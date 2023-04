# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"EL PROYECTO FAMILIA LOUD"

(Música)

¿Os habéis preguntado cómo se vive en una familia grande?

Pues mi profesora sí.

Nos ha mandado hacer un trabajo sobre nuestras familias.

Con 10 hermanas, puedo resumir la mía en una palabra: ¡caos!

Necesité 3 semanas, 4 paquetes de pasta,

2 tubos de pegamento y 27 palos de polo,

pero la parte principal de mi trabajo ya está terminada.

Creo que es una representación muy fiel de la familia Loud.

Pero montar esta cosa ha sido lo más fácil de todo.

El desafío es hacer que llegue al cole a tiempo

y de una sola pieza para presentarlo.

Os parece fácil, ¿verdad?

Pues aquí no.

Si uno quiere que sus diez hermanas salgan de casa a tiempo...

hay que levantarse temprano y hay que tener un plan.

(Bullicio)

Ya ha despertado el monstruo de 10 cabezas.

Deseadme suerte.

Hoy no voy a caer.

¡Eso ya lo veremos, chaval! Verás como te hago el día.

(RÍE) ¿Lo pillas?

Llevaré esto al coche más tarde.

Porque primero...

Luna, ¿me tocas un temilla para ambientar?

¡Cómo lo sabes!

(Rock)

¡Ese dólar es mío! -No, es mío.

(DISCUTEN)

Justo a tiempo.

(AMBAS) ¡Oye!

La mitad para Lola y la mitad para Lana.

(AMBAS) ¡Gracias, Lincoln!

-Buenos días, Lincoln. (ASUSTADO) Buenos días, Lucy.

Necesito una palabra que haga rima con buscar.

¿Qué te parece fallar?

¡Hora de vestirse, Lily!

¡Eh, Lincoln, cógela!

Buena parada. Buen tiro, Lynn.

Oh, Bobby, tenía que llamarte y contarte lo último.

Para la fiesta del insti van a traer una discomóvil.

¿A qué sí? Pero qué simpático eres...

Te va a caer un buen chorreo. (RÍE) ¿Lo pillas?

¿Tú qué quieres?

Lori, ¿podrías colgar el móvil y prepararte para el cole?

Tranquilo, pardillo, las chicas podemos hacer dos cosas a la vez.

¡Ay! ¿Leni?

Nota personal: no andar y mascar chicle a la vez.

¡Se me acaba el tiempo!

¡Eh, Lincoln, cógelo!

Vale, vamos a llevar... ¡Apartaos, va a explotar!

Oh, no.

Espera, espera.

(RESPIRAN ALIVIADOS)

Lisa, siempre olvidas el dinitrotolueno.

Qué despiste, te lo agradezco.

(Explosión)

¡Sigo viva!

¡Ah, lucha libre!

Sigo viva.

Lily, pantalones.

Yo llegué primero. -No, yo era primer.

(AMBAS) ¡Eh, no te cueles!

¡Gracias, Lincoln!

¿Alguien ha visto mi crema del acné?

He encontrado el vestido más mono que hay.

¿Qué rima con dilata? Pata.

¿Por qué un coche es una religión? Porque rezas para que arranque.

¡Mamá dijo que no se calcula en la pared!

¡Sufrir, ocurrir, vivir, decir!

¿Dónde están mis patines? Hoy tengo hockey sobre hierba.

Espera, en ese hockey no se usan patines.

A mi manera sí.

¡Ven aquí!

La fase 1 de la operación prepararse para el cole

y llegar a tiempo está completada.

Ahora la fase 2: desayunar.

¡Gracias!

Normalmente, mi padre se encarga de la cocina,

pero le he dado el día libre

porque hoy tenemos que ir a todo trapo.

Clara para Leni, yema fuerte para Luna, yema graciosa para Luan.

Está a huevo. (RÍE)

Revuelto para Lynn, frito para Lisa, medio para cada gemela.

Y... Vaya, he encontrado una...

Los duros para Lori.

Extra "pringa ga ga gado" para Lily.

Y para Lucy, superquemado.

Si tuviera corazón, ahora estaría hinchándose.

Vale, estupendo, estamos vestidos, comidos y llevamos las mochilas

y almuerzos preparados para el recreo.

La única que falta es Lori.

Ay, sí, bobo, que vas a ir supermono.

Y ahora se lleva mucho... Esperad, voy a por mi trabajo.

