# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal, # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás qué diversión. # En una casa de locos,

# diez chicas y yo, # no podría ser mejor.

# ¡Ca-sa de locos! # UNA CASA DE LOCOS

"EL SONIDO DEL SILENCIO"

Yo lo tengo. -Yo lo vi antes.

(HABLAN A LA VEZ)

¡Zapas fuera!

¡Camiseta al suelo! ¡Pantalones, adiós!

¡Yuju! ¡Es el miércoles de los cómics!

Y la mejor forma de leer cómics es en ropa interior.

(Portazo)

Cómic superraro: Listo.

Atuendo de lectura óptimo: Listo.

Protección de cómics: Lista.

Tranquilidad muy merecida y muy deseada: Lista.

Tengo que contarte un sueño que tuve anoche.

Me encantaría oírlo, pero como verás...

Estaba metida en un ataúd y, de repente...

Tranquilidad: Lista.

Otra vez.

¡Izzy! ¿Dónde te has metido? (GRITA) ¡Au!

¡Aquí estás!

¡Ah, hola, Lincoln!

Veo que ya has conocido a Izzy, mi lagarto. ¿Lo quieres acariciar?

Tranquilidad: Lista. Otra vez.

(Guitarra eléctrica)

(GRITA) ¡Buen aterrizaje, tronco!

(TOCA)

Por fin. Tranquilidad: Lista.

Otra vez.

(Golpe)

¡Ah, hola, Lincoln! ¿Qué coche va echando pestes?

¡Un camión de basura!

(RÍE)

Tranquilo, es un chiste malo, no sucio.

(RÍE)

¡No vayas manchando por ahí!

(RÍE)

¡Por favor! ¿Es mucho pedir tranquilidad

para que uno pueda leer su cómic en ropa interior?

(Golpes)

Por desgracia, cuando uno tiene 10 hermanas,

es casi imposible tener un momento de paz.

"¿Le es casi imposible tener un momento de paz?".

Sí.

¡Espera! ¡Sí!

(TELEVISIÓN) "Entonces, necesita los tapones Quitarruido 2000.

Con 12 sonidos relajantes distintos.

Desconecte de un mundo tan ruidoso y disfrute de su tiempo libre.

Solo por 19,99. Llame".

¡Vendido!

(Cerámica rompiéndose)

(Música tarjeta)

(RESOPLA)

(Música animada)

¿Entrega en el día?

¿Cuánto más va a costar?

¡Uhm!

(Golpe, monedas)

¡Venga, vale!

(SUSPIRA) ¡Los Quitarruido 2000!

¡Coge mi dinero!

(Música suave)

(HABLAN A LA VEZ) Ruido...

... fuera.

(Música suave)

(Agua)

(Pájaros)

Adiós, hermanas molestas y ruidosas.

¡Hola, tiempo libre!

(Gaviotas, olas)

¡Lo que tú digas, hermana!

(Gaviotas, olas)

¡Buen tema! ¡Sí!

(Gaviotas, olas)

¡Sabes que sí!

(Gaviotas, olas)

Quitarruidos,

sois la... ¡repera!

No debería dejarlos para los cómics.

Empieza la tranquilidad ahora.

¡Muy bien, muy gracioso!

Ni lo dudes, Lynn, ni lo dudes.

(Agua)

(ASIENTE)

(Sonidos selva)

¡Y que lo digas!

¡Desde luego, hermana!

(Agua, grillos)

(SUBE EL VOLUMEN)

(SUSPIRA)

(Grillos)

(Silencio)

Gracias por el día tranquilo, peques.

Me habéis tapado muchos problemas.

(SUSPIRA)

(Grillos)

(Pájaros)

¡Lincoln! (GRITA)

¡No olvides que me prometiste hacer eso antes de las 3:00!

¿Eh?

Porque ¿no se te habrá olvidado?

(RÍE) Claro que no lo he olvidado, Lola.

Bien, porque no querrás que me...

