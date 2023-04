# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! #

UNA CASA DE LOCOS

"PASANDO POR EL AGUA"

(Música)

(Chicharras)

PISCINA PÚBLICA ROYAL WOODS

Cuando el calor pega fuerte,

no hay nada como darse un chapuzón en la piscina pública.

¡Bomba va!

(Silbato)

(Frenazo)

¡Familia Loud, fuera!

-Pero si nos lo pasábamos bien.

-Pelearse mientras se bañan los mayores no está "bien".

-Acabo de operarme de la cadera.

PISCINA PÚBLICA HUNTINGTON OAKS

Cuando el calor pega fuerte, no hay nada como darse un chapuzón

en la piscina pública del pueblo de al lado.

¡Bomba va!

(Silbato, frenazo)

¡Familia Loud, fuera!

-Pero si nos lo pasamos bien.

-Beberse el agua de la piscina no está "bien".

-¡Pero si sabe a caldo de pollo!

-Ya, pero, ¿tenías que echar apio y zanahorias?

PISCINA PÚBLICA HAZELTUCKY

(Balido)

Cuando el calor pega fuerte... Bah, ya os sabéis el resto.

¡Bomba va!

(Silbato)

¡Familia Loud, fuera!

¡Pero si nos lo pasábamos bien! Caca.

-¡Los incidentes fecales no están bien!

(Chicharras)

Venga, chicas, nos podemos buscar otra piscina.

No es verdad, nos han vetado de todo centro acuático

en un radio de 100 km.

(Frenazo)

(PROTESTAN)

¿En serio? ¿Y ahora cómo nos refrescamos?

(PROTESTAN)

Se acabó lo que se daba, los Loud se quedan sin piscina.

¡Eso es, una piscina para los Loud! ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes?

(PROTESTAN)

ARTÍCULOS DEPORTIVOS BUEN DEPORTE

Qué bueno, la piscina familiar perfecta,

imagináoslo.

(Música animada)

Cuando el calor pega fuerte,

no hay nada como darse un chapuzón en tu piscina.

¡Bomba vaaa!

Ni se te ocurra salpicarme, Lincoln Loud, no puedo mojar este vestido.

Pero si es un bañador.

Es un traje de baño, inculto.

(CANTA) -"A comerse la sopa, a tomar caldito".

(SORBE)

-¿Quién quiere montar un pollo?

(GRITAN)

Me apunto, chicas.

Lo que le falta a mi sopa.

No puedo meterme en la piscina ni en mi propia fantasía.

¡Incidente fecal!

(GRITAN)

Pues no es tan perfecta.

Oh, paraíso individual,

imaginaos.

(Música hawaiana)

Esta es la piscina que yo necesito.

(CANTA) "Me llevo la piscina, me llevo la pis...".

(Alarma)

Uy, que tengo que pagarla.

(Chicharras)

Oye, Linc, ¿quieres refrescarte?

¿Un refresco? Muy buena, Leni.

(RÍE)

¿Buena qué?

Gracias, no me importa el calor.

Pero podéis refrescaros aquí, no hay motivo para salir fuera,

no hace falta que miréis fuera. ¿Estoy hablando demasiado?

Vale, me callo.

Está padeciendo los síntomas de una insolación.

Pásame los guisantes helados.

-¡Apártate, que fundes el brócoli!

-¡Pues deja de echarle el aliento a las zanahorias!

-Oye, Lynn, ¿me pasas la carne?

-Se me pone la carne de gallina.

(Risas)

(RESOPLA)

¿Manual?

¿Quién lo necesita?

¿Pero qué...?

(RESOPLA AGOTADO)

(Relincho)

¡Ah!

Ah, el manual, siempre hace falta.

(Chicharras)

(SE ESFUERZA)

¡Uf!

Ya solo quedamos tú y yo.

¡Ah!

(Chicharras)

Ay.

¡Ay, me he quemado!

(Chicharras)

¡Uf!

(ALIVIADO) Uf.

Oh, va a ser que no.

(GRITA)

Le he dado una lección.

Porras.

(Chicharras)

¿Eh?

(Música tensión)

¡Ay, mi quemadura y mi picadura!

(Chicharras)

Y ahora, el bañador y al agua.

¡Ah!

¡Mi quemadura, mi picadura y mi esguince de tobillo!

Cuando el calor pega fuerte,

no hay nada como darse un chapuzón en tu piscina.

¡Bomba va!

(Frenazo)

¿Cómo, cuándo...? ¿Qué hacéis ahí dentro?

Lincoln, ha sido una genialidad.

¿Quién nos va a echar de "nuestra" piscina, verdad?

¿Vas a meterte? O sea, hay sitio para uno más.

