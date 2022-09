# ¡Gus, el pequeño caballero! #

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Sí!

¡Gran caballero valiente hasta el infinito! ¡Yuju!

# Somos pequeñitos # con grandes soluciones.

# Caballero al rescate # dispuesto a ayudar.

# ¡Gus, Gus, Gus! #

(RÍE) # El caballero ideal. #

¡Modo ráfaga!

# Gus, el pequeño caballero soy.

# Gus, el pequeño caballero soy. #

"EL CABALLERO DEL BOLICHE"

¿Estás contento de ir, papá rey?

¡Oh, sí!

Siempre da gusto encontrarse con los amigos caballeros

de la Sociedad del Boliche.

¿La Sociedad del Boliche? Sí.

De hecho, es hora de que te hagas miembro,

igual que lo hicieron tus antepasados.

¿De verdad? Claro.

Pero, para que te admitan en el club,

debes dominar...

¡Esto!

Eh... ¿Esto es un boliche? Sí.

Mira, es fácil.

Debes lanzar la pelota y debe caer en la punta.

¡Toma ya! ¡Sí!

O en uno de los lados. ¡Hop! ¡Hop! Ah...

Así. Entrar en ese club es muy fácil.

Para poder entrar

debes aprender ciertas figuras básicas

como el candelabro.

¡Oh! ¡Bien! ¡Oh!

Y, por supuesto, el faro.

Pero es un juego muy extraño para que jueguen los caballeros.

Para dominar el boliche

tienes que demostrar habilidad, paciencia y perseverancia,

las mismas cualidades que necesitas para ser un gran caballero.

¡Estupendo!

Oh, bien. ¿Estás listo para entrenar? (RÍE)

(Música)

(DUDA) Oh.

Flexiona las rodillas.

(Música animada)

Mira. Y ¡hop!

Mm...

(SE ESFUERZA) Uh...

Está mucho mejor, pero mantén la concentración

y no apartes la mirada del objetivo, mi pequeño caballero.

(SE ESFUERZA)

(RÍE) Casi.

No tenses la mano.

Imagina que estás sujetando un pajarito.

¡Sí! ¡Sí!

Bien hecho.

Bueno, ¿puedo unirme ya al club, papa rey?

(RÍE) Aún no.

También debes ser capaz de hacer los otros movimientos

a la primera. Ay, eso me va a llevar toda la vida.

(RÍE) Inténtalo. Tú mismo lo descubrirás.

Nos vemos después de comer y, si puedes hacerlo,

te llevaré conmigo al encuentro de boliche.

Venga, empieza a practicar

y sigue trabajando en esos movimientos

hasta que puedas hacerlos con los ojos cerrados.

Ah...

(Música)

(SE ESFUERZA)

¡Sí!

¡Sí!

(RÍE)

¡Ya! Oh...

Hola, Gus, ¿estás listo? Eh, ¿cómo?

Querías venir conmigo al Prado Sin Nombre

a coger honguis. ¿Recuerdas? Eh... Sí.

¿Los champiñones superraros? Sí.

Lo siento, Rosie, pero tengo que practicar.

No pasa nada. Sé dónde encontrarlos.

Te veo a la hora de comer. ¡Sí!

(TARAREA)

¿Ah? Mm...

-Hola, Rosie.

-Hola, Mimosina. Entonces, ¿vives aquí de nuevo?

-¡Bingo! ¿Qué haces? ¿Jugar?

-No, estoy buscando honguis, pero no hay.

No lo entiendo. (RÍE) -Claro que no hay.

Ya los he cogido yo, pero te daré alguno

si juegas conmigo.

-Mm... Vale.

¡Sí! (APLAUDE)

¡Listo! Gano otra vez. (RÍE)

-Se te da genial este juego.

-Claro que sí. Llevo practicando desde que era pequeña.

-Vaya, buen trabajo.

Bueno, ¿puedes darme algunos honguis ahora, por favor?

-No, no puedo. No hasta que ganes una partida.

-¡Oye, eso no es lo que hemos acordado!

Uy, bueno, está bien. (RÍE) -¡Yupi!

(Música)

(SE ESFUERZA) No está mal.

(BOSTEZA) Has mejorado mucho.

Ya, pero aún no puedo hacer el movimiento faro.

Oh. ¿Qué estará haciendo Rosie? (LE SUENAN LAS TRIPAS)

Estoy hambriento.

Tienes razón. Qué raro. Siempre llega pronto.

Debería haberme ido con ella al prado después de todo.

Voy a buscarla. Vuelvo enseguida.

(Música animada)

¡Gran caballero valiente hasta el infinito!

(Continúa la música)

(SE ESFUERZA) ¡Rosie! ¡Rosie!

(GRUÑE) ¡Él no! -¿Por qué? Puede jugar con nosotras.

-Entonces jugaremos al escondite

y, si nos encuentra, no te daré los honguis.

