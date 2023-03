Una casa de locos - La vitrina de trofeos

"LA VITRINA DE TROFEOS"

(Música animada)

La vitrina de trofeos de la familia Loud.

Mis hermanas han hecho cosas impresionantes para entrar.

Los trofeos futbolísticos de Lynn, las coronas de belleza de Lola,

el Premio Nobel Junior de Lisa.

Hasta Lily ha ganado un concurso de chuparse el dedo.

Y luego estoy yo.

Ay, he hecho de todo con tal de entrar en la vitrina.

(Música épica)

(Sirena)

(PRESENTADOR) Y el premio mini "Miss Monérrima" es para...

Lenzie Sweetwater.

Pero ahora tengo mi oportunidad.

El concurso de vídeos de quinto.

El video que tenga más votos se llevará esto.

¿Y estás seguro de que vas a ganar?

He ideado un plan que lo bordará.

¿Como con el premio mini "Miss Monérrima"?

Me lo robaron. Trae tu cámara.

Grabando ya. Hola, clase, soy Lincoln Loud.

¿Sabéis lo que pasa cuando juntas 672 mentolados

con 300 l de refresco de cola? Atentos, que lo vais a ver ahora.

(Música animada)

Ha sido una pasada. Ya lo verás, todos van a votar esto.

¿Pero por qué no lo ha votado nadie?

A lo mejor, porque votan al vídeo de la cámara hámster.

¿50 votos?

Bah, ¿qué tiene de especial un hámster cutre?

Tú no, Geo, tú molas.

¡Eh! Nos han votado.

No, espera, es un comentario.

(LEE) "Buen intento, pero deberías ir a la página de tu hermana

para que te ayude. Sus vídeos son virales".

¿Virales? No. ¿Eso significa que se ha puesto enferma?

Que son estupendos, Clyde. Pulsa en el enlace.

(LEE) "El club de la comedia de Luan Loud".

Es mono, pero ¿cuántos querrían ver a Luan?

¿50 000 seguidores?

Clyde, ¿sabes lo que significa?

¿Que la gente se aburre un montón en Internet?

No, que Luan puede ayudarnos a ganar el concurso de clase.

¡Vamos!

¿Otro vídeo viral? O sea, estupendo.

-Ya, pero en este caso no.

¿Qué?

Lo siento, Lin, las piruetas están pasadas de moda.

Si quieres ganar, tendrás que hacer vídeos graciosos.

Bueno, vale. ¿Y cómo los hago?

Fácil, tú sigue la única regla que tengo.

No apagues nunca la cámara

porque nunca sabes cuándo darás con una mina de oro.

Uy, como esto.

-¡Oh, venga ya! Bórralo.

-Tranquilo, Clyde, nunca subiría el vídeo sin tu permiso.

Y he dicho mina de oro, no hurgarse en el pozo.

(RÍE)

Llevamos todo el día con la cámara. ¿Y tú sabes qué es una mina de oro?

Clyde, oye, ¿me estás escuchando?

Lo siento, Lincoln.

Me preocupaba que Lynn pisara accidentalmente

ese rastrillo y provocara una serie de accidentes en cadena.

Está bien, Clyde, pero... ¿Una serie de accidentes en cadena?

56, 57, 58, 59... ¡Oh!

(GRITA)

Ha sido supergracioso.

Vamos a subirlo ya, esto se va a llevar todos los votos.

No estoy seguro, Clyde, ¿tantos como para ganar al hámster?

Maldito hámster.

Si con una hermana tenemos una mina de oro,

con 10 tendremos una montaña entera.

(RÍEN MALICIOSAMENTE)

Como mi ídolo, Mick Swagger, ¡rock and roll!

Uy... Oh, vaya.

(RÍEN)

Oh, Edwing, sé que no puedes amar a una simple mortal,

pero no puedo resistir tu mirada penetrante,

tu piel brillante, tus labios helados.

Mm... A lo mejor, este es un poquitín... Muy personal.

El hámster se acaba de llevar otros 10 votos.

Maldito hámster.

Bueno, tampoco es tan personal.

Vamos a seguir.

(Música animada)

(Pedo)

(Ronquidos)

(Música animada)

(Pedo)

¡Au!

(Pedo)

Ah... Los peditos de Lori son como música para mí.

Esto sí que ganará al hámster.

Vamos a subirlo ya.

(Música animada)

(HABLAN A LA VEZ)

Lin, tu vídeo mola. Te doy mi voto.

-Jo, Lucy, lo de la escultura. Qué fuerte, tío.

-¿Y lo de Lori?

(RÍEN)

¿Hablas de la pedorra?

Tendría que ir al médico, ¿no os parece?

