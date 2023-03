Una casa de locos - Historia de dos mesas

"HISTORIA DE DOS MESAS"

(Música)

Oye, ¿me quieres dejar tranquilo?

¡Venga ya, basta!

¡He dicho que paréis!

En las familias solo hay mesa de peques en vacaciones,

pero en una tan grande como la mía, hay que ponerla cada día.

Eh, Lincoln, ¿te gustan los bolos? ¡Pues mira qué bola!

Eh, Lucy. ¡Quiero chuparte la sangre!

¡Por lo que más queráis, dejadme tranquilo!

¡Ah, no es justo!

Mis cinco hermanas mayores

se sientan en la mesa de los mayores con mis padres.

Y yo estoy atrapado aquí con las cinco menores.

¿Cómo puedes comerte ese brócoli

sabiendo lo que ha sufrido para llegar hasta aquí?

Eh, Lucy, el brócoli no puede sentir nada.

¿Qué no? Escucha cómo grita el brócoli, Lincoln, escucha.

¡Ah! ¿Pero es que no me habéis oído antes?

¿Has dicho "habáis"?

¿Quieres jugar? Ahora verás...

Parece que se ha desviado unos 16°.

-Yo no me desvío.

(RÍEN)

Y le dije al primer ministro: "Le cedo la presidencia".

(RÍEN)

Tu humor es muy maduro, igual que tú.

Por Lincoln, por su madurez en la mesa de los mayores.

(TODAS) ¡Por Lincoln!

¡Ya está bien!

¡Este no es mi sitio!

Voy a pedir que me hagan sitio con los mayores.

Buena suerte.

-¿De verdad crees que te van a hacer caso?

(TODAS) ¡Uh!

(RÍEN)

Ya veréis, entraré en la mesa de los mayores

y dejaré mi niñez atrás.

Bueno, Lincoln, has venido al sitio adecuado.

Soy hijo único y he estado en la mesa de los mayores siempre.

¿Y podrás ayudarme?

¿Acaso Napoleón se creía Napoleón?

Un chiste de mesa de mayores.

Ahora no lo pillas, pero pronto lo harás.

Bueno, tranquilo, tengo un plan que seguro que consigue

que tu familia deje de verte como a un crío.

Claro, ya soy adulto.

Cuidado, que le haces pupita a Bun-Bun.

Fase 1: Comportarte como un adulto.

Muy buenos días, señoritas.

Nada como un cafetito recién hecho.

(INHALA) De Guatemala...

Hola, chicas, aquí hay un artículo interesante

sobre que los niños maduran antes hoy en día.

Los 11 son los nuevos 15...

Ah, el Congreso debate la nueva ley de autopistas.

Esto va ser fascinante.

Oye, ¿te encuentras bien?

¿Yo? Estoy estupendo.

Aunque me duele un poco la espalda, ser mayor no es fácil, ¿verdad?

Yo la he visto primero. -Nada, la vi yo.

(DISCUTEN)

¡Lola, Lana! ¿Qué está pasando?

Tranquilo, papá, yo me encargo.

Atención, niñas, si no podéis compartir la comba,

ninguna podrá jugar con ella.

¡Ja, niños! Nunca lo entienden, ¿eh, papá?

Nada como una cara bien suave para empezar el día.

Sí.

No debí usar la cuchilla con la que mamá se afeita las piernas.

Eso no importa, porque el plan funciona.

Has demostrado a tu familia

que tu sitio es la mesa de los mayores.

Ahora viene la fase 2: Cómo comportarse una vez ahí.

Fase 2: Modales en la mesa avanzados.

Esto es el simulador de la mesa de los mayores.

A ver, el tenedor de ensaladas.

Eh... ¿este?

(Bocina)

Mal, ese es el de la carne.

Ahora, coge el pan.

(Bocina)

Mal, te has comido el pan de Lori.

Tranquila, preciosa, compartiré el mío contigo.

(Bocina)

¡Clyde! Perdona, ¿por dónde iba?

Oye, Lynn, ¿cómo van los republicanos?

(Bocina)

Mal, nunca hables de política. Otra vez.

Eh... ¿hace falta que llueva más?

Cuchara de sopa, ensalada, mantequilla, plato de postre,

¿una foto informal de Lori? Oh, ¿cómo ha llegado ahí?

Vas por el buen camino, Lincoln. ¿Lo notas?

Sigue así, le estás echando valor. ¡Sí, sí, ya soy mayor!

Aún no, te falta una cosa...

Fase 3: Vestir como un adulto.

Creo que mi trabajo ha terminado.

¿Listo para la mesa de los mayores?

¿Acaso Napoleón se creía Napoleón?