¡... enfade!

(Portazo)

Veamos. ¿Qué le he prometido?

¡Hola, Lincoln! Hola, Lynn.

¿No sabrás qué le he prometido a...? ¡Venga, que es la hora!

¿De qué?

Lynn, ¿qué está pasando?

(HACE ESFUERZOS) ¡Au!

¡Oye! ¡Ay!

Pero ¿qué haces?

Practicar "kick-boxing".

Ayer me dijiste que podrías hacer de "sparring".

¿Te acuerdas? ¡Ja!

¿En serio? O sea... claro. Ya me acuerdo.

(Golpe, maullido)

Oye, ¿sabes dónde... ha ido Lola hoy?

¡Ah! No. ¿Por qué? ¡Ah!

Porque le he prometido... ¡Ah!

... hacerle algo, pero... ¡Ay!

He olvidado qué le prometí. ¡Uy! ¿Qué?

¡Pues ya puedes recordarlo!

¿Sabes lo que pasa cuando enfadas a Lola?

¿Te conté lo del incidente del pudin?

No.

Oye, ¿te has comido el último pudin?

-Oh... ¿Era este?

Uhm... No sé, supongo.

(NERVIOSA) -Vale, no pasa nada.

(BOSTEZA)

(GRITA)

¿Solo por comerte el último pudin?

Sí. Concéntrate. ¡Ah! ¡Ay!

¡Gol!

¡Uf! Lincoln, venga, que te necesito.

¿Para qué? No seas bobo,

mañana hablamos de esto.

Ah... Quiero decir "ayer".

Creo que el relleno para el disfraz va estupendamente.

Gracias por aceptar ser mi modelo. ¡Au!

Sí, claro.

Oye... Una pregunta hipotética.

O sea, una pregunta de "Y si...".

¿Y si le has prometido algo a Lola,

pero has olvidado lo que le has prometido?

¡Linco! ¡Ay!

¡Tienes un megaproblema!

¡Me llamo Lincoln!

Ya sabes lo que pasa cuando uno enfada a Lola.

¿Alguna vez te he contado lo de la crisis de la tiara?

¡Ah!

(Música tensión)

¡Uy! ¡Lo siento, Lola!

(NERVIOSA) Oh, vale, no pasa nada.

¡Ah!

¿Dónde están mis cosas?

"¡Vengan, damas y caballeros!".

¡Regalo cosas!

Mi hermana no las necesita tanto como ustedes.

¿Y solo porque le rompiste su tiara sin querer?

Y... ¡"Vuralá"!

¡Venga, chicas, desfile de moda!

¿Qué? ¿Chicas? ¡Venga ya!

Lo prometiste.

(RÍEN)

Si parece un pincelito. -¡Qué mono!

(RÍEN)

¿Seguro que acepté hacer esto?

Creo que ayer dijiste exactamente: "Lo que tú digas, hermana".

Bueno, he oído que tienes un problemilla con Lola.

¿Cómo te has...? Los rumores vuelan.

Presta atención, Lincoln, ya sabes lo que pasa cuando enfadas a Lola,

así que ya puedes recordar lo que le has prometido.

¿Te llegué a contar lo del...

"estornudogedón"?

(ESTORNUDA)

(CARRASPEA) No he oído ningún: "¡Salud!".

(Música tensión)

¡Eh! ¿Alguien ha visto mi móvil?

(Música tensión)

¿Uhm?

¡Oh!

(GRITA)

Si os ha hecho todo eso a vosotras, entonces, ¿qué me hará a mí?

Deberías hablar con Lana, ella podrá darte algún consejo.

¡Claro! ¡Gracias! (NIEGA)

Aún me falta la última capa.

¿Has hecho qué?

¡Ya sabes lo que pasa cuando enfadas a Lola?

No sé lo que quiere que le hagas, pero ya puedes recordarlo.

¿Te he contado el caso del sapo?

¿Tengo que saber qué es el caso del sapo?