Quédate aquí. Yo iré a esconderme a otra parte.

(Música animada)

(GRUÑE)

¡Oh! ¡Escudo activado!

(Continúa la música)

(GRUÑE)

-Mantén la concentración y no apartes la mirada del objetivo.

¡Modo ráfaga!

Desactivado.

¡Duende Mimosina!

¿Has estado usando tus poderes para que no me acercara?

¡Bingo! Pero, ¿por qué?

Me estás molestando.

Lo siento, pero solo estoy buscando a Rosie.

No la habrás visto, ¿verdad? Tú pierdes.

Estás mintiendo. Esa de ahí es su cesta.

Tal vez, pero vete. Está jugando conmigo.

¡Rosie!

¿Dónde estás, Rosie? (GRUÑE)

¡Rosie!

(Música animada)

(GRUÑE) -Cálmate, Mimosina, por favor.

Podemos jugar los tres juntos si quieres.

-¿De verdad?

¡Oh, bingo! Ahora vuelvo.

¿Mm?

Ha cogido todos los honguis,

pero me ha prometido que nos daría uno

si ganábamos una partida.

-Bueno, ¿a qué jugamos? ¿A los osos musicales?

¿A ponerle el caracol al burro? ¿Al hada del medio?

Me conozco todos los juegos del mundo.

Mm. Juguemos a kaboom. ¡Oh, me encanta!

(GRUÑE)

¿Mm? Vaya, eres bueno, ¿eh?

¡Sí! Es tu turno, Rosie, pero te va a costar vencerme

porque soy la campeona del kaboom.

¡Has hecho trampas, Mimosina!

Sabemos que puedes mover rocas con la mente.

No es cierto. Solo he hecho kaboom en ellas.

Eres un mal perdedor. -¡Eh! No tenéis por qué discutir.

He encontrado más honguis. (GRUÑE)

-¡Ay! -¡Míos!

¡Devuélvenos esos honguis! ¡Escudo activado!

Basta ya de juegos.

(Música animada)

Si no te importa...

¡Perdéis otra vez! ¡Ñam! -¡Ah!

-Qué ricos. -Ay, vámonos, Gus.

Vámonos a casa. No pasa nada. -¡Ah!

Venga ya, no os marchéis. Vamos a jugar.

La razón por la que nadie quiere jugar contigo, Mimosina,

es porque no sigues las normas. Ni cumples tus promesas.

-Ah... No puedo evitarlo.

Es que no puedo soportar perder. (LOS DOS) ¡Hum!

-Por favor, solo un juego más y prometo que no usaré mis poderes.

¡Por favor!

Podemos echar una partidita rápida a la rayuela.

No, a la rayuela no. Querrás hacer trampas.

¡Ah, el boliche! Genial. ¿Conoces el juego?

Sí. Jugué una vez.

Vale, si ganáis, os daré todos mis honguis.

(ASIENTEN) Hum...

(Música)

(Música animada)

(SE ESFUERZA)

Vaya, se te da muy bien.

¿Estás segura de que solo has jugado una vez?

Puede que alguna vez más, pero no estoy haciendo trampas.

¿Sabes cómo hacer el faro? (SUSPIRA)

(SE ESFUERZA) ¡Sí!

-¡Yuju! Me encanta este juego.

¿Y qué tal con los ojos cerrados?

¿Puedes hacerlo?

(NIEGA)

Casi casi. (GRUÑE)

¡Te toca!

Hum.

(Música animada)

¡Sí! Bien hecho, Gus.

(GRUÑE) -Es muy difícil jugar

cuando no puedes ver lo que estás haciendo.

Eso es hacer trampas. Es normal.

Conlleva mucha práctica hacerlo bien.

No te sale bien a la primera, hazme caso.

Bueno, has perdido una partida, Mimosina,

pero acabas de ganar a dos amigos

que estarán encantados de volver a jugar contigo.

Si no haces trampas, claro. -¿En serio?

(A LA VEZ) ¡Tú ganas!

-Gracias, Mimosina.

Ahora puedo hacer una sopa deliciosa para mis babosas.

Ah. ¿Tanto lío para eso?

¡Hasta pronto, Mimosina!

¡Adiós! ¡Volved a visitarme pronto, amigos!

No habrá más trampas, lo prometo.

Bueno, al menos no con vosotros. (RÍE)

(Música)

Oh, aquí estás. Por fin. (CANSADO) Uh. Uh.

Prometiste practicar y no hacer el vago.

Lo siento, papá rey, pero tenía una misión que cumplir.

¡Honor de caballero! Y, además, mira esto.

¡Ah!

¡Oh! Bien hecho, mi pequeño caballero.

Aprendes rápido, igual que tu padre.

¡Y al encuentro de caballeros del boliche que nos vamos!

¡Sí!

Me da la sensación que tú y yo

tendremos mucha diversión caballeresca de boliche por delante.