De hecho, solo hay sitio para uno, ¿veis?, lo pone en la caja:

"Paraíso indiv...". Me pido a Lincoln.

Vamos, tienes que apoyar los pies. ¡Ah!

(HABLAN A LA VEZ)

¡Lily, no te metas desnuda!

¡Lisa, no! ¿Qué demonios haces? Medir los niveles de higiene,

he elaborado un suero que detectará y eliminará el líquido úrico,

pis en vulgar, en el H2O.

Seguro que ninguna se habrá...

(RÍEN)

-Niveles sin precedentes.

Qué superlujo.

(RÍE)

¡Marco! ¡Marco!

No, Leni, yo soy Marco, tú eres Polo. Entonces, ¿quién es Leni?

¡Tuya!

No, no, no, no.

Nada de incidentes fecales en "mi" piscina.

Te estoy controlando, Lily.

¡Ah, Lucy, no sabía que te gustaba nadar!

No estoy nadando, quiero ver si soy una bruja, ¿estoy flotando?

Sí. Mola.

(RÍE)

¡Vuelve aquí!

¿A ti te gusta la sopa? ¡Toma sopapo! -¡Ya verás!

-¡No me salpiquéis!

Chicas, basta de payasadas. ¿Qué otra cosa tiene un circo?

(Barrito)

(RÍEN)

Bobby, ¿qué haces tú aquí?

Lori dijo que había curro de socorrista en la casa Loud.

(Silbato)

Todos fuera. Hora de los adultos. ¿Qué? Pero si no hay ningún adulto.

¿Y yo que soy? La única mayor. Puerta.

Oh, esto sí que es un paraíso individual.

(GRUÑE)

(Silbato)

¡Ya basta!

Por si no os habéis dado cuenta... ¡Es mi piscina!

La compré yo. He pasado todo el día montándola

y aún no me he metido en ella.

Me habéis tenido ocupado evitando que os la carguéis.

Si nos lo pasábamos bien...

¡Familia Loud, fuera!

(SUSPIRA)

Por fin...

Hora de... ¡Bomba va!

¿Qué?

(LEE) "Aviso. No tirarse en bomba. Puede rasgar la piscina".

¿Cómo no le visto antes? La arrancaré y punto.

(LEE) "No arrancar las advertencias".

Vaya. ¿Y ahora qué hago?

No pasa nada. Seguirá siendo mi paraíso individual.

(Chicharras)

¿Marco?

¿Marco?

Ay...

Oh...

(Risas)

Oh...

(Risas)

¿Qué está pasando?

(Barullo)

Uh, qué fuerte, cari.

¡Ven a mí!

-Que sea tan princesa no quiere decir que no pueda pasármelo bien.

Vale, esta vez en vez de Marco Polo, ¿por qué no usamos nuestros nombres?

Vale. Pues soy...

¿Lincoln?

Chica, no entiendes cómo va este juego.

Ah, hola, Lin.

Hola, chicas. ¿Qué es esto?

Bueno, hermanito, como tuviste una buena idea

al comprarte una piscina decidimos...

Tirarnos a la piscina y comprar esta.

(TODAS SUSPIRAN)

¡Ay! Así es como flotan las ideas. (RÍE) Ay...

¿No vas a entrar? O sea, aquí cabe uno más.

¿Me dejaréis usar vuestra piscina aunque os haya echado de la mía?

Bueno, se ha aportado algo mal. -Y ha sido un poco egoísta.

Y mandón. Y me ha robado el silbato.

-Pero no quiere decir que no pueda usar la nuestra.

¿En serio? Es obvio.

Si estamos todos lo pasamos mejor. Sí, si estamos los 10.

Leni, somos 11. Oh, es verdad. Me olvidé de Marco.

Vale. En ese caso... ¡Bomba va!

(OFF) "No tirarse en bomba".

(Rasgado)

¡No!

(TODOS GRITAN)

Jo, tronco. Parece que se nos acabó el chollo.

¿Y ahora cómo vamos a refrescarnos? Iré a por los guisantes helados.

Tranquilas, chicas, sé lo que podemos hacer.

(Barullo)

Resulta que una piscina, al igual que todo lo que mola en esta vida,

es más divertida cuando todos pueden compartirla.

(Silbato)

¡Incidente fecal! (TODOS) ¡Familia Loud fuera!

"CAMBIAR EL BEBÉ"

(Música)

Hola, Lynn. ¿Quieres leer conmigo el último cómic de Ace Savvy?

Uno, eso me aburre. Dos, ponte algo de ropa.

Y, tres, ni hablar de eso.

Oye, Luan, ¿quieres ver una peli de ciencia-ficción conmigo?

"La ciencia-ficción aburre. Es hecho científico".