(CROA)

(RÍE) Hoy estamos con gasecitos.

¿A que es una monada?

(RÍE)

(NERVIOSA) Una ricura.

-¿Quién tiene hambre?

¿Seymoor? ¿Dónde estás?

(Silbido)

(SILBA)

(GRITA) ¡No!

A ver, no puedo demostrar que se llevó a Seymoor,

pero no he vuelto a verlo jamás.

Lana, ¿y ahora qué hago? ¡Son casi las tres!

¡Tienes que ayudarme!

¡Vale, vale! ¡Cálmate!

¡Ya lo tengo!

¿Y por qué no piensas en todo lo que ella podría haberte pedido,

y lo haces?

¿En todo lo posible?

¿Recuerdas a Seymoor?

(Música animada)

(Motor)

(Continúa la música)

¿Por qué le importa a Lola que estén limpios los canalones?

¡A saber! Qué bobada, ¿verdad?

¡Ay! A Lola le encanta tener la entrada bien limpia.

(Tijeras)

¡Uf!

Ya está.

¡Las tres menos un minuto! ¡Buena suerte, Lincoln!

¡Espera! Pero ¿adónde vas?

A un sitio seguro. Ya sabes, por si acaso.

(LOLA GRITA) "¡Lincoln!".

"¡Son las tres en punto!".

"¡Me has fallado!".

¿Sabes lo que pasa cuando enfadas a Lola?

Lo siento, habría hecho lo que me pediste,

pero no te oí porque llevaba esto.

Solo oía el ruido de las olas. ¿O eran grillos? Da igual. Yo...

(CALMADA) Sé que no me has oído. ¿Eh?

No eres tan listo como te crees, Lincoln Loud.

Lincoln, ¿llevo demasiado rímel? Sé sincero.

Es super super superimportante.

(SUSPIRA)

No podía estar más de acuerdo.

De acuerdo... ¿Con qué?

¡Ya lo hablamos después!

Vale, estás raro.

(LOLA LEE) "Quitarruidos 2000".

(Música tensión)

Oye, Lincoln, ¿verdad que eres el más tonto de los tontos?

No te quepa duda.

Y te gusta el sabor de la caca de perro.

Sabes que sí.

¿Así que lleva ignorándonos todo el día?

Ahora entiendo que no me ayudara a cambiar mis cuerdas.

Ni que viniera a mi güija.

-Por eso no se reía de mis chistes.

(IRÓNICA) Ya, por eso.

Le voy a quitar esos tapones de una galleta.

-No, no, qué va.

Yo tengo ideas mejores.

Entonces, ¿todo lo que me habéis hecho hacer os lo habéis inventado?

Sí.

No puedo creer que me colarais esta broma.

Te lo has buscado, colega.

No puedes ignorarnos, somos tu familia.

Y recuerda: No eres el único que vive en una casa ruidosa,

todas lo hacemos. Cierto.

¡Lincoln! ¡Lincoln!

Tenías que venir a ayudarme con mi experimento.

Vale, Lisa, puedes dejar de disimular,

me he enterado de vuestra graciosa bromita.

¿Qué bromita?

¡Los necesito!

(Música tensión)

(Explosión)

"¡Ahora sí que no oigo nada!".

(Música)

"INVASORA DEL ESPACIO"

(Música videojuegos)

(Risas, conversaciones)

Eh, qué bueno. Aquí va un chiste bien helado.

(RÍE)

Me cepillo del pelo 50 veces cada noche para que esté bonito.

34, 35, 36...

Leni, ¿cuántos años tenía el que te pidió la cita?

16, 17, 18...

No seas egoísta. Dámela. Dame un poco.

-No, es mía. -Quita tus zarpas de encima.

Me la llevo. -Eh, que se comparte.

El espacio, la última frontera.

Ya veis que al vivir con 10 hermanas el espacio es limitado.

Esté donde esté hay una multitud.

Pero ser el único hijo de la familia tiene una ventaja.

