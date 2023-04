Una casa de locos - A por el mensaje

"A POR EL MENSAJE"

(Música)

(Pitido)

¡Chúpate esa, zombi! Mira mi meneo.

¡Ah, uh, ah, uh, ah!

(GRUÑE) ¡Pam!

¡Uh, uh, uh!

¡Lincoln! (GRITA) ¡Ah!

Solo hay una regla en esta casa, no entres en mi cuarto.

Como te vuelva a pillar en él, te voy a convertir en papilla,

y no será de frutas.

No, a ti no, Bobby, un segundito, ¿vale?

¡Uh, uh, uh, uh!

¡Ouh, yeah!

Los zombis no tienen que ver esto.

(Llaman a la puerta)

¡Está ocupado!

(Llaman a la puerta)

Ay, es que hay algunas que...

Bobby, ¿a que no sabes lo que me ha dicho Whitney hoy?

¡Que no sabes respetar la intimidad!

No, qué va, para nada, la tía se puso en plan...

¡Ay, no, mis videogafas!

No se corre por el pasillo. ¿Qué, de qué estás hablando?

Lana, ¿este tontaina se nos va a resistir?

-Somos las nuevas vigilantes del cole,

estamos practicando en casa.

-Como vuelvas a correr, te vas a enterar,

ya hemos encerrado a Luan por contar chistes malos.

-¡Eh! ¿Os sabéis el del ladrón que robó el calendario?

Le cayeron 12 meses. (RÍE) ¿Lo pilláis?

-5 minutos más, por plasta. Vale, muy bien,

iré a la velocidad permitida, lo juro.

Aquí no se jura.

¡Ah!

Alguien me ha chafado las gafas. (GRITA) ¡No!

(Motor)

¡Lori, me las pagarás!

Estaba pegándome con los no muertos, y de repente...

Lori tiene la culpa.

No me lo puedo creer. Ni yo. Ni me ha pedido perdón.

No, que las hayan tocado los dulces deditos de Lori.

¿Por qué no espabilas, Clyde? Lori es un monstruo,

lo único que le importa es el móvil de las narices,

pues va a tener una llamada que no va a olvidar.

¿Qué le vas a decir?

(LEE) "¿Por qué espacio es la peor hermana que hay?".

Sabía que me vendría bien algún día,

pero no sabía a qué hermana se lo iba a decir.

Pero tú, Lori Loud, me lo has puesto superfácil.

(Pitido)

(Guitarra eléctrica)

Está cargando el móvil, se lo dejaré en el buzón de voz,

no pasa nada.

(BUZÓN) "Hola, soy Lori, ahora me cuentas tú".

Hola, Lori, soy Lincoln, tu queridísimo hermano.

Quería decirte una cosita. ¿Por qué eres...?

(Guitarra eléctrica)

Y por eso eres la peor hermana que hay.

¿Qué te ha parecido? ¡Ah!

Hola, hermano, quería disculparme por chafarte

tu juguete asqueroso, así que te he comprado uno nuevo.

¿Qué es lo que has hecho? Ah, me ha impresionado

que no se te fuera la pinza por eso. Muy maduro.

(NERVIOSO) Sí, así soy yo. Don maduro...

(Timbre)

Clyde, ¿qué he hecho? He llamado a Lori...

(Guitarra)

Cuando la realidad ha sido... ¿Y ahora qué hago?

Es verdad, Lori todavía no ha escuchado el mensaje

o me habría convertido en papilla.

¡Tenemos que borrar el mensaje! ¿Qué?

Bien pensado.

(Música tensión)

(Pitido)

Perfecto, Lori no lleva el móvil encima,

lo ha dejado cargando. Nuestra misión es infiltrarnos

en su cuarto y borrar el mensaje.

Pero si no puedes entrar en su cuarto.

Lo sé, tío, por eso necesito que tú estés pendiente de ella.

Qué fácil, siempre estoy pendiente de ella.

Entonces vamos allá.

(Continúa la música)

En posición. Recibido.

Reconozco la caca cuando la veo,y esto es caca en toda regla.

Porras, la caca, no puedo pasar por delante,

tendré que ir por encima.

(Música acción)

¡Eh, tú, bola, no se corre!

(A LA VEZ) ¡Eh! ¿Qué te hemos dicho? Vuelve aquí.

(Continúa la música)

Estoy dentro. Bien, avanza 2K al norte,

gira a la izquierda y estarás sobre el objetivo.

(Música acción)

El paquete está a la vista.

(Continúa la música)

(Pitido)

Lincoln, viene Lori.