(RÍE) Estoy de acuerdo con don Coquito.

Lola, ¿quieres ver mi colección de monedas?

Me acaba de llegar una de Polonia. Se llama esloti.

Qué rollo. ¿Para qué tienes dinero que no puedes gastar?

Oye, Lucy, ¿quieres cazar fantasmas conmigo?

¿Por qué iba a querer cazar a mis amigos?

Oye, Lana, ¿quieres probar medio bocata

de mantequilla de cacahuete y chucrut?

Eh... Me como cosas feas, pero esto es una asquerosidad.

(VIDEOJUEGO) ¡Primera ronda! ¡A luchar!

Hola, Leni. ¿Quieres jugar a la consola?

Eso te va a comer el cerebro.

Además, tengo que ver mis revistas de moda.

Pensaréis que con tantas hermanas habría alguna a la que le gustaría

lo mismo que a mi...

Por desgracia no es así.

Ni siquiera tú, Lily. Sí, ahora me estás acompañando,

pero algún día harás otras cosas y no tendremos nada en común.

A menos...

(BALBUCEA)

¡Ya está! Todavía no haces otras cosas.

Eres como un montón de arcilla sin forma, pero si puedo moldearte...

por fin a alguien de esta casa le gustará lo que a mí.

Eh, Lincoln, ¿qué tiene dos pulgares

y muchas ganas de salir con su mejor amigo? Yo mismo.

Lo siento, Clyde, estoy haciendo algo importante.

Voy a cambiar el bebé.

¿Algo importante?

¿Qué es más importante que quedar conmigo?

Solo estamos tú y yo, Lily. Vamos a pasarlo de fábula juntos.

¿Lily?

Esto es todo aquello por lo que merece la pena vivir.

¡Mantita!

No, no, no.

Esto no te gusta. Te gusta esto. "Los meros del espacio".

Mi aventura intergaláctica submarina favorita.

(RÍE)

Mira esto. Es una maqueta de 500 piezas de la nave nodriza.

La he montado yo mismo.

Así que te gusta. Aquí tienes.

(IMITAN DISPAROS)

Lily, ¿sabes? Tienes que tener cuidado.

Uh... ¿Pum pum? No pasa nada.

Total, ya me quería pillar la maqueta de 600 piezas.

Coleccionar monedas es un hobby apasionante.

Coleccionas monedas de todo el mundo y te lo pasas bien durante horas

organizándolas con cuidado por país y denominación.

¿A quién le gusta un dinar? ¡A Lily!

Eh, Lily...

"Di-nar da", Lily.

Este es mi bocata favorito, Lily.

Manteca de cacahuete y chucrut. Aún no puedes comértelo, pero...

Te lo puedes beber.

(RÍE)

¡Salud!

(ERUCTAN)

(RÍEN)

Muy bien, Lily. Este es mi justiciero favorito: Ace Savvy.

Y esto es un móvil de Ace Savvy que he montado para ti.

Ahora mira el móvil. Amarás a Ace Savvy.

Amarás a Ace Savvy. Savvy...

¡Sí! ¡Esta es mi niña!

Aunque creo que deberíamos haber hecho esto antes de lo del bocata.

¡Yuju! ¡Vamos, Lily!

¡Qué ganas tengo de enseñarte más cosas que me molan!

No lo pillo.

Llevo todo el día observando a Lincoln

y sigo sin saber qué tiene Lily que no tenga yo.

Venga ya... Voy a averiguarlo.

(Música)

Muy bien hecho, Lily. (RÍE)

(Continúa la música)

¡Las manos arriba!

A ver si encontramos una peluca blanca.

¡Date prisa, Lily!

¡Increíble! ¡Eres la mejor amiga!

Mantita. Ya no te hace falta, Lily.

Sigo sin entender qué tiene de especial este bebé,

pero si es lo que quiere Lincoln...

¡Eh! ¡Que me estoy deprimiendo!

¿Qué estáis haciendo?

Como a vosotras no os gusta lo que a mí he enseñado a Lily a jugar.

Ya no os molestaré más. Todo el mundo gana.

(VIDEOJUEGO) KO. Gana Lily. ¡Lily!

Bueno. No exactamente.

Y Ace Savvy derrotó a la malvada condesa Carta. Fin.

Gracias por el mejor día de mi vida.

Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.

(Música)

Muy buenos días, Lily, tenemos muchas cosas por hacer.

(GRITA)

¡Va a batear la número dos: Lily Loud!

¿Eh?

Lynn, ¿pero qué haces?

Tío, no eres el único en esta familia que no tiene con quién hacer cosas.

Lily será mi compi de deporte.

Eh, esa es mi idea y me la devuelves.

Lily no es tuya. Quiere estar con su hermana.