(RÍEN)

Ha quedado fatal. ¿Ha quedado fatal?

(RÍE) Si yo subiera un vídeo como ese,

mis hermanas seguro que me machacarían.

¿No me digas?

No quiero que te machaquen, Lincoln.

Nunca encontraría otro mejor amigo.

En cuanto gane el trofeo el viernes, voy a borrar el video.

Por si acaso. Nos lo hemos pasado en grande.

Tranquilo, Clyde, mis hermanas no lo sabrán nunca.

Lo saben.

(HABLAN A LA VEZ)

Esperad, os lo explicaré.

Tienes exactamente tres segundos antes de que te machaquemos.

(SE CRUJE LOS NUDILLOS)

(Crono)

Hay un concurso de vídeos en el cole y quería ganarlo con toda mi alma.

¿Me has sacado roncando por un concurso, idiota?

Es que quería tener un trofeo de la vitrina

como vosotras.

¿Crees que te mereces un trofeo por eso, tronco?

No, no me lo merezco.

Oíd, voy a borrar el video.

Es tarde, Lincoln, ya nos has hecho daño a todas.

-Me has hecho parecer tonta. -Me has hecho parecer friki.

Me has hecho parecer pedorra.

Y para que conste, han sido los zapatos.

¿Lo ves?

Claro, ahora no sale.

Lori, lo siento, espera.

Luna, deja que te lo explique.

¡No te oigo, tío!

Leni, Lori, perdonadme.

Eres una babosa repugnante. Sí... ¡Au!

Lola, Lana, por favor.

No volverás a mis fiestas de cumpleaños jamás.

Ay...

Yo quiero dar otro portazo.

¡Lisa! ¿Lisa?

"Pronto me cobraré mi venganza".

Chicas, por favor, soy vuestro hermano.

(GRUÑE) -No tengo hermanos.

Sé que lo digo mucho, pero esta vez es verdad.

Luan, tienes que ayudarme. Solo hice lo que me dijiste.

Has roto la regla no escrita.

Nunca subas un vídeo sin el permiso del otro.

¿Por qué no me dijiste esa regla?

Porque no está escrita.

(TRISTE) Ay... Y ahora, ¿cómo lo arreglo?

Bueno, adiós, trofeo.

"Borrado".

Maldito hámster, parece que ganas.

Supongo que tener una cámara delante es duro para cualquiera.

Una cámara delante... ¡Eso es!

Luan, dijiste que tu única regla

es no apagar la cámara nunca, ¿verdad?

Correcto, así es, don obviedad.

Necesito que me prestes lo que tengas grabado de mí.

¿Te refieres a la mina de oro entera?

Hola, clase de quinto, soy Lincoln Loud.

¿Sabéis lo que ocurre cuando un hermano la lía

y pone en evidencia a sus hermanas?

Supongo que no lo sabéis, pero así es como se arregla.

Y por motivos legales, todos los vídeos han sido grabados

por Luan Loud SA. Todos los derechos reservados.

A por ello.

Bueno, Cristina, no me sorprende que quieras salir conmigo.

Te he visto mirarme en la cola del comedor.

(Música animada)

(TV) "Benge, ¿aceptas esta rosa?"

(LLORA)

Ah, ¿esta cosa varonil? Sí, es un pelo de pecho.

El primero de muchos.

(Pedo)

# Peino mi pelo, # peino mi pelo,

# peino mi... # ¡Ah!

Vamos, Cristina, yo lo he pensado,

tú lo has pensado, ¿por qué nos resistimos?

(RÍEN)

Has quedado como un idiota.

-Y para que quede claro, nos reímos de ti, no contigo.

-Pensaba que el vídeo de tus hermanas era ridiculizante,

pero este lo borda.

Y aún así, pierdes contra un hámster.

(ASQUEADA) Ag...

(Música triste)

Uf, espero que haya servido.

(Música tensión)

Pues no ha servido.

Lincoln.

Sé que os he humillado y no puedo arreglarlo y lo siento,

pero lo menos que podía hacer era humillarme también.

Así estaríamos empatados.

¿Empatados? ¿Tú crees que ahora estamos empatados?

Bueno, es lo que he intentado, pero...

¡El tuyo era peor!

Sí, me he partido la caja.

(HABLAN A LA VEZ)

¿Estamos en paz?

En paz, hermano.

-Lamento que no hayas ganado el trofeo.

Pero te agradecemos mucho lo que has hecho,

pensamos que te merecías algo.

Oh, vaya, gracias, chicas.

(Música animada)

"Al hermano que más se esfuerza".

Lo conseguí. Mis hermanas han dejado de odiarme.

Cristina va a cambiar de clase y por fin entré en la vitrina.

(Pedo)