¿Lo oís? Yo tampoco.

Mientras que mis hermanas comparten cuartos, yo tengo el mío.

Es un armario reconvertido, pero es mi espacio.

Mi pequeño oasis en la casa de los Loud.

Y no lo vendería por nada del mundo.

¡Siempre eres una ceniza y una siniestra!

¿Es que te vas a morir si sonríes alguna vez?

-Es posible. ¿Qué ocurre?

Lucy y Lynn están discutiendo otra vez.

Me inventaría un chiste sobre peleas, pero creo que no pegaría.

(RÍE) ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis?

-Los sujetos humanos parecen confirmar la teoría de Darwin.

No puedo verlo.

Mucho mejor.

No me gustaría meterme en ese follón.

Es una gran verdad.

Otra ventaja de mi cuarto... es que no me meto en nada.

(Puerta)

(SUSPIRA) Ay...

Hola, Lynn. ¿Qué pasa?

No pienso quedarme en el mismo sitio que la marquesa oscura.

¿Puedo quedarme en tu cuarto esta noche?

Te diría que sí, pero esto no es exactamente un cuarto, ¿sabes?

Apenas tengo sitio para mí... Pequeño. Apretado. Diminuto.

(SUSPIRA) Ah... Pues supongo que me iré a dormir a la bañera.

Buena idea. Problema resuelto. Buenas noches.

(SUSPIRA ALIVIADO)

(SUSPIRA RESIGNADO)

De acuerdo. Puedes quedarte.., pero tan solo una noche.

Gracias, Lincoln.

¡Ah! Dos por cobardica.

(RÍE)

Solo va a ser una noche. ¿Qué podría salir mal?

Vale. Aquí hay unas reglas básicas, hermanita.

Una, no puedes tocar mis... cosas.

Y, como decía... Fiu, fiu, fiu...

Dejemos esto en su sitio.

Cuidado. Por favor, no...

¡Bun-Bun!

¿Estás bien? ¿La niña mala te ha hecho daño?

¿Sabes? Noto que faltan pelotas en esta habitación.

No hay de fútbol ni de rugby ni de baloncesto.

Menos mal que traje unas pocas.

(BOSTEZA) Mira qué tarde es.

A la cama y acabemos esta noche de una vez.

¿Pero qué dices? Es temprano y tienes una compi muy divertida.

Sí, pero... ¡Lucha libre!

¡No veo nada!

Lynn la Lunática se sube a lo más alto del ring.

¿Qué? Tampoco oigo nada.

(Golpes y quejidos)

Un, dos, tres. ¡Fuera!

¡Sí! ¡Lynn la Lunática es la campeona del Mundo!

¿Podemos irnos a dormir? Eso no duele nada.

No si estás luchando para dormir.

¡Ah! Dos por cobardica.

(RÍE) Ah...

(Golpe)

(Golpe)

¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Me ayuda a dormir.

Pues a mí no me ayuda. ¿Puedes cortar ya?

(Golpe)

(Pedo)

¡Oh! (RÍE)

¡Lynn! ¡Toma gases!

(RÍE) (JADEA)

Buenas noches, Lincoln. Buenas noches.

(RONCA)

(Música)

(GRITA) ¡Ah! (GRITA)

¡Lincoln! ¿Pero qué haces tú aquí?

Voy a recuperar mi habitación.

Hola, Lin. ¿Un vaso de agua? (RÍE)

-¡Cómo he dormido hoy!

Te veo fatal...

Gracias por alojarse en el Château Lincoln,

donde la estancia máxima es de un día. Gracias.

¿Qué haces aquí? -¿Qué haces tú aquí?

-Fuera. -¿Y por qué me voy yo?

Vale. Me volveré a ir al cuarto de Lincoln.

Es un compañero mejor que tú, chalada.

¡Pero...! Lucy, Haz las paces con Lynn.

Antes me visto de rosa. ¡Pero!

Oh...

¿Qué voy a hacer, Clyde? No puedo echarla sin más.