Pues distráela como puedas. Recibido.

(Música suave)

Hola, guapa. ¿Sueles subir estas escaleras?

Pues sí desde ahora, encanto.

(Música tensión)

(BUZÓN) "Hola, Lori, soy Lincoln, tu queridísimo hermano.

Mensaje eliminado".

(Música acción)

Y así se hacen las cosas. Me encanta, sobre todo,

la parte de poder hablar con Lori.

(TOSE) ¿Te echas perfume? Sí, el de gominola.

Toma el plano de los conductos.

¿Eso son manchas de comida? Es que mientras dibujo,

me zampo un bocata. Silencio, viene Lori.

(Pitido)

Vale, se ha vuelto a marchar.

(Música tensión)

(GRITA) ¡Estoy en posición! ¡Ah!

Recibido.

No te vas a ir de rositas sin un parte.

(Música acción)

Y para otra vez, que no te vea sin el pañal puesto.

(Continúa la música)

(VOMITA)

(Música acción)

Ay, maldito kétchup. (RÍE)

-Que se intentar escapar por gatas. ¡Ay!

(Continúa la música)

Clyde, estoy dentro.

Hola, Lin. (GRITA) ¡Ah!

Lucy, ¿pero cómo has llegado a este sitio?

Vengo aquí a pensar. De hecho, acabo de escribir un poema

llamado "Ventilar". (LEE) En estos conductos

elijo la soledad, si no me oís gritar,

aquí me tendréis que buscar.

Ya... Clyde, guíame al cuarto, ahora.

3K y luego a la derecha.

¿O eran tres a la derecha y luego 1 K?

Oye, ¿qué es 1 K? No importa, creo que ya...

Hola, Lincoln. ¡Uf! Gracias, Lucy.

Lincoln, ¿estás bien?

Sí, Clyde, todo va genial.

(Música tensión)

Bien, el paquete está a la vista.

¿El paquete? ¿Y el móvil de Lori?

(Continúa la música)

Clyde, ¿pero qué cuerda es esta? Una de sabor a fresa.

(GRITA) ¡Ah!

(Música tensión)

¡Lincoln, viene Lori! No te preocupes, ya la distraigo.

(Música suave)

¿Qué?

¡Ah, qué asco!

(Música tensión)

Ay.

(Música tensión)

Vaya, estos son los zapatos que buscaba.

(Música tensión)

(AHOGA UN GRITO)

(Pitido)

¡Por fin!

¡Mensajes nuevos! Cuánto me quieren.

Misión en peligro, el paquete está el movimiento.

Clyde, Clyde, ¿me recibes?

(MENSAJE) "Hola, nena, soy Bobby,

¿crees que estaremos juntos para siempre?".

Este para guardar. Oh.

"Hola, nena, soy Bobby otra vez, ¿cómo llamamos a nuestra pareja,

Bori o Loby?". Guardar.

(Música tensión)

Ya te hemos avisado, basura. -A tu cuarto, y un parte.

¡Mirad, Luan se ha fugado! ¡Eh!

-Olvida a ese memo, está fuera de nuestra jurisdicción.

-Sí, vamos a por rosquillas.

(Pitido)

"Hola, Lori, soy Lincoln, tu queridísimo hermano".

¡Lori! (A CÁMARA LENTA) ¡No!

"Quería decirte una cosita, eres...".

¡Ah! Borrar. Lincoln, solo hay dos reglas en esta casa,

no entres en mi cuarto y nunca me llames al móvil,

que tengo el buzón lleno como para que me mandes

mensajes inútiles. Vaya, Lori, perdóname.

Pero esta vez lo dejaré pasar porque te has comportado muy bien

cuando rompí tu juguete asqueroso. (RÍE) Claro, sí, así soy.

Soy don maduro.

¡Bobby! Solo me has enviado 12 mensajes, creía que me querías.

(SUSPIRA) La próxima vez que tenga un problema con mis hermanas,

debería hablar con ellas y no dejarles un mensaje

o escribir una carta fea. Hablando de cartas,

¿dónde está la carta?

(Música tensión)

Si quieres que se llame Loby, vas a tener que mostrar

algo más de... ¿Qué es esto?

(LEE) Porqué Lori es la peor hermana que hay.

Bobby, ahora te dejo,

voy a convertir a Lincoln en papilla.

¡Lincoln! ¿Qué es esto?

Bueno, es la hora de hacer el baile oficial de esta casa.

¡El de la fuga! Como te ponga las manos encima,

te voy a...

(Guitarra eléctrica)