Hora de la fase 3: sacarlo por la puerta de una pieza.

(EXHALA ALIVIADO)

De acuerdo, ¿listas para irnos?

Hora de la fase 4: salir fuera.

Como os dije, si queréis que vuestras hermanas

salgan por la puerta a tiempo... hay que tener un plan.

(DISGUSTADA) ¡Vale, si no quieres la pajarita,

yo no quiero ir a la fiesta!

¡De hecho, no quiero ir al colegio!

Vaya, casi.

¡Espera!

¡No, no, no! Chicas, quedaos donde estáis.

¡Lori, espera!

Eres la única que puedes levarnos. ¡Que os lleve mamá!

¡Pero si se ha ido ya!

¡Ah, soy azul!

Mi piel se ha vuelto azul.

Técnicamente, es un cerulio algo amarillo,

pero eso es lo de menos. Lisa ¿pero qué has hecho?

Cambié la crema antimanchas de Leni

por un ungüento experimental de pigmentación de piel.

¿Por qué lo has hecho?

Porque, si se lo pido, no me dejaría probarlo con ella.

Sube a tu cuarto y trae algo para arreglarlo.

Vale... Mono sin pelo 1, ciencia 0.

¿Es que no me pueden salir las cosas bien?

A veces no se tiene lo que uno quiere.

Lincoln, he terminado mi poema, se llama "Fracaso".

Lucy, que no tengo tiempo para... Fracaso, no es una opción

pero la vas a buscar. Tu plan está destinado a fallar.

¿Lily, dónde está tu ropa? ¿Y tu pañal?

Creo que lo he encontrado.

Fracaso, eres el único que lo va sufrir,

pues otra decisión no se te va a ocurrir.

¡Venga, Lori, por favor! ¡Hoy presento mi trabajo!

¡Que me dejes!

El bocadillo de mantequilla es mío.

-No, el tuyo es el de gelatina.

(DISCUTEN)

Ahora las dos tenéis un bocadillo de mantequilla y de gelatina.

¡Ahora, subid al coche! (AMBAS) Gracias, Lincoln.

Toma, el antídoto. ¡Gracias!

Espera un segundo...

Dame el de verdad. Vale... Mono sin pelo 2, ciencia 0.

Toma.

Fracaso, tú eres el culpable de tener mala pata.

No puedes escapar de un ciclo que se dilata.

¡Basta! También tengo un poema para ti.

Se llama Lucy.

Eres oscura como la noche, pero vete con tus sustos al coche.

Suspiro, tu genialidad poética ha vuelto a ponerme en evidencia.

-¡Cógelo! ¡Au!

¿Dónde está mi palo de hockey? Hoy tengo un roller derby.

¡En el doller derby no se usan palos!

¡A mi manera, sí!

Por fin, ya vuelvo a parecer perfecta y guapa.

¡Oh, venga ya! No me agües el día.

(RÍE) ¿Lo pillas?

¿Y cómo arreglo lo de Lori?

¡Ah, ya sé!

¿Diga? Hola, nena, soy Bobby, tu novio,

quería pedirte... perdón y decirte que llevaré cualquier pajarita.

(GRITA ALEGRE) ¡Bobby!

¿Quieres darte prisa, Lincoln?

Te cuesta salir de casa por las mañanas.

¿Qué es todo esto? Mis trastos, tronco.

Tengo un ensayo. ¿Y quién es ese?

Es mi colega, Chan.

¡No, no, no!

Él no entraba en el plan, tú, fuera.

Ya te subo esto. Gracias, troco.

Operación completada y nos sobran 10 minutos.

La primera vez que pasa en esa casa. ¡Vámonos!

¡Para!

Por los pelos.

¡No!

Tanto trabajo...

para nada, ¿cómo puedo ser tan tonto?

¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?

Si ya has terminado de quejarte, te podríamos ayudar.

Sí, once cabezas son mejor que una.

-Intenta no perder la tuya. (RÍE)

Sí, todo va a salir muy bien, tronco.

¿En serio? ¿Me ayudaréis?

(AMBAS) Para eso está la familia.

Pero he de entregar el trabajo en 10 minutos.

Y está destrozado.

¿Cómo podéis arreglarlo?

En resumen, cada día en mi familia es un desafío.

Pero tened claro que, cuando hace falta,

todas mis hermanas siempre arrimarán el hombro, todas ellas.