Sí, es mi hermana, pero... ha invadido mi espacio.

¿No crees que tiene un buen motivo? Tú eres un compañero ideal.

¿Y si fuera un compañero horrible? ¡Tengo un plan!

¡Espera! ¡Aún tenemos que ir al cole!

Cierto. Llevaré a cabo mi plan después del cole.

¿Lincoln?

Hola, Lynn. ¿Quieres oír mi poema nuevo?

Se llama "Espacio".

(DECLAMA) "Espacio. Infinito y oscuro, como mi corazón.

Espacio. Invadiste el mío. No tiene solución".

Así soy realmente.

Te entendería si no quisieras volver a dormir en mi cuarto.

Oh...

(RÍE)

Es la mejor imitación de Lucy que he visto.

Qué gracioso eres, compi.

(RÍE)

(RONCA)

¡El campeón del mundo! ¡Lincoln Loco!

¡Una, dos, tres! ¡Fuera! ¡Sí!

¡Oye, eso es trampa! ¡Pero me mola cómo piensas!

(RÍE) (TRISTE) Ah...

(RONCA)

(Pedo)

¡Toma gases!

(RÍE) (GRITA)

¡Ya es suficiente!

¡Eres el mejor compi de cuarto que hay!

¡Me voy a mudar permanentemente!

(RONCA)

(Agua)

¡Ah! ¡Ah!

(Golpes)

Hola...

Buenos días, Lucy. ¿Bola? ¿Qué bola?

(LEE) "Libro de poemas de Lucy".

Buenos días, Lynn.

¿Libro de poemas? ¿Qué libro de poemas?

(Música)

Se que las dos se echan de menos.

Tengo que buscar algo para que hagan las paces.

No hay nada mejor para unir a dos polos opuestos que una buena cena.

Buena comida, buena conversación... El amor está en el aire.

¿Amor? ¿Qué?

Estaba pensando en pedirle una cita a tu hermana Lori. ¿Qué decías?

¡Pues es una gran idea! Menos lo del amor...

Estarán tan metidas en la cena

que se olvidarán de todas sus peleas.

Harán las paces y recuperaré el cuarto.

¡Hora de llevar a cabo mi plan!

Después del cole. Cierto.

(Música suspense)

(Música ambiente)

(CARRASPEA)

(A LA VEZ) Me alegro de que hayas decidido pedirme perdón. ¿Qué?

¿Qué yo te perdone a ti? ¡Tú me tienes que pedir perdón a mí!

(SE GRITAN)

Uy, no me gustaría meterme en ese lío.

Sí, pero a veces hay que hacerlo.

(SE GRITAN) ¡Basta!

Chicas, hice esta cena para que hicierais las paces.

¿Has sido tú? -¿Por qué?

Porque me he dado cuenta de que,

aunque es muy duro compartir el mismo espacio,

os echáis de menos. Pero las dos sois unas cabezotas.

Supongo que echo de menos dormir sin que estén tirando

una pelota contra la pared.

-Y yo echo de menos que estés suspirando a cada momento

mientras escribes tus poemas.

¿Lo veis?

Ahora haced las paces porque como tenga que pasar

una noche más con Ronquidzilla aquí presente me voy a volver loco.

¡Ja! Buen tiro. -¿Te ha gustado?

(RÍE)

Ja. Ja.

Oh, oh.

(RÍEN)

Vale. Me voy de aquí.

Sí, porque están hechos de otra pasta.

(RÍE) (SUSPIRAN) Ay...

¿Puedo volver contigo? -No hay nada que me haga más feliz.

-Dos por cobardica. Vaya. Nunca sale contigo.

-Me alegro de hacer las paces,

pero esta noche no vamos a poder dormir aquí.

(LAS DOS) ¿Lincoln?

El espacio: la última frontera.

Sí, tengo suerte de poder tener un espacio propio,

pero en la casa de los Loud sabemos cuándo hay que compartir.