-Presentamos a Lily Loud y a su increíble marioneta Lilil.

Dime, Lilil, ¿quién es tu cantante favorita?

-¿Lady? -Gaga.

-¿Cuál es tu plato árabe favorito? -Cuscús.

-Eh, no es una marioneta. Es mi segunda bateadora.

¡No! ¡Es mía!

(Barullo)

¡Es mía! ¡A mí se me ocurrió antes! (TODOS) ¿Lily?

(RÍE)

Esta es la bisabuela Harriet y este es Abraham Lincoln.

Eh, Lucy, ¿se puede saber qué haces?

Presento a Lily a mis amigos fantasmas.

Ya tiene un amigo que se llama Lincoln.

Vaya...

No te gusta el color negro. El naranja sí.

¡Porras!

Ahora Dylan solo puede elegir a una chica

con la que pasar el resto de su vida. Espero que sea Marisol.

(PEDORREA) Sí. Eso es verdad.

Será mucho más feliz con Tiffany. ¡Devuélvemela, Lori!

¿Por qué es tuya? Llevo esperando 17 años

a que a alguien de esta familia le guste lo mismo que a mí.

¡Socorro!

¡Por fin! ¡Menos mal!

Me he metido aquí para mostrarle a Lily mis revistas,

pero no puedo salir de esta prisión infantil.

(LLORA) Arriba. Sí, eso es.

Muy bien, Leni. Gugu.

(RÍE MALVADA)

¡Para! ¿Estás loca?

Por favor, Lincoln, nadie de esta familia

me deja hacer experimentos con ellos voluntariamente.

Lisa, es solo un bebé.

Le iba a dar una piruleta cuando acabara el experimento.

Escuchad, que nadie más se acerque a Lily. Es mi pequeña Lincoln.

(TODAS) Ah...

¿Qué? ¡Porras!

¡Gracias, gente!

¡Gu!

¡Guau! (TODOS) ¿Dónde está Lily?

-¿Más té, Lady Lilington? -No quiere tomar el té como una boba.

Quiere jugar con Izzy. -No es verdad.

-Sí es verdad. -No es verdad.

-Sí es verdad. Tías, devolvédmela.

Estábamos en plena improvisación. Ella es mi espécimen.

-Estábamos hablando con la bisabuela Harriet.

-Estábamos jugando un partido.

-Estábamos a punto de estrenar nuestro espectáculo.

Íbamos a ver mis revistas. Estábamos viendo la cita de Dylan.

Por cierto, Lori, la bisabuela Harriet

sabe que has regalado su broche y no... está... nada... contenta.

(LAS DOS) -¡Devolvednos a Lily!

(Barullo)

(TODAS) ¿A dónde te crees que vas?

(Música)

Ah, me la llevo.

No, va a ser que no.

Uy, perdona, Lin.

¡Perdona, títere!

¡Ja!

¡Lily es invisible!

Bu.

(Música)

Oh, no.

(Barullo)

(CHIFLA)

Mirad, todos queremos que Lily sea nuestro "miniyo", ¿verdad?

Entonces solo hay una forma de zanjar esto. Dejemos que elija Lily.

La persona hacia la que vaya será con quien quiera estar. ¿De acuerdo?

(Música)

Vamos, Lily, es Ace Savvy. Tienes madera para ser mi amiga.

-Baja y recta. -Izzy.

Mira la revista. Marisol.

Terrón de azúcar. Lily, al escenario.

Abe Lincoln. -Tengo más piruletas...

-¡Lincoln!

¿Quieres quedar con bebés?

Pues vale. (TODOS) -¡Ah!

Ey, mirad, Lily viene hacia mí. No, a mí.

¡A mí! ¡A mí!

(TODOS OFENDIDOS) ¿Ha elegido a Clyde?

-Tú y yo debemos hablar de algo, doña ladrona de amistades. Eres...

absolutamente encantadora.

Ay, normal que Lincoln quiera estar contigo.

Clyde, ¿por qué llevas un pañal? Como me has cambiado por Lily

pensé que esta era la única forma de recuperarte.

Eres mi mejor amigo. Yo nunca te cambiaría.

Mantita.

¡Su manta! Sí, claro. Ahora lo entiendo, chicas,

no podemos moldear a Lily.

Hagamos lo que hagamos siempre querrá las cosas que ella quiera.

Además, olvidé que ya tengo alguien

al que le gusta lo mismo que a mí. ¿Qué me dices, Clyde? ¿Hacemos algo?

Lo siento, Lincoln, Lily y yo hemos hecho planes.

Eh, Lily, ¿qué tiene cuatro pulgares y le gusta la leche?

(LOS DOS) ¡Nosotros!