(RÍEN)

Sigo sin pillarlo... Ni yo tampoco.

Buenas noches.

¡Quería deciros una cosa! (CARRASPEA)

Hay un momento que llega en la vida de todo niño

en el que está listo para dejar las cosas infantiles

y dar el salto, por fin, al mundo adulto.

Ve al grano, Lincoln...

Vale... (INHALA Y EXHALA)

¡Creo que ya no debería seguir en la mesa de los peques,

quiero sentarme en la de los mayores!

(PADRE) Bueno... creo que ya está listo.

-Sí, yo también.

¡Bien! ¡Yuju!

¿Ese es mi traje?

¿Hígado? ¿Creía que había nuggets de pollo?

(MADRE) Eso es para los peques, cariño.

En la mesa de los mayores, comemos comida adulta.

Y me alegro de ello.

¡El del hígado!

(MADRE) ¿Lynn, qué tal te ha ido el examen de mates?

-Bien, mamá, creo que he clavado las integrales.

(PADRE) Lori, he oído que han operado al padre de Bobby, ¿cómo le ha ido?

-Ah... bien, supongo.

¡Hoy me han contado un chiste!

En la mesa de los mayores no se cuentan chistes.

Y tampoco se canta.

(CANTAN)

(RÍEN)

(PADRE) ¿Qué te hace gracia, Lincoln?

(TRISTE) No lo puedo decir aquí.

(PADRE) Y al final, no hacia falta llamar al soporte técnico.

La fotocopiadora estaba desenchufada.

(MADRE) Mira por dónde...

(MADRE) Vale, podéis retiraros.

Eh... madre, creo que has olvidado algo.

¿El postre?

Eso es solo para los peques.

¡Ah! ¡No fastidies!

Quiero decir, no fastidies, ¿quién necesita más calorías.

(PADRE) Exactamente, hijo. ¿Cómo te sientes en la mesa?

(DESANIMADO) Es justo todo lo que había soñado...

¡Clyde, la mesa adulta es una pesadilla!

En verdad me lo pasaba bien en la de los peques.

Tengo que volver.

Negativo, Lincoln, ya no puedes marcharte.

La próxima vez que le pidas algo a tu familia,

no te van a tomar en serio, ¿es lo que quieres?

No pero... Tengo que dejarte,

estoy haciendo la renta con mis padres.

Tengo que hacer algo.

Mirad, chicas, me lo he pensado y este no es mi lugar.

Debería volver a la mesa de los peques.

No puedes volver. Nunca podrás volver, tronco.

Ahora eres como nosotras, una persona adulta.

Ya puedes ponerte con los impuestos, Lincoln.

(GRITA DESESPERADO)

¿A dónde crees que vas?

¡Ah! ¡Por favor, tengo que volver a la de los peques!

¡Aún no soy adulto, sigo siendo un niño!

Eres como nosotras, Eres como nosotras...

Yo tengo la culpa, me esforcé para demostrar que soy adulto.

Mm... debería comportarme como soy.

¡Ha llegado, Lincoln Loud!

¿Dónde están los adultos?

¿Listos para comer?

Quiero chuparte la sangre...

(MADRE) Lincoln, por favor, no hagas eso.

Oye, es el mío. ¿Segura?

Eh, Leni, ¿te gustan los bolos? Mira que bola...

(ASQUEADA) Lincoln, qué asco.

¿Cómo van los republicanos?

Lincoln, no hables con la boca llena.

No he oído la palabra mágica.

¡Habas!

¡Ya verás!

Quiero decir... madura, chaval.

Buen papeo, papá. Me recuerda a una canción.

# Habas, habas, hay para cenar, si más tragas, vas a... #

(PEDORREA)

¡Y ahora todos juntos! (PEDORREA)

(PADRE) Lincoln Loud, ya está bien.

(MADRE) Creía que estabas listo para comer con los mayores,

Pero está claro que no. Mamá, lo admito, es lo justo, adiós.

Eh, chicas, he vuelto.

(ALIVIADO) Me alegro de volver.

¿Qué me he perdido?

¡Tomad kétchup!

¿Eh, puedo apuntarme, chicos?

Claro, cuantos más, mejor.

Oh, no sabía que era posible salir de la mesa de los mayores.

¡Pss! ¿Podemos nosotras?

¡Nuggets de pollo! Hacía años que no los veía.

(GRITAN ALEGRES)

No debo tener prisa por llegar a la mesa de los mayores.

Eso ya llegará...

Mientras tanto, puedo disfrutar de ser peque.

(PADRE) Por fin paz, ¿has visto eso?

-¿Has dicho habas?