Y sí, la vida en la casa de los Loud,

puede resumirse en una palabra: caos.

Pero me gusta ese caos y no lo cambiaría por nada.

Ha sido un trabajo fantástico, Lincoln, te voy a dar un 10.

Que sea un 9.

-¡Incubada! (RÍE)

"DEBATE IMPARCIAL"

(Música)

La moción para racionar el champú por escasez crónica

ha sido aprobada por los pelos. (RÍE)

Bien, se aprueban los puntos de la última acta.

¿Algún último asunto? ¿Alguien?

¿Alguien? ¿Nadie?

¡Lori! Venga, que estaba de cachondeo,

Lincoln tiene la palabra.

Cómo ya sabéis, falta muy poco

para nuestro viaje anual al camping Pica Traseros.

(TODAS DISGUSTADAS)

Ese sitio es lo peor. Los osos siempre nos roban la comida.

Y tenemos que dormir en el suelo duro.

Y hacer caca en el bosque.

-Me gusta hacer caca ahí.

-Los dípteros culicidae tienen el tamaño de mustelas.

(Canto de grillos)

Los mosquitos son grandes como comadrejas.

¡Y los duendes montañeses se esconden entre los arboles!

Los duendes montañeses no existen.

A lo que voy es, ¿por qué no ir a un sitio diferente como

la playa Aloha o Villa es la Leche?

Porque papá y mamá nunca nos dejarán.

¿Cómo lo sabes si no les preguntas?

Vale, ¿todos a favor

de que Lincoln pierda el tiempo preguntando a papá y mamá?

Se aprueba lo moción.

(MADRE) Nos parece bien.

(PADRE) Claro, hijo, ¿no veo por qué no?

(TODAS GRITAN)

¿Y dónde iremos? ¿La palaya Aloha o Villa es la Leche?

No lo han dicho, supongo que tendremos que decidirlo.

¿Votos a favor de la playa Aloha?

Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

¿Quieres ir a la plata, Lucy?

Dos palabras: hay tiburones.

¿Votos a favor de Villa es la Leche?

Uno, dos, tres, cuatro, cinco.

Cinco contra cinco. ¡Ganamos!

Es un empate, Leni.

-Un momento, Lincoln no ha votado.

Vale, Lincoln, ¿qué eliges?

Me cuesta elegir...

Me gusta la playa.

(ALGUNAS CELEBRAN)

Pero me encanta Villa es la Leche.

(LAS OTRAS CELEBRAN)

Pues lo siento, no puedo decidirme. Necesito más tiempo.

¿Me dais hasta que acabe le día?

Vale, tienes hasta que acabe el día para decidirte.

La he liado bien.

Si elijo la playa Aloha, enfadaré a cinco de mis hermanas.

Y si elijo a Villa es la Leche, enfadaré a las otras cinco.

Va a ser duro tomar una decisión.

Hola, hermanito, te traigo una cosa.

Una ración de tus tortitas favoritas.

Nunca debes tomar una decisión con el estomago vacio.

¡Vaya! Gracias, Lola.

Eh, hermanito, estaba pensando que con la presión de decidir...

a lo mejor, te relajaría un masaje.

Qué raro sienta.

Baja un poco.

Noto toda la tensión en los riñones.

Hora del baño. ¿Eh?

Tómate uno bien largo, he limpiado la bañera.

Espera, ¿no estaréis intentando forzar mi voto por la playa a Aloha?

(TODAS) No, qué va...

Espera, ¿no es lo que hacemos? (TODAS DECEPCIONAS)

¿Limpiáis mi cuarto?

¿No estaréis intentando forzar mi voto por Villa es la Leche?

(TODAS) ¡No, en absoluto que no!

-Pues claro que sí.

Voy a corregir lo que dije antes,

puede que, al final, no sea tan duro decidir dónde ir de vacaciones.

(TODAS) ¡Aloha, Lincoln!

¿Qué es eso? Son tus deberes, están hechos.

Eh... ¿Los has hecho tú? He sido yo.

(EXHALA ALIVIADO) Bueno, no es que importe.

¡Hola, Lincoln!

¡La vaca Paca!

¡Estoy como una chota!

Adivina qué le he hecho a mi fan favorito.

¿Me has hecho la colada?

¡Vaya! Gracias, Paca.

¡De nada!

