

-No te preocupes, Pippy. Ya no soy un gato.

Prometo que nunca más olvidaré lavarme las manos.

Más nos vale a todos

porque acabo de intentar comerme 200 moscas.

(RÍEN)