Nos vemos pronto en el parque de atracciones

que más "muuula" del país.

¡Adiós, Paca!

Ay, me encanta esa vaca.

Bienvenido a tu playa privada donde hay

sol, arena y surf.

No olvides los gritos...

(GRITAN)

Y si votas por el equipo playa, ahora la diversión será sin parar.

Sí, si necesitas cualquier cosa, dale a la caracola.

¿Qué está pasando? ¡Todos a bordo del berreador!

-Mantengan sus brazos y piernas dentro de la atracción.

¡Yuju! ¡Más rápido! ¡Más rápido!

Espero que te haya gustado, tronco.

Si votas por Villa es la Leche, tendrás un 2 % más de diversión.

-Si nos necesitas... Llama al equipo Paca.

(Música)

Vale, Lincoln, se acabó el tiempo. ¿Qué vas a decidir?

Sé que os dije que lo decidiría al acabar el día, pero sigo dudando.

¿Me podéis dar un día más?

¡Serás mequetrefe de...!

(RÍE NERVIOSA) No pasa nada. Te entendemos.

¿Qué queréis que haga? Es que, haga lo que haga,

voy a enfadar a cinco de ellas.

Pero este día ha sido increíble.

He pensado que... ¿Por qué no me aprovecho un poquito más?

¿Qué vamos a hacer, chicas?

Tenemos que esforzarnos más para que vea que la playa es mejor.

O podríamos enseñarle por qué Villa es la Leche es peor.

¡Me hago pis! ¡Me hago pis!

¡Nota personal: no tomar cacao antes de acostarme!

¿Qué está pasando? Es la cola para ir al baño.

Si votas por Villa es la Leche, acostúmbrate a las colas.

(INQUIETO)

¿Qué?

Esta atracción está cerrada temporalmente.

¡No!

Ah, ¿con que quieren jugar a eso?

Qué alivio...

¡Ay, está fría!

¿Qué le ha pasado al agua caliente? Acostúmbrate si votas a la playa

porque la temperatura media del océano es de 16,6°.

Eh, chicas, un aviso.

La arena en mi culo no va a hacer que vote a favor de la playa.

(RÍEN)

¡Chicas! ¡Chicas, muy rápido!

¡Voy a echar la...!

(VOMITA)

Un consejito, echar la papilla

no va a hacer que vote por Villa es la Leche.

"Te hará falta para disfrutar del sol.

Disfrútala. El equipo playero".

Protector solar 800, perfecto para mi piel pálida.

Pica.

¡última hora! Hacerme quemaduras no va a conseguir mi voto.

"Clorhidrato de sodio, no usar en la piel".

Esta la ha liado Lisa. Sí, seguro.

¿Y dónde está la cuerda de Lisa?

¡Paca!

(GRITA ASUSTADO) ¡Ah, Paca loca! ¡Ah, Paca loca!

¿Y bien?

Ha salido perfecto, la playa Aloha está asegurada.

-¡Lo sabíamos! Nos habéis estado saboteando.

¿Que nosotros qué?

Habéis metido la arena en sus calzoncillos.

Vosotras habéis empezado con la cola del baño.

(DISCUTEN)

¿Me traéis un poco de hielo? ¿Unas vendas, un abrazo?

¿Dónde están todas?

¡Estoy tocando la caracola, estoy tocando el cencerro

y aún así, nada!

Serás... Todo esto es por tu culpa.

Sí, si te hubieras decidido, no hubiera pasado nada.

(TODAS DISCUTEN)

Genial, tenía miedo de enfadar a cinco de mis hermanas

y ahora he enfadado a las diez.

Solo puedo hacer una cosa.

Nos parece bien, cariño. -Claro, hijo, no veo por qué no.

¡Eh, callaos!

¡He tomado una decisión! Nos iremos...

al camping Pica Traseros.

(TODAS) ¿Qué?

-¿Y qué pasa con los osos?

-Y las picaduras de díptero culicidae.

-¿Y hacer caca en el bosque?

-Ese es el único motivo por el que iría.

Van a ser las peores vacaciones de nuestra vida.

Estas son las mejores vacaciones de nuestra vida.

¿Por qué odiábamos tanto el sitio?

(Música)

(GRITA)

(GRITA ASUSTADO)

Puede que para mí no sean unas vacaciones,

pero si todas mis hermanas están contentas,

diría que todo ha salido requetebién